Fotele czy biurka dla graczy są dość powszechne. Może już nie tak innowacyjnym, ale jednak dalej ciekawym konceptem są z pewnością gamingowe łóżka. Firma Bauhutte, która lubi nietypowe rozwiązania, zaprezentowała swój nowy produkt.

Bauhutte to japoński producent urządzeń peryferyjnych. Niedawno pisaliśmy o jednym z ich sprzętów, jakim jest masażer do rąk dla graczy. Firma do swojej oferty dodała ostatnio nowy produkt, którego (podobno) pragną wszyscy. Chodzi o elektryczne łóżko do gier.

Co jest wyjątkowego w tym produkcie?

Podczas gdy ideą łóżka do gier jest ułatwienie spędzania całej dobry na graniu, Bauhutte zdało sobie sprawę, że prawdopodobnie gracze niekoniecznie chcą spędzać cały dzień w pozycji leżącej. Dlatego w ich najnowszym produkcie, żeby usiąść (np. aby coś zjeść lub skupić się na trudnej walce), wystarczy tylko nacisnąć przycisk.

Elektryczne łóżko do gier ma dołączony kontroler, którego można użyć do podniesienia ramy łóżka, zapewniając sobie oparcie (do 60 stopni) lub podwyższony podnóżek (do 35 stopni). Do urządzenia dołączono również woreczek na kontroler, który można przypiąć do ramy.

Ze względu na możliwość rekonfiguracji, elektryczne łóżko do gier wymaga materaca, który jest bardziej giętki niż modele standardowe. Bauhutte oferuje oczywiście (bo jakżeby inaczej) kompatybilny materac do gier, który jest oferowany w pakiecie z łóżkiem – cena na Amazon Japan wówczas wynosi 85,646 jenów (prawie 3 tys. zł), podczas gdy samo łóżko kosztuje 59 800 jenów (ok. 2000 zł).

Co myślicie o takim gamingowym sprzęcie? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: bauhutte.jp, youtube.com; zdjęcie: bauhutte.jp