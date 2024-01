Chińska firma Ayaneo nie zatrzymuje się i prezentuje nowy model handhelda, czyli Ayaneo Next Lite. Jest to pierwszy sprzęt napędzany systemem HoloISO, który wywodzi się ze SteamOS.

Populacja handheldów zwiększa się

Chyba nie będzie przesadą, jeśli napiszę, że rynek handheldów eksplodował. W ostatnim czasie aż roi się od nowości, a jedną z nich jest urządzenie chińskiego producenta Ayaneo. Oto handheld Ayaneo Next Lite. Co wiemy o tym sprzęcie? Czy Steam Deck ma się czego obawiać?

Ceny Ayaneo Next Lite w przedsprzedaży zaczynają się od 299 dolarów - tak wynika z informacji podanej przez producenta. Wariant Next Lite jest więc widocznie tańszy od Next Pro oraz modelu Next. Co wobec tego oferuje nowy handheld?

Specyfikacja Ayaneo Next Lite

siedmiocalowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 800P;

bateria 47 Wh;

AMD Ryzen 5 4500U lub AMD Ryzen 7 48000U;

Urządzenie Ayaneo Next Lite napędza system HoloISO, które w praktyce jest nieoficjalnym portem SteamOS od Valve;

Handheld zostanie wyposażony w czujniki Halla, silniki wibracyjne X-axis;

Obsługuje łączność bezprzewodową Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2;

ergonomiczne uchwyty Next Grip

Robi się ciasno na rynku

O Steam Deck słyszał już każdy gracz, podobnie jak o ASUS Rog Ally, czy Lenovo Legion GO. Za sprawą Ayaneo Next Lite rynek przenośnych konsol do grania rozrośnie się, ale to nie jest jedyne urządzenie, któe zapowiedziano. Nie można pominąć MSI Claw czy Mega 95 dla fanów gier retro.

Źródło: Ayaneo