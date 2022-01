Testujemy procesor Intel Core i5-12400 - to średnio wydajny model z najnowszej generacji Alder Lake-S, który pozwoli na budowę dobrego i niedrogiego komputera do gier. Jak sobie razi w starciu z konkurencyjnym modelem AMD Ryzen 5 5600G?

Na rynku debiutują kolejne procesory Intel Core 12. generacji dla komputerów PC - tym razem są to zablokowane modele, które pozwolą na budowę tańszych zestawów do grania, domu lub biurowego użytku.

Producent wprowadza też nowe chipsety: H670, B660 i H610 - układy oferują skromniejszą funkcjonalność i znajdą zastosowanie w tańszych płytach głównych pod LGA 1700.

W nasze ręce trafił procesor Intel Core i5-12400 - to model ze średniej półki, który ma konkurować z popularnymi modelami AMD Ryzen 5.

Procesor Core i5-12400 sprawdziliśmy w zastosowaniach procesorowych, a także w grach - wyniki wydajności mogą mocno Was zaskoczyć (podobnie zresztą jak nas).

4,8/5

Procesory Intel Core 12. generacji (Alder Lake-S) to jedna z najważniejszych premier ostatnich miesięcy. Nowe jednostki zaoferowały potężny przyrost wydajności i wzrost efektowności energetycznej, a do tego wyróżniają się wsparciem dla nowych funkcji. Efekt jest taki, że w końcu otrzymaliśmy poważną odpowiedź na modele AMD Ryzen 5000, co zwiększyło konkurencję rynku PC-tów. Premiera układów została jednak podzielona na dwa etapy.

Pod koniec ubiegłego roku zadebiutowały jednostki z odblokowanym mnożnikiem – to modele dla entuzjastów, którzy szukają topowego sprzętu i ewentualnie chcieliby się pobawić w podkręcanie komputera. Mieliśmy okazję przetestować dwa takie modele: Core i9-12900K oraz Core i5-12600K i obydwa zaskoczyły nas świetnymi możliwościami. Odblokowane procesory to propozycje dla klientów dysponujących większym budżetem (jeżeli zależy nam na podkręcaniu, trzeba do nich jeszcze doliczyć drogą płytę główną z chipsetem Z690).

Tym razem przyszła pora na słabsze jednostki (z zablokowanym mnożnikiem), które są adresowane do klientów z mniej zasobnym portfelem. Łącznie na rynku zadebiutowały 22 nowe układy. Do naszej redakcji trafił Core i5-12400, czyli jeden z najciekawiej zapowiadających się modeli – to jednostka ze średniej półki, która powinna zainteresować osoby składające zestawy do domu lub grania. Czy rzeczywiście jest taka dobra, jak wskazywały przecieki? Sprawdźmy to!

Co nowego w procesorach Intel Alder Lake?

Nim przejdziemy do testów procesora, warto poświęcić kilka słów na przypomnienie nowości wprowadzanych przez generację Intel Alder Lake-S. Mamy tutaj do czynienia z całkowicie nową konstrukcją i niższym procesem litograficznym Intel 7 (wcześniej określanym jako 10 nm Enhanced SuperFin).

Nowa generacja procesorów korzysta z hybrydowej architektury, która łączy dwa typy rdzeni – wydajne P-Core (mikroarchitektura Golden Cove) i efektywne E-Core (mikroarchitektura Gracemont). Takie połączenie ma przełożyć się na dobre osiągi w zastosowaniach nastawionych na pracę jedno- i wielowątkową, a przy okazji poprawić efektowność energetyczną układów.

Istotną rolę przy obsłudze hybrydowej architektury odgrywa technologia Intel Thread Director, która pomaga systemowi operacyjnemu na dobranie właściwego rdzenia do określonego zadania. Technologia została zaimplementowana w systemie Windows 11 i wkrótce ma być dostępna w Linuxie (układy oczywiście działają też pod Windows 10, ale przez brak Intel Thread Director mogą tutaj oferować gorsze osiągi).

Intel wprowadził też nowe funkcje. Procesory Alder Lake-S oferują podwójny kontroler pamięci RAM – układy obsługują zarówno starsze moduły DDR4, jak i nowsze DDR5. Warto jednak zaznaczyć, że dużo w tej kwestii zależy od płyty głównej, bo producenci wydają konstrukcje dostosowane tylko do jednego lub drugiego standardu.

Dodatkowym atutem jest wsparcie dla magistrali PCI-Express 5.0, która oferuje dwukrotnie wyższą przepustowość względem PCI-Express 4.0. Co prawda jeszcze nie znajdziemy zbyt wielu urządzeń obsługujących nowy standard PCIe, ale sytuacja może się zmienić w najbliższych latach, gdy na rynku pojawią się nowe generacje kart graficznych i dysków SSD.

Do obsługi procesorów Core 12. generacji wymagane są też płyty główne z podstawką LGA 1700. Do tej pory na rynku były dostępne tylko modele z chipsetem Z690, które odznaczały się najlepszą funkcjonalnością i pozwalały na podkręcanie jednostek z odblokowanym mnożnikiem. Głównie były to modele ze średniej lub wyższej półki pokroju Gigabyte Z690 Aorus Master czy Gigabyte Z690 Aorus Elite, ale nie brakowało też topowych, "wybajerzonych" konstrukcji jak np. ASUS ROG Maximus Z690 Extreme.

Teraz sytuacja się poprawiła, bo, wraz z nowymi, słabszymi procesorami, pojawiły się konstrukcje z chipsetami H670, B660 i H610. Mówimy o modelach ze średniej i niższej półki, które pozwolą na złożenie niedrogiego zestawu do domu lub biura. Szczególnie ciekawie zapowiadają się modele H670 i B660, które pozwalają na podkręcanie pamięci RAM (nie pozwalają jednak na podkręcanie CPU).

Specyfikacja procesora Core i5-12400

Core i5-12400 to najsłabszy przedstawiciel serii Core i5, który ma wyróżniać się dobrym stosunkiem ceny do oferowanej wydajności. Warto zwrócić uwagę na specyfikację, która już dosyć mocno różni się od wcześniej testowanego Core i5-12600K.

Zmiany? Przede wszystkim zrezygnowano z hybrydowej architektury. Producent zastosował tylko wydajniejsze rdzenie P-Core (nie znajdziemy tutaj słabszych rdzeni E-Core) - w tym przypadku udostępniono 6 rdzeni/12 wątków, które pracują z taktowaniem 2,5 GHz, a w trybie Turbo Boost maksymalnie mogą przyspieszyć do 4,4 GHz (przy wielowątkowym obciążeniu jest to 4,0 GHz).

Zmiany wpłynęły też na strukturę pamięci podręcznych. Procesor oferuje 7,5 MB pamięci L2 (po 1,25 MB pamięci na rdzeń) oraz 18 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3. Podobnie jak w wydajniejszych modelach, przewidziano dwukanałowy kontroler pamięci z natywną obsługą modułów DDR4 3200 MHz i DDR5 4800 MHz.

Core i5-12400 został wyposażony w zintegrowany układ graficzny – w tym przypadku zastosowano jednostkę UHD Graphics 730 z 24 blokami EU (architektura Xe LP), która oferuje raczej podstawową wydajność. W sprzedaży dostępny jest także bardzo podobny model Core i5-12400F bez zintegrowanej grafiki (trzeba go połączyć z samodzielną kartą graficzną).

Procesor Core i5-12400 charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W (Processor Base Power). Warto jednak zaznaczyć, że trybie Turbo Boost współczynnik ten może wzrosnąć do 117 W (Maximum Turbo Power), co zwiększa wymagania jeżeli chodzi o odprowadzanie ciepła.

W zestawie z procesorem znajdziemy też podstawowe chłodzenie – to nieduża konstrukcja z aluminiowym radiatorem i 60-milimetrowym wentylatorem. Taki cooler powinien wystarczyć do podstawowego użytkowania komputera (przy mocnym obciążeniu układ rozgrzewał się do około 80 – 90 stopni Celsjusza, a wentylator generował już wyraźnie słyszalny szum powierza).

Model Intel Core i5-12400F Intel Core i5-12400 Intel Core i5-12500 AMD Ryzen 5 5600G Generacja

Architektura

Litografia Alder Lake-S

Golden Cove

Intel 7 Alder Lake-S

Golden Cove

Intel 7 Alder Lake-S

Golden Cove

Intel 7 Cezanne

Zen 3

TSMC 7 nm Podstawka LGA 1700 LGA 1700 LGA 1700 AM4 Rdzenie/wątki 6/12

(6/12 P-Core + 0/0 E-Core) 6/12

(6/12 P-Core + 0/0 E-Core) 6/12

(6/12 P-Core + 0/0 E-Core) 6/12 Taktowanie/Boost 2,5/4,4 GHz 2,5/4,4 GHz 3,0/4,6 GHz 3,9/4,4 GHz Pamięć L2 6x 1,25 MB 6x 1,25 MB 6x 1,25 MB 6x 512 KB Pamięć L3 18 MB 18 MB 18 MB 16 MB Kontroler RAM DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) DDR4-3200

(dwukanałowy) Zintegrowana grafika - UHD Graphics 730

24 EU (???- ??? MHz) UHD Graphics 770

32 EU (???- ??? MHz) Radeon Vega 7

7 CU (1900 MHz) Kontroler PCI-Express 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 16x PCI-Express 3.0 Odblokowany mnożnik NIE NIE NIE TAK Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 65 W

(117 W) 65 W

(117 W) 65 W

(117 W) 65 W

(88 W) Cena 900 zł 1000 zł 1100 zł 1150 zł

Procesor Core i5-12400 powinien u nas kosztować około 1000 złotych, więc jego najbliższym konkurentem z obozu „czerwonych” jest Ryzen 5 5600G (kosztujący około 150 złotych więcej). Tak przynajmniej wygląda teoria.

Warto jednak zwrócić uwagę na koszt całej platformy. Do obsługi procesora Intela wymagana jest płyta główna LGA 1700 – najtańsze modele z chipsetem H610 pod pamięci DDR4 kosztują około 400 złotych, ale jeżeli zależy Wam na wykorzystaniu szybszego RAM-u konieczne będzie wybranie modelu z chipsetem B660 lub H670 pod DDR4 co najmniej za jakieś 500 – 600 złotych. W przypadku AMD całość wychodzi dużo taniej, bo dobrą płytę B450 można kupić za jakieś 350 złotych (B550 za jakieś 500 - 600 złotych).

Jak testowaliśmy Intel Core i5-12400?

Testy procesora Intel Core i5-12400 przeprowadziliśmy na platformie, która nie powinna ograniczać możliwości sprzętu. Niestety nie dysponowaliśmy płytą pod LGA 1700 z obsługą modułów DDR4, więc zdecydowaliśmy się na wykorzystanie konfiguracji z pamięciami DDR5 RAM - na potrzeby zwykłych testów, moduły pracowały z natywnym taktowaniem kontrolera pamięci - 4800 MHz CL38-40-40-78 w trybie Gear 2 (kontroler pamięci w procesorze pracował z połową rzeczywistego taktowania pamięci RAM). Pozostałe platformy korzystały z pamięci DDR4-3200 CL16-18-18-36.

Testy wydajności procesorów Intel Core 12. generacji przeprowadziliśmy pod systemem Windows 11, w którym zaimplementowano technologię Intel Thread Director. Pozostałe procesory były testowane pod systemem Windows 10, który w ich przypadku powinien sprawiać mniej problemów.

Intel Core i5-12400 - testy w programach

Na pierwszy ogień testy w programach - skupiliśmy się na zastosowaniach, gdzie procesor powinien mieć największy wpływ na wydajność (przeważająca część testów opiera się o pracę wielowątkową).

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) 17527 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 12614 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 12127 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 11206 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 11159 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 11140

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) 1915 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 1712 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 1560 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 1529 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 1438 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 1306

Blender Classroom

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) 400 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 499 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 582 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 588 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 598 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 608

Corona 1.3 Benchmark

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) 90 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 108 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 116 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 122 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 123 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 124

V-ray Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) 17482 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 13453 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 13362 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 12647 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 12346 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 11573

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) 199 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 258 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 292 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 296 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 307 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 310

HWBOT x265 Benchmark 4K - konwersja wideo 4K

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) 20,233 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 14,805 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 14,491 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 14,339 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 13,543

Core i5-12400 wypada bardzo dobrze na tle modeli AMD - procesor często pokonuje konkurencyjnego Ryzena 5 5600G, a często zbliża się do wyraźnie droższego Ryzena 5 5600X.

Intel Core i5-12600K - testy w grach

Jak Core i5-12400 wypada w grach? Oczywiście postanowiliśmy to sprawdzić na przykładzie syntetycznego benchmarka 3DMark oraz kilku nowszych, popularnych tytułów - testy przeprowadziliśmy w rozdzielczości 1080p, gdzie procesor odgrywa istotną rolę w kwestii wydajności (w wyższych rozdzielczościach odgrywa mniejszą rolę, więc różnice między poszczególnymi modelami powinny być mniejsze).

3DMark Time Spy (wynik ogólny)

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) 16910 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 15702 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 15673 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 15278 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 15016 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 14939

3DMark Time Spy CPU

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) 13684 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9923 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 9762 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 9206 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 8319 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 7983

Ogólny wynik w dużej mierze zależy od wydajności karty graficznej, więc wszystkie platformy oferują bardzo zbliżone osiągi. Warto jednak zwrócić uwagę na składową odpowiedzialną za osiągi procesora - Core i5-12400 bez problemu pokonuje modele konkurencji, a nawet zbliża się do starszego 8-rdzeniowego modelu Ryzena 7 3700X.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) 94

69 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 91

66 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 81

56 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 79

56 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 74

50 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 63

46

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 682

184 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 640

171 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 545

163 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 528

154 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 520

147 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 495

134

Wolfenstein: Youngblood - Benchmark (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 267

194 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 248

180 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 240

181 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 226

170 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 205

151 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 198

162

Watch Dogs: Legion - Benchmark (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) 85

68 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 79

61 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 72

58 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 72

57 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 64

52

Horizon Zero Dawn - Benchmark (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) 157

108 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 155

105 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 151

99 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 150

103 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 132

89

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Najwyższe + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) 128

89 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 122

70 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 121

79 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 114

65 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 88

52

W grach sytuacja robi się dużo ciekawsza, bo w tytułach korzystających z DirectX 12 procesor pokazuje pazur - Core i5-12400 bez problemu pokonuje nawet wyraźnie droższego Ryzena 5 5600X. Trochę gorzej to wygląda w CS:GO (DX9) i Wolfenstein Youngblood (Vulkan), bo propozycja Intela radzi sobie z modelem Ryzen 5 5600G, ale do Ryzena 5 5600X jeszcze mu spoko brakuje.

Intel Core i5-12400 - pobór mocy

Na koniec sprawdziliśmy pobór mocy procesora - to kwestia, która jeszcze przed premierą procesorów wywoływała sporo emocji. Testy przeprowadziliśmy dla dwóch kluczowych scenariuszy: mocnego obciążenia procesora w wielowątkowym programie (Cinebench R23) i wymagającej grze (Cyberpunk 2077). Nie zdejmowaliśmy limitów mocy, aczkolwiek w nowych jednostkach maksymalny limit mocy (Maximum Turbo Power) moze być utrzymany przez dłuższy czas.

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 130 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 134 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 149 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 158 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 194 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 196 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 368 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 379 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 423 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 443 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 452 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 459 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Cóż, pobór mocy nie jest najmocniejszą stroną nowego Intela - odnotowane wartości są wyraźnie wyższe względem modelu Ryzen 5 5600G. Widać zatem, że wyższy limit mocy ma przełożenie na większe zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Intel Core i5-12400 - testy dla entuzjastów

Procesor Intel Core i5-12400 pracuje z zablokowanym mnożnikiem, więc nie można go podkręcić. Istnieje jednak możliwość połączenia go z szybszymi pamięciami RAM niż natywne DDR4-3200/DDR5-4800 (na płytach głównych Z690, H670 i B660). Jak to wpłynie na osiągi procesora?

Na potrzeby testów zwiększyliśmy taktowanie pamięci RAM - w przypadku modeli Intel 12. generacji z DDR5 4800 MHz CL38-40-40-78 do DDR5 5200 MHz CL38-40-40-78. Pozostałe modele pracowały z pamięcią przyspieszoną z DDR4 3200 MHz CL16-18-18-36 do DDR4 3600 MHz CL16-18-18-36.

Intel Core i5-12400 z szybszą pamięcią RAM - testy w programach

Oczywiście nie omieszkaliśmy sprawdzić, jak nowy procesor Intela radzi sobie po podkręceniu (na tle innych modeli po OC).

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 19284 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 13384 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 12399 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 12223 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 12128 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 11918

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 1915 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 1724 Intel Core i5-11600K (6T/12T) @ 5,1 GHz 1616 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 1557 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 1518 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz* 1281 *taktowanie niższe niż przy standardowych ustawieniach

Blender Classroom

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 365 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 499 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 531 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 540 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 572 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 588

Corona 1.3 Benchmark

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 82 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 108 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 108 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 111 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 118 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 124

V-ray Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 18929 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 13685 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 13619 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 13453 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 13362 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 12288

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 195 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 258 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 267 Intel Core i5-11600K (6T/12T) @ 5,1 GHz 278 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 279 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 307

HWBOT x265 Benchmark 4K - konwersja wideo 4K

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 21,876 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 16,248 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 15,356 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 15,077 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 14,349

Core i5-12400 może zostać połączony z szybszymi pamięciami RAM, które jednak nie mają dużego wpływu na wydajność w programach - taką sytuację wykorzystuje model konkurencji, który po przetaktowaniu dogania lub przegania jednostkę Intela.

Intel Core i5-12400 z szybszą pamięcią RAM - testy w grach

Przy okazji sprawdziliśmy też, jak podkręcone procesory radzą sobie w grach. Podobnie jak przy standardowych ustawieniach, testy przeprowadziliśmy w rozdzielczości 1080p (gdzie nadal istotne znaczenie ma procesor). W wyższych rozdzielczościach należy spodziewać się mniejszych różnic między poszczególnymi modelami.

3DMark Time Spy (wynik ogólny)

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 17136 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 15853 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 15763 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 15751 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 15241 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 15172

3DMark Time Spy CPU

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 14991 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10421 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 10032 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 9814 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 8823 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 8409

3DMark pokazuje jednak nieco odmienną sytuację niż zastosowania typowo procesorowe - Core i5-12400 nawet przy standardowych zegarach (z szybszymi pamięciami RAM) wyraźnie pokonuje podkręcone modele konkurencji.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 96

68 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 92

69 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 88

63 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 82

61 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 74

50 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 65

47

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 708

194 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 672

178 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 632

177 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 532

156 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 526

150 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 495

134

Wolfenstein: Youngblood - Benchmark (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 274

203 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 264

196 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 262

201 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 243

183 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 212

170 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 205

151

Watch Dogs: Legion - Benchmark (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 88

72 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 81

64 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 79

63 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 76

62 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 73

59 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 68

54

Horizon Zero Dawn (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 160

116 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 157

107 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 156

108 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 151

102 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 132

89

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Najwyższe + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 129

93 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 127

84 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 124

80 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 116

69 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 88

52

Co tu dużo mówić - Core i5-12400 nawet przy standardowych zegarach (w jego przypadku zastosowaliśmy tylko szybsze pamięci) pokonuje modele konkurencji. Widać zatem, że nowa architektura daje potężnego kopa wydajności.

Intel Core i5-12400 z szybszą pamięcią RAM - pobór mocy

Jak podkręcenie procesora przekłada się na pobór mocy? Testy przeprowadziliśmy dla dwóch kluczowych scenariuszy: mocnego obciążenia procesora w wielowątkowym programie i wymagającej grze.

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 136 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 149 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 158 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 165 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 265 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 265 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 368 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 397 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 423 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 448 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 495 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 510 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Core i5-12400 pracował ze standardowymi ustawieniami, więc wskazania właściwie nie uległy zmianie - pobór mocy całej platformy był trochę wyższy względem konfiguracji z Ryzenem 5 5600G.

Intel Core i5-12400 - nowy król w segmencie do 1000 zł

Zaskoczeni? Bo my bardzo! Core i5-12400 to jeden z tych procesorów, który ostatnio zrobił na nas chyba największe wrażenie. I nie, wcale nie chodzi o topową wydajność (bo takiej nie oferuje). Chodzi o to, że jednostka łączy dobre osiągi i świetną opłacalność, więc na pewno spotka się ze sporym zainteresowaniem klientów.

Core i5-12400 to propozycja ze średniej półki, więc powinniśmy od niej oczekiwać średniej wydajności. I rzeczywiście tak jest - w zastosowaniach typowo procesorowych jednostka wypada podobnie do konkurencyjnego modelu Ryzen 5 5600G, czasami doganiając droższego Ryzen 5 5600X. Warto jednak zaznaczyć, że i-piątka wyróżnia się dużo lepszą wydajnością pojedynczego wątku. Musimy się jednak liczyć z wyraźnie wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Nowy model Intela jednak na pewno będzie lepszą propozycją dla graczy. Core i5-12400 w połączeniu z mocną kartą graficzną w większości tytułów pokonuje Ryzena 5 5600G, a czasami też droższego Ryzena 5 5600X. Co prawda procesora nie można podkręcić, ale połączenie go z szybszymi pamięciami RAM może nieco poprawić osiągi (jeżeli składacie komputer do gier to na pewno warto będzie rozważyć taką opcję).

Co tu dużo mówić, Core i5-12400 w swoim segmencie cenowym jest po prostu bezkonkurencyjny – to obecnie najlepszy procesor w segmencie do 1000 złotych (chociaż dla graczy składających zestaw z kartą graficzną lepszą propozycją może być jego tańszy, bliźniaczy model – Core i5-12400F bez zintegrowanej grafiki).

Jesteśmy przekonani, że teraz to nowa i-piątka będzie królować w niedrogich zestawach. Jednostkę można połączyć np. z płytą główną B660, pamięciami DDR4 3600 MHz i kartą graficzną ze średniej półki, co pozwoli na zbudowanie dobrego i nowoczesnego komputera do domu i gier. Co ważne, taki zestaw w przyszłości będzie mógł być też zmodernizowany np. o lepszy procesor.

Opinia o Intel Core i5-12400 Plusy Konkurencyjna wydajność w zastosowaniach procesorowych (wielowątkowych),

Bardzo dobra wydajność pojedynczego wątku,

Bardzo dobra wydajność w grach,

Obsługa pamięci DDR4 i DDR5,

Obsługa PCI-Express 5.0,

Zintegrowany układ graficzny UHD 730,

W zestawie podstawowe chłodzenie. Minusy Wyższy pobór mocy niż u konkurenta,

Dla graczy opłacalniejszym wyborem może być Core i5-12400F.