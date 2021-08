Jeszcze nieco ponad miesiąc dzieli nas od premiery Diablo II: Resurrected, czyli odświeżonej wersji kultowej drugiej części Diablo. Korzystając z dostępu do kolejnej bety sprawdziliśmy jak gra poradzi sobie na zintegrowanej grafice, bo przecież nie ma dużych wymagań. Prawda?

Pomimo tego, że nie jestem jakimś maniakalnym miłośnikiem serii Diablo, to ostatnio awansowałem na naczelnego kultystę portalu. Nie tak dawno miałem okazję przetestować Diablo Immortal, czyli nadchodzącą wersję na smartfony i tablety, a teraz przyszło mi sprawdzić w działaniu Diablo II Resurrected.

No i co? I bawiłem się przednio, prawie jak przed laty, ale przede wszystkim sprawdziłem, czy zintegrowana grafika pozwoli na komfortową rozgrywkę w odświeżonego Diaboła.

Diablo II: Resurrected kontra zintegrowana grafika

Jeśli śledzicie nowości na benchmark.pl to z pewnością widzieliście premierowy test procesora AMD Ryzen 7 5700G. Pomimo tego, że producent wbudował tam nienajnowszy już układ graficzny Radeon Vega 8, to jest to wciąż najwydajniejsza zintegrowana grafika w segmencie desktop. W połączeniu z szybkimi pamięciami taka konfiguracja nie może mieć przecież problemów z takim starociem (chociaż odświeżonym) jak Diablo II: Ressurected?

Przypomnijmy szybko wymagania sprzętowe Diablo II: Resurrected podane przez producenta. Generalnie można by oczekiwać, że gra powinna śmigać nawet na zintegrowanych grafikach klasy Intel UHD 630, ale... nie ma tak dobrze. Wśród minimalnych zaleceń sprzętowych wymienia się stareńkie karty GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850, ale wśród wśród zalecanych już Radeona RX 5500 XT i GeForce GTX 1060. Niby niewiele, ale... sprawdźmy.

Diablo II: Resurrected - test wideo

Oto Diablo II: Resurrected na zintegrowanej grafice Radeon Vega 8 - procesor AMD Ryzen 7 5700G wraz z pamięciami 3933 MHz (CL16). Zintegrowana grafika została podkręcona z 2000 MHz do 2200 MHz za pomocą Precision Boost Overdrive. Przypomnijmy, że taka konfiguracja pozwala już na rozgrywkę w Shadow Of The Tomb Raider w rozdzielczości Full HD i ustawieniach niskich przy prawie 50 klatkach na sekundę. Przecież odświeżony Diablo II nie może mieć wyższych wymagań?

W grze ustawiliśmy rozdzielczość 1920 x 1080 oraz ustawienia średnie. Jak widać na powyższym materiale na powierzchni można liczyć zaledwie na nieco ponad 30 klatek na sekundę. Schodząc do lochów momentami można liczyć na 60 klatek na sekundę, ale gdy na ekranie pojawia się więcej obiektów to licznik klatek na sekundę spada poniżej 50 klatek na sekundę.

Materiał pokazuje sam początek gry, a grając we dwóch i z bardziej rozwiniętymi postaciami, gdy na ekranie latają czary i inne ustrojstwa to będąc na powierzchni szybkość działania może spadać nawet poniżej 30 klatek na sekundę. Zmiana ustawień na niskie poprawia nieco sytuację, ale zaledwie o kilka fps.

Diablo II: Resurrected - można pograć na zintegrowanej grafice?

Jeśli liczymy na stałe 60 klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD i ustawieniach średnich, to żadna zintegrowana grafika nie zapewni nam takiej płynności. O przyzwoitej jakości rozgrywki na zintegrowanych grafikach kasy Intel UHD 630, a nawet UHD 750 w ogóle należy zapomnieć. Nie sprawdziłem tego empirycznie, ale zakładam, że najmocniejsze wersje Intel Iris Xe instalowane w laptopowych procesorach powinny umożliwić nam rozgrywkę na poziomie testowanego Radeona Vega 8 (lub nieco lepiej).

Diablo II: Resurrected zadebiutuje już 23 września. Przypomnijmy, że aktualnie trwają wczesne testy beta dostępne dla wszystkich którzy zakupili grę w preorderze, a otwarta beta wystartuje już 20 sierpnia. Gracie, czekacie?