Battlefield 2042 wraca na growe salony, przecież dziesiątki tysięcy graczy nie mogą się mylić. Liczby doskonale widać na Steamie. I nie, nie chodzi tu o darmowy weekend zorganizowany przez EA - to jest pieśń przeszłości.

Battlefield 2042: Sezon 6 w natarciu

Battlefield 2042 bez wątpienia ewoluował. Burzliwa premiera odbiła się szerokim echem w branży, a część graczy nie zostawiała na tej strzelance suchej nitki. To już jednak przeszłość. DICE wraz z Electronic Arts może odtrąbić całkiem spory sukces. Nowa zawartość oraz całkiem sprytne ruchy twórców sprawiły, że znowu jest głośno o najnowszej odsłonie popularnej serii strzelanek. I to nie bez powodu, bo właśnie padł historyczny wynik. Wszystko za sprawą Sezonu 6 w Battlefield 2042. Ten rozpoczął się 10 października 2023 r. i ma całkiem sporo fajnej zawartości, w tym mapę “Spisek” - inspirowaną takimi lokacjami jak “Operacja Blokada”, czy kultowe niemalże już “Metro”. Dokładnie tak, battlefieldowa mądrość głosi, iż “każdy BF ma swoje Metro".

Battlefield 2042 przyciąga aktualnie dziesiątki tysięcy graczy

Natomiast 12 października rozpoczął się darmowy okres próbny na wszystkich platformach. Co prawda nie znamy konkretnych liczb na temat frekwencji graczy PlayStation oraz Xbox, ale SteamDB pokazuje, że pecetowa wersja Battlefield 2042 przyciągnęła prawdziwe tłumy. Wszystko wskazywało na to, że szał na Battlefielda 2042 to przejściowa sytuacja spowodowana darmowym weekendem od 12 do 16 października. Bezpłatny dostęp się skończył, a gracze… nadal grają! W sobotę 21 października padł absolutny rekord - ponad 107 tys. graczy jednocześnie na Steamie.

Battlefield 2042 na Steamie za kilka dyszek

Jakby tego było mało, to całość zbiega się z promocją na Steamie, w ramach której można zakupić Battlefield 2042 w cenie 43,18 zł (zamiast 269,90 zł). Ta oferta, jak każda inna, ma swoje ograniczenia. Wyprzedaż gry potrwa do 26 października 2023 r.

A Ty? Za kim jesteś? Call of Duty czy Battlefield?