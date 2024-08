Systemy z rodziny GNU/Linux są bardzo chętnie wykorzystywane przez wiele osób do budowy własnej dystrybucji, do potrzeb konkretnej grupy odbiorczej. Jedni chcą stworzyć OS dla graczy, inni dla programistów, a kolejni dla użytkowników sieci. A jaki cel mają twórcy 4MLinux?

Jak podają twórcy na swojej stronie: „4MLinux to mała, niezależna, uniwersalna dystrybucja Linuksa, która kładzie nacisk na następujące cztery „M” informatyki:

Maintenance (system rescue Live CD),

Multimedia (pełne wsparcie dla ogromnej liczby formatów obrazów, audio i wideo),

Miniserver (FSP, FTP, HTTP, NBD, NFS, NTP, rlogin, SSH, Telnet i TFTP),

Mystery (czyli zbiór klasycznych gier na Linuksa).”

Trzeba powiedzieć, że jest to dość nietypowa mieszanka. A jak ona w ogóle powstała?

4MLinux pojawił się w 2010 roku i (w przeciwieństwie do większości dystrybucji Linuksa) nie posiada menedżera pakietów (możemy korzystać tylko z tego, co jest domyślnie dodane do systemu). Sam OS działa na bardzo lekkim menadżerze okien JWM, wraz z narzędziem do monitorowania systemu Conky. Co ciekawe, Wine jest również zintegrowany z dystrybucją, co zapewnia wsparcie dla kultowych gier z lat 90. (tj. Doom czy Hexen). 27 sierpnia 4MLinux został zaktualizowany do wersji 46.0, która jest pierwszą rewizją zawierającą biblioteki GTK 4. Co jeszcze otrzymamy w gotowym obrazie?

LibreOffice 24.8.0.3

GNOME Office (AbiWord 3.0.5, GIMP 2.10.38, Gnumeric 1.12.57)

Firefox 124.0

Chrome 128.0.6613.84

Thunderbird 115.12.2

Audacious 4.4

VLC 3.0.21

SMPlayer 24.5.0

Wine 9.12 i Mesa 24.0.4

Oprócz odświeżonego oprogramowania wymienionego powyżej, 4MLinux 46.0 umożliwia również swoim użytkownikom uruchomienie Serwer HTTP/FTP (bazujący na BusyBox 1.36.1). Ponadto dystrybucja ta otrzymała obsługę rozszerzonych metaplików systemu Windows (obrazy EMF) oraz plików obrazów RAW (m.in. CRW/CR2, NEF, RAF czy DNG).

W tym wszystkim bardzo rozczulające wydają się wymagania systemowe, gdyż dystrybucja po zainstalowaniu wymaga 128 MB pamięci RAM (1650 MB w trybie LiveCD). Sam obraz możecie pobrać z tego miejsca.

A jak Wy oceniacie 4MLinux? Czy bylibyście zainteresowani przetestowania tej dystrybucji? Chętnie poznamy Wasze zadanie!

Źródło: Notebookcheck, 4MLinux