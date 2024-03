Badania w polskich kopalniach. Pomogą w rozwoju OZE

Zespół badaczy z kilku uczelni prowadzi badania nad znalezieniem nowego zastosowania dla kopalni. Mogą one przydać się do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Polskie szyby kopalniane mają dobrze sprawdzać się jako małoskalowe magazyny energii.

Projekt o nazwie GrEnMine – Gravitational Energy storage in the post-Mine areas jest finansowany przez europejski program RFCS – Research Fund for Coal&Steel. Jest to pierwszy projekt badawczy na taką skalę, realizowany w ramach tego programu, a jego realizacją kieruje konsorcjum pod przewodnictwem Politechniki Wrocławskiej. Liderem zespołu badawczego na tej uczelni jest prof. Przemysław Moczko z Wydziału Mechanicznego, jak poinformowała uczelnia w swoim komunikacie.

Odnawialne źródła energii będą odgrywać kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej. Jednak rosnąca rola tych źródeł w produkcji energii elektrycznej stawia przed gospodarką nowe wyzwania. Ze względu na fakt, że OZE są niestabilne i zależą od warunków atmosferycznych, konieczne jest opracowanie wydajnych metod magazynowania energii.

- To jedno z najważniejszych wyzwań w systemach wytwarzania energii, które składają się z wielu różnych technologii. Coraz większy udział w miksie energetycznym energii odnawialnej, czyli w tym przypadku głównie wiatrowej czy fotowoltaicznej, utrudnia stabilną pracę systemów elektroenergetycznych, ze względu na częste niedobory lub nadwyżki energii - powiedział cytowany w komunikacie. prof. Moczko.

Klucz do rozwoju OZE

Profesor Moczko dodał, że z tego powodu obserwujemy dynamiczny rozwój różnych technologii magazynowania energii. Mają one na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji niskoemisyjnych systemów wytwarzania i dystrybucji energii. Jedną z możliwości, które rozważają naukowcy, są grawitacyjne magazyny energii.

Magazyn energii tego typu to urządzenie, które wykorzystuje energię potencjalną dużych mas, na przykład w postaci bloków betonowych. W jednym z już istniejących pomysłów, urządzenie to przypomina dźwig, który podnosi specjalne bloki na wysokość nawet 100 metrów.

- Zasada jego działania, w dużym skrócie, polega na tym, że gdy do sieci elektrycznej wpływa nadmiar energii, dźwig automatycznie podnosi bloki, czyli magazynuje energię, a gdy energia ma zostać oddana do sieci, to bloki zostają opuszczone. Elementem przetwarzającym zmagazynowaną energię potencjalną na prąd elektryczny jest zespół generatora z przemiennikiem częstotliwości - napisano w komunikacie.

Polskie kopalnie zyskają życie po życiu?

W ramach projektu "GrEnMine" zaproponowano dwie technologie magazynowania energii: RM-GES (szynowe) i CB-GES (przenośnikowe). Mają one zostać szczegółowo opracowane w trakcie jego realizacji. W Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., powstanie także pilotażowo małoskalowy magazyn energii, który posłuży do weryfikacji i demonstracji proponowanej technologii.

- Chcemy także określić potencjał możliwości magazynowania energii na terenach pogórniczych i innych możliwych do wykorzystania miejscach w Polsce i Europie. Tym samym stworzymy nowe perspektywy i zaproponujemy innowacyjne sposoby zagospodarowania tych regionów związanych z produkcją energii konwencjonalnej - wyjaśnił prof. Przemysław Moczko.

W skład konsorcjum naukowo-przemysłowego, które realizuje ten projekt, wchodzą oprócz Politechniki Wrocławskiej także Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Four Point sp. z o.o., Lignitorichia Achladas S.A., Oltenia Energy Complex S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Poltegor Instytut. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Technical University of Crete (Grecja), University of Petrosani (Rumunia), Brown Coal Research Institute (Czechy).

Całkowity budżet projektu wynosi ponad 3,5 mln euro, z czego na badania na Politechnice Wrocławskiej przeznaczono 1 mln euro. Realizacja projektu potrwa trzy lata.