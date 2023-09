Awaria Facebooka. Użytkownicy zgłaszają problemy z serwisem

Nie działa Facebook. W serwisie Down Detector od kilku godzin pojawiają się kolejne zgłoszenia użytkowników, którzy zwracają uwagę na trudności z funkcjonowaniem platformy.

Pierwsze raporty dotyczące awarii Facebooka pojawiły się ok. godziny 8:00 we wtorek 19 września. Od tego czasu użytkownicy systematycznie zgłaszają problemy dotyczące popularnej platformy społecznościowej.

Facebook. Problemy z działaniem serwisu

Mapa dostępna na stronie Down Detector wskazuje, że awaria ma charakter globalny. Problemy z korzystaniem z Facebooka zgłaszają nie tylko użytkownicy z całej Polski, ale też ze Stanów Zjednoczonych. Najczęściej raportowane komplikacje dotyczące platformy, która należy do Mety są związane ze stroną www, aplikacją i logowaniem do serwisu.

Z komentarzy użytkowników zgłaszających awarię wynika, że na Facebooku nie ładują się zdjęcia podczas dodawania posta. Oznacza to, że przeglądając tablicę aktualności, użytkownicy nie widzą wielu zdjęć powiązanych z treściami postów.

Problemy z ładowaniem zdjęć występują zarówno w przeglądarkowej wersji platformy, jak i w aplikacjach mobilnych. Użytkownicy raportują też problemy z logowaniem do serwisu. Awaria Facebooka trwa od wielu godzin, natomiast Meta nie informuje, czy wie o występowaniu problemów i jak długo może potrwać usuwanie błędów.