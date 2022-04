Składacie wydajny komputer i szukacie mocnego zasilacza? Ostatnio na rynku pojawiły się nowe modele z serii Cooler Master MWE Gold V2, które zapowiadają się na bardzo interesujące jednostki.

Seria Cooler Master MWE Gold V2 pojawiła się na rynku w 2020 roku, ale początkowo obejmowała tylko jednostki ze średniej półki (np. testowany przez nas model Cooler Master MWE Gold V2 650W). Producent postanowił jednak poszerzył ofertę o nowe modele, które tworzone były z myślą o najbardziej wymagających entuzjastach.

Cooler Master MWE Gold 1050 V2 i 1250 V2

Mowa o modelach Cooler Master MWE Gold 1050 V2 i 1250 V2, którym nie straszne nawet najbardziej prądożerne zestawy komputerowe – to jednostki o mocy odpowiednio 1050 i 1250 W, wiec nadające się do zestawów z najwydajniejszymi procesorami i/lub kartami graficznymi.

Podobnie jak w słabszych jednostkach, producent zastosował w pełni modularne okablowanie z płaskimi wiązkami. Co ważne, do dyspozycji oddano bogaty zestaw wtyczek – m.in. 2 złącza EPS i 6/8 złączy PCIe i 12 złączy SATA.

Zasilacze wyróżniają się wysoką jakością wykonania, która przekłada się na wysoką sprawność energetyczną (80 PLUS Gold – minimalnie 90%). Całość uzupełnia komplet zabezpieczeń elektrycznych (OVP, UVP, OPP, OTP, SCP, OCP).

Producent chwali się również cichą pracą zasilaczy. Obydwa modele wyposażono w wentylator o średnicy 140 mm, który w zależności od warunków jest w stanie przejść w tryb półpasywny (w przypadku dużego obciążenia wygeneruje hałas nieprzekraczający 25 dBA).

Specyfikacja zasilaczy Cooler Master MWE Gold V2

Model Cooler Master MWE Gold 550W Cooler Master MWE Gold 650W V2 Cooler Master MWE Gold 750W V2 Cooler Master MWE Gold 850W V2 Cooler Master MWE Gold 1050W V2 Cooler Master MWE Gold 1250W V2 Moc 550 W 650 W 750 W 850 W 1050 W 1250 W Sprawność (certyfikat 80 PLUS) typowo 90% (80 PLUS Gold) typowo 90% (80 PLUS Gold) typowo 90% (80 PLUS Gold) typowo 90% (80 PLUS Gold) typowo 90% (80 PLUS Gold) typowo 90% (80 PLUS Gold) PFC aktywna aktywna aktywna aktywna aktywna aktywna Standard: ATX 2.41 ATX 2.41 ATX 2.41 ATX 2.41 ATX 2.52 ATX 2.52 Okablowanie całkowicie modularne całkowicie modularne całkowicie modularne całkowicie modularne całkowicie modularne całkowicie modularne Dostępne wtyczki » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 2x PCIe 6+2 pin

» 8x SATA

» 4x MOLEX » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 8x SATA

» 4x MOLEX » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 12x SATA

» 4x MOLEX » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 12x SATA

» 4x MOLEX » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 6x PCIe 6+2 pin

» 12x SATA

» 4x MOLEX » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 8x PCIe 6+2 pin

» 12x SATA

» 4x MOLEX Wentylator 120 mm (HDB) 120 mm (HDB) 120 mm (HDB) 120 mm (HDB) 140 mm (HDB) 140 mm (HDB) Współczynnik MTBF >100 000 godzin >100 000 godzin >100 000 godzin >100 000 godzin >100 000 godzin >100 000 godzin Zabezpieczenia » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP Wymiary: 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm 160 x 150 x 86 mm 180 x 150 x 86 mm 180 x 150 x 86 mm Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 10 lat 10 lat Cena 370 zł 400 zł 440 zł 530 zł 760 zł 1220 zł

Mocne zasilacze w dobrej cenie

Zasilacze Cooler Master MWE Gold 1050 V2 i MWE Gold 1250 V2 trafiają już do pierwszych sklepów – według udzielonych nam informacji będą one dostępne w cenie kolejno ok. 760 złotych i 1220 złotych. Za wyborem nowych modeli ma przemawiać długa, 10-letnia gwarancja.

Źródło: Cooler Master