Nowy wygląd Map Google. Zmiany widać gołym okiem

Google testuje właśnie u kolejnych użytkowników nowy schemat kolorystyczny popularnej nawigacji. Z Map Google znikną żółte i białe oznaczenia ulic, a zamiast tego – drogi będą zaznaczone odcieniem szarości.

Jak zauważa portal 9to5Google, Mapy Google wkrótce mogą zostać znacznie przeprojektowane. Bynajmniej nie chodzi tutaj o zmianę interfejsu jako takiego – wszystkie jego elementy pozostaną w tym samym miejscu i będą mieć te same funkcjonalności.

Zmiana obejmuje kolorystykę samych map. Schemat kolorystyczny z nieco jaskrawych i “żywych” kolorów zmieni się w ciemniejsze barwy (w przypadku dróg i terenów zielonych). 9to5Google zwraca uwagę, że zmiana sprawi, że Mapy Google będą wizualnie przypominać Mapy Apple.

Odświeżone Mapy Google. Zmianę zauważysz od razu po uruchomieniu aplikacji

Największe zmiany widać przede wszystkim w kontekście odświeżenia kolorystyki dróg. Autostrady i drogi szybkiego ruchu dotychczas wyróżniał żółty kolor – w testowanej obecnie wersji tej popularnej nawigacji na telefon będzie to natomiast odcień szarości. Podobną barwę przybierają mniejsze ulice, które do tej pory były przedstawiane w aplikacji białym kolorem.

Zmiany dostrzeżesz też porównując poprzednią oraz nową kolorystykę zbiorników wodnych. Google wykorzystuje teraz o wiele jaśniejszy i bardziej jaskrawy odcień niebieskiego do wyróżnienia rzek, jezior, mórz i oceanów. Zmieniony kolor będą mieć także fragmenty przedstawiające lasy i parki, które do tej pory były zielone, a po zmianie zauważalna w nich będzie domieszka niebieskiego odcienia.

Mapy Google i Mapy Apple. Od lewej: Mapy Google (poprzedni wygląd); Mapy Google (nowy wygląd); Mapy Apple (aktualna wersja) (Źródło: 9to5Google.com)

Warto podkreślić, że aplikacja w trybie nocnym nie została (póki co) zmieniona i użyte w tej wersji kolory są tożsame z dotychczas wykorzystywaną paletą kolorystyczną. Jednocześnie Mapy Google w ciemnym trybie nadal są ciemniejsze od konkurencyjnych Map Apple.

Kiedy odświeżona aplikacja od Google trafi do wszystkich użytkowników? Wygląda na to, że gigant nie zdecydował się jeszcze na wprowadzenie nowych kolorów dla wszystkich użytkowników. Pierwsze doniesienia o zmianach zaczęły pojawiać się już kilka dni temu i mogą systematycznie trafiać do kolejnych użytkowników.