Zasilacze be quiet! Dark Power 13 powinny zainteresować graczy, którzy planują budowę komputera z kartą GeForce RTX 4000. Zmian wprawdzie nie ma zbyt dużo, ale jest jeden argument przemawiający za wyborem nowego sprzętu.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować zasilacz be quiet! Dark Power 12, który zaskoczył nas świetną jakością wykonania, bardzo dobrymi parametrami i długą gwarancją. Wraz z nowym rokiem producent przygotował ulepszone modele be quiet! Dark Power 13.

be quiet! Dark Power 13 – nowa seria zasilaczy pod GeForce RTX 4000

Modele be quiet! Dark Power 13 też występują w wersjach o mocy 750 W, 850 W i 1000 W. Na pierwszy rzut oka zasilacze wyglądają bardzo podobnie do "dwunastek".

Konstrukcja bazuje na topologii pełnego mostu z układem rezonansowym LLC, synchronicznym prostownikiem (SR) i konwerterami DC-DC. W środku zastosowano japońskie kondensatory o temperaturze pracy do 105 °C. Możemy zatem liczyć na stabilne napięcia wyjściowe i bezawaryjną pracę jednostki. Producent chwali się wysoką sprawnością energetyczną, która sięga 95,8% (certyfikat 80 PLUS Titanium).

Do chłodzenia jednostki wykorzystano 135-milimetrowy wentylator Silent Wings (jego prędkość jest regulowana w zależności od obciążenia jednostki), a obudowa wykorzystuje duży wlot powietrza w kształcie lejka. Taka konstrukcja ma zoptymalizować przepływ powietrza, zmniejszyć turbulencje i zmniejszyć poziom generowanego hałasu.



Nowe modele wyposażono w kabelek PCIe 5.0 12VHPWR, który pozwoli bezpośrednio podłączyć nowe karty graficzne GeForce RTX 4000

Podobnie jak w poprzedniej serii, producent zastosował całkowicie modularne okablowanie. Jest tutaj jednak istotna zmiana, bo modele Dark Power 13 są zgodne ze standardem ATX12V 3.0 i zostały wyposażone we wtyczkę PCIe 5.0 12VHPWR, z której korzystają karty graficzne GeForce RTX 4000 (oprócz tego przewidziano jeszcze 4 standardowe złącza PCIe 6+2).

be quiet! Dark Power 13 - porządny sprzęt, ale trzeba przygotować się na spory wydatek

Seria be quiet! Dark Power 13 to topowy segment zasilaczy dla najbardziej wymagających użytkowników. Dotyczy to również wyceny – sugerowane ceny nowych modeli to odpowiednio 215 euro (750 W), 260 euro (850 W) i 295 euro (1000 W). Sprzedaż jednostek ma ruszyć 24 stycznia.

Źródło: be quiet!