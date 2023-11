Magazyn energii z baterii samochodowych. Już działa

Akumulatory wciąż są najsłabszym ogniwem aut elektrycznych ze względu na wysokie koszty i ograniczoną żywotność. Jednym ze sposobów na wykorzystanie baterii, które w autach się już nie sprawdzą, jest użycie ich do magazynowania energii.

Przedsiębiorstwo B2U Storage Solutions uruchomiło magazyn energii, który bazuje na akumulatorach z samochodów Honda Clarity. System magazynowania energii stanął w okolicy New Cuyama w Kalifornii i rozpoczął pracę w listopadzie.

Jak podaje serwis energy-storage.news, wybudowany przez B2U Storage Solutions system magazynowania energii cechuje się mocą 3 MW i pojemnością 12 MWh. Zgodnie z przekazanymi przez firmę informacjami, magazyn energii stanął przy farmie fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW, a do budowy systemu wykorzystano blisko 600 baterii samochodowych, które nie nadawały się już do dalszej eksploatacji w autach elektrycznych. Magazyn stanął dzięki zastosowaniu autorskiej technologii firmy o nazwie EPS.

Autorzy publikacji w serwisie fastcompany.com podają, że inny projekt B2U, który stanął w okolicy Los Angeles, wykorzystuje 1,3 tys. wycofanych baterii samochodowych, co pozwala na zmagazynowanie 28 MWh energii elektrycznej, co z kolei pozwala na zasilenie ok. 9,5 tys. domów.

Drugie życie starych akumulatorów

- Technologia EPS firmy B2U została zaprojektowana tak, aby umożliwić działanie akumulatorów w ramach konserwatywnych barier ochronnych, w których dane dotyczące wydajności akumulatorów są monitorowane w czasie rzeczywistym wraz z wykrywaniem zagrożeń i innymi alertami. Akumulatory są automatycznie odłączane w przypadku przekroczenia ustawień – powiedział prezes B2U Freeman Hall w rozmowie z energy-storage.news.

Drugie życie samochodowych akumulatorów, które nie są w stanie zapewniać już komfortowego podróżowania, może być całkiem użyteczne dla społeczeństwa. Jak oceniacie tego rodzaju projekty?