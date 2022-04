Serwery darknetowego Hydra Market zostały przejęte przez niemieckie organy ścigania. Ile warta była nielegalna platforma i do jakich ciemnych interesów służyła?

Odwiedzających darknetowy Hydra Market od 5 kwietnia 2022 r. wita tylko jedna nieoczekiwana oferta:

Baner blokujący Hydra Market, źródło: BKA

Największy nielegalny bazar w ciemnej sieci po sześciu latach działalności został zamknięty przez niemieckie Centralne Biuro ds. Zwalczania Cyberprzestępczości (ZIT) i Federalną Policję Kryminalną (BKA). Co było nie tak?

Czym była Hydra Market?

Hydra Market dostępna była w Darknecie od co najmniej 2015 roku. Na pierwszy rzut oka wydawała się być tylko ruchliwym, rosyjskojęzycznym sklepem, jakich mnóstwo znajdziemy w standardowej sieci Internet. Dostęp do niego wymagał użycia szyfrowanej przeglądarki TOR, ale było warto. 19 000 sprzedawców miało tam szansę zawalczyć o uwagę 18 milionów kupujących.

Prowadzenie dochodowego biznesu było niezwykle proste i wymagało tylko uczciwości kupieckiej. Nikt nie zmuszał do ekskluzywnych ubezpieczeń czy wymyślnych programów partnerskich. Popyt był ogromny, a wyższa opłata abonamentowa i niewielkie ilości zażaleń konsumentów gwarantowały status Trusted Seller. Dzięki niemu sprzedawca mógł umieścić chwytliwą reklamę swoich produktów na głównym banerze Hydra Market.

Trusted Sellers Hydra Market, źródło: DarknetMarkets

Cały ten zakupowy raj uczciwych sprzedawców i zadowolonych klientów nie był jednak legalny. Hydra Market specjalizowała się bowiem w handlu narkotykami.

Przykładowe produkty z oferty sklepów Hydra Market, źródło: Eliptic

Za pośrednictwem platformy można było kupić fałszywą tożsamość, a także zamówić nielegalne pozyskanie danych lub dokumentów. Chociaż administrator nie dopuszczał ofert sprzedaży broni czy prostytucji, to dbał o poufność transakcji tak dobrze, że sprzyjał praniu brudnych pieniędzy.

Dlaczego Hydra Market działała tak długo?

Zakupy na Hydra Market przypominały zabawę w geocaching lub grę w Pokemon GO. Nie chodziło jednak o dodatkową rozrywkę, tylko poufność. Wykupienie oferty powodowało, że klienci nie musieli czekać na kuriera, ponieważ zakup dotyczył geotagu pod którym ukryta była interesująca go przesyłka. Sprzedawcy lokowali je wykorzystując elementy miejskiej infrastruktury lub na dostępnych w okolicy obszarach zielonych.

W ten sposób nabywca nie miał nawet pośredniego kontaktu z oferentem, a sprzedający nie potrzebował poznawać danych adresowych kupującego. Na dodatek administrator, który nie odpowiadał za organizację dostawy, mógł się wykpić z zarzutów dotyczących tego co ostatecznie dostarczano w geotagach. Stosowanie szyfrowania powodowało, że na Hydra Market wszyscy byli tajemniczy.

Transakcje towarzyszące zakupom na Hydra Market także nie były jawne. Odbywał się w kryptowalutach, których ścieżkę przepływu można śledzić, ale platforma blokowała to dostarczając swoim klientom narzędzie o nazwie Bitcoin Bank Mixer. Służyło ona zaciemnianiu transakcji cyfrowych. Jako takie sprzyjało nie tylko nielegalnemu handlowi narkotykami, ale w ogóle praniu brudnych pieniędzy.

Ile warta była Hydra Market?

Eksperci szacują, że od grudnia 2015 do kwietnia 2022 Hydra Market wygenerowała obroty na poziomie 5 miliardów dolarów. Według specjalistycznej firmy Elliptic ta platforma służyła także za sejf lub drogę przepływu dla środków pozyskanych z włamania na giełdę Bitfinex w 2016 roku i wielu innych przestępstw cyfrowych. W momencie przejęcia serwerów Hydra Market, niemieccy śledczy przechwycili 543,3 BTC w serii 88 transakcji. Jest to równowartość 23 milionów euro, czyli 25 milionów dolarów. Kwoty są oszałamiające, ale ostatecznie mogą być tylko kroplą w możliwościach portalu.

Hydra Market był prawdopodobnie nielegalnym targowiskiem o najwyższych obrotach na świecie. Jego sprzedaż wyniosła co najmniej 1,23 miliarda euro w samym tylko 2020 roku. W szczególności Bitcoin Bank Mixer, usługa zaciemniania transakcji cyfrowych dostarczana przez platformę , bardzo utrudniła organom ścigania dochodzenia w sprawie kryptowalut.

- podaje w informacji prasowej BKA

Ustalenie lokalizacji infrastruktury teleinformatycznej działających w Darknecie portali jest niezwykle trudne. Dlatego przejęcie serwerów Hydra Market jest gigantycznym sukcesem organów ścigania. Nie oznacza jednak końca śledztwa, a zaledwie zakończenie jego etapu. Serwery Hydra Market będą dobrą drogą do odpowiedzialnych za darnknetowy narokobiznes, ale cyberprzestępców może poważnie martwić opcja rozbrojenia Bitcoin Bank Mixer.

Źródła: Bundeskriminalamt, Elliptic blog, DarknetMarkets, Vice (artykuł: A New Breed of Drug Dealer Has Turned Buying Drugs into a Treasure Hunt)