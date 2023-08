Zastanawialiście się, czy 2023 r. przyniesie premierę nowej części serii Call of Duty? Jeśli tak, to dłużej nie musicie. Activision właśnie odkrył karty.

Call of Duty to jedna z tych serii gier, które przyzwyczaiły nas do niebywałej "punktualności". Również w tym roku można będzie zagrać w nową odsłonę. Na oficjalnych kanałach marki Call of Duty we wszystkich mediach społecznościowych pojawiła się dziś wieczorem krótka zapowiedź nowej części. Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami publikowanymi się na przestrzeni ostatnich tygodni twórcy szykują Modern Warfare III.

Modern Warfare III zapowiedź

Kiedy premiera Call of Duty: Modern Warfare 3?

Fani serii nie będą zaskoczeni strategią obraną przez Activision. Niejako tradycyjnie na początek zaserwowano wyłącznie krótką zajawkę wideo, która nie jest nawet zwiastunem. Zdradza jednak dwie bardzo istotne kwestie.

Pierwsza to wspomniany już podtytuł Modern Warfare 3. Druga jest jeszcze ważniejsza, chodzi bowiem o datę premiery. Nowa część Call of Duty zadebiutuje na rynku 10 listopada.

W przyszłym tygodniu ma pojawić się obszerniejsza zapowiedź i solidna porcja szczegółów dotyczących dostępnych trybów i ich zawartości oraz nowości. Sympatyzujący z tą wciąż bardzo popularną i dobrze sprzedającą się serię gier mogą wyłapać z pokazanej dziś zapowiedzi coś jeszcze - jedną ze znanych postaci, która najwyraźniej pojawi się i w Modern Warfare 3.