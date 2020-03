Niektórzy przychylają się do stwierdzenia, iż największy boom na gry oferujące zmagania battle royale mamy już za sobą. Patrząc na debiut Call of Duty: Warzone można mieć co do tego wątpliwości.

Call of Duty: Warzone ma już 15 mln graczy

Premiera Call of Duty: Warzone miała miejsce kilka dni temu, 10 marca. Czy zatem nie za wcześnie na to, aby mówić o sukcesie gry, a tym samym jej twórców? Wygląda na to, że nie, ponieważ liczby są naprawdę wymowne.

Dziś ujawniono, że przy Call of Duty: Warzone bawi się już ponad 15 mln graczy. To naprawdę dobry wynik, nawet jeśli weźmie się pod uwagę popularność marki oraz dostępność gry na trzech platformach sprzętowych - PC, a także konsolach Xbox One i PlayStation 4.

We crossed 15 million players earlier today, thank you #Warzone fans. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C — Call of Duty (@CallofDuty) March 14, 2020

Sukces Call of Duty: Warzone zwiastowała pierwsza doba po premierze

Czy można mówić o zaskoczeniu? W momencie premiery trudno było przewidywać dokładne dane, ale już po 24 godzinach od niej stało się jasne, że serwery Call of Duty: Warzone nie będą puste. Właśnie doba wystarczyła bowiem do przyciągnięcia 6 mln graczy.

Tempo jest zatem naprawdę dobre i taki stan rzeczy niekoniecznie musi się zmienić. W wielu krajach panuje koronawirus, władze zamykają szkoły i uczelnie, a także wiele miejsc, w których można spędzać wolny czas ze znajomymi. Jedną z alternatyw pozostają gry z czego skorzystać powinno również Call of Duty: Warzone. Rzecz jasna nie bez znaczenia jest tutaj fakt, iż mówimy o darmowej produkcji.

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.



Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4 — Call of Duty (@CallofDuty) March 11, 2020

Graliście już? Planujecie? A może zupełnie odpuszczacie Call of Duty: Warzone?

Źródło: @CallofDuty

