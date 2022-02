Intel Arc Alchemist

Premiera kart graficznych Intel Arc to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń najbliższych miesięcy. Jeśli też na nie czekacie, to mamy dobre wieści - wygląda na to, że karty zbliżają się coraz większymi krokami.

Seria Intel Arc ma obejmować karty graficzne dla graczy, które znajdą zastosowanie w komputerach stacjonarnych i laptopach. W przypadku pierwszej generacji (Alchemist) producent potwierdził obsługę DirectX 12 Ultimate i autorskiej technologii wygładzania obrazu Intel XeSS.

Teoretycznie mamy doczekać się konkurencji dla najnowszych modeli AMD Radeon i Nvidia GeForce. Czy tak będzie w rzeczywistości? O tym przekonamy się po premierze – według najnowszych informacji, pierwsze konstrukcje „niebieskich” mają pojawić się jeszcze w tym kwartale.

Karta graficzna Intel Arc na zdjęciach

Serwis VideoCardz opublikował zdjęcia karty graficznej Intel Arc dla komputerów stacjonarnych (to podobno jedna z próbek inżynieryjnych na co mogą wskazywać specjalne złącza diagnostyczne). Konstrukcja jednak nie powinna być specjalnym zaskoczeniem, bo wygląda ona bardzo podobnie do wcześniej ujawnionych zdjęć i renderów.

Karta wykorzystuje rozbudowane, dwuslotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami – zastosowana konstrukcja znacznie wystaje poza obrys płytki drukowanej. Dodatkowe miejsca na śrubki mogą wskazywać, że domyślnie na odwrocie laminatu będzie jeszcze montowana osłona (tzw. backplate).

Jeśli chodzi o złącza, do dyspozycji oddano cztery wyjścia obrazu: HDMI i trzy DisplayPort, a dodatkowe zasilanie doprowadza 6- i 8-pinowe złącze (przy czym konstrukcja została przystosowana do montażu dwóch 8-pinowych złączy).

Bardziej spostrzegawczy zauważą też spory obszar na układ graficzny. Obok GPU przewidziano osiem miejsc na kości pamięci, więc najpewniej mamy do czynienia z jednym z topowych modeli z 16 GB pamięci GDDR6 256-bit.

Pojawienie się nowych zdjęć karty może wskazywać, że producent przygotował kolejną próbkę inżynieryjną i niebawem będzie gotowy do premiery nowych modeli. Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać, by sprawdzić sprzęt w praktyce (a Wojtek pewnie żeby sprawdzić ich osiągi przy kopaniu kryptowalut - oczywiście tylko i wyłącznie, by zaspokoić ciekawość naszych czytelników :-) ).

Źródło: VideoCardz