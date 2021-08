Coraz bardziej prawdopodobne, że Diablo II: Resurrected zadebiutuje zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. Nowy zwiastun nie tylko przypomina o dacie premiery, ale jednocześnie o Barbarzyńcy.

Zwiastun Diablo II: Resurrected z Barbarzyńcą w roli głównej

Niby niemal wszyscy mają już dość odgrzewanych gier sprzed lat, ale po zapowiedzi Diablo II: Resurrected zdecydowanie przeważały pozytywne głosy, a grono czekających na pojawienie się tego tytułu wydaje się naprawdę spore. Co więcej, są wśród nich nie tylko pamiętający oryginał z 2000 roku, ale również młodsi, dla których będzie to pierwsze spojrzenie na świat wykreowany przez Blizzard.

Ci pierwsi pewnie wiedzą, tym drugim nadmieńmy, że w Diablo II: Resurrected pojawi się 7 klas postaci, każda z 30 niepowtarzalnymi umiejętnościami. Jedna z nich, wydaje się, że mogąca mieć spore wzięcie, to Barbarzyńca. I to właśnie jej poświęcony został najnowszy zwiastun. Krótki, w przeciwieństwie do ostatnio pokazywanych sekwencji filmowych, ale chyba wart uwagi. Sami twórcy przedstawiają Barbarzyńcę jako wojownika łączącego wielką siłę i wytrzymałość z mistrzowskim posługiwaniem się bronią.

Diablo II: Resurrected i gameplay z Barbarzyńcą

Jeśli jednak wolicie nieco obszerniejsze materiały, możecie rzucić okiem na przykład na fragmenty rozgrywki z Barbarzyńcą w roli głównej. Weźcie jednak pod uwagę, że pochodzą one z wczesnej wersji gry.

Kiedy premiera Diablo II: Resurrected?

Na koniec wyraźnie zaznaczmy, że Diablo II: Resurrected ma zadebiutować 23 września. Lista platform docelowych obejmuje PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, a także PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli celujecie w PC, sprawdźcie wymagania sprzętowe i nasz artykuł pokazujący jak Diablo II: Resurrected poradzi sobie na zintegrowanej grafice.

To jak, zamierzasz zostać Barbarzyńcą czy celujesz w inną klasę postaci?

Źródło: Diablo, Game Informer