Karty graficzne to niemal towar luksusowy, na który mogą sobie pozwolić tylko nieliczni. Co jednak powiedzielibyście na… klawisz do klawiatury w kształcie karty graficznej?

ASUS ROG Strix TouchStone – zwariowany pomysł na klawisz do klawiatury

Jeden z chińskich sklepów wprowadził do oferty ASUS ROG Strix TouchStone, czyli nakładkę na klawisz Shift do klawiatur z przełącznikami MX stylizowaną na... kartę graficzną ASUS ROG Strix (osoby z bujniejszą wyobraźnią na pewno zauważą podobieństwo do wypasionych modelu pokroju ASUS ROG Strix RTX 3080 Ti).

I jasne, w sieci można znaleźć sporo podobnych rozwiązań. Tutaj jednak mamy do czynienia z wyjątkowo ciekawą konstrukcją, która została wykonana z dbałością o najmniejsze szczegóły. Obudowa "karty” jest z aluminium, a na „chłodzeniu” umieszczono trzy malutkie wentylatory (te rzeczywiście się obracają!).

Całość prezentuje się fenomenalnie, więc wszystkie nerdy fani nowoczesnych technologii powinni być zadowoleni. Zresztą zobaczcie sami:

Gadżet został wyceniony na 399 juanów, co zgodnie z aktualnym kursem walut odpowiada jakimś 250 złotym. Tanio nie jest. Z drugiej strony sytuacja na rynku sprzętu też nie wygląda najlepiej, więc dla niektórych ASUS ROG Strix TouchStone może być jedyną „kartą graficzną” w zasięgu budżetu :-)

PS. uprzedzając pytania - nie, nie pójdzie na tym Crysis :-)

Źródło: ComputerBase