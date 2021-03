be quiet! Dark Power 12 750W

Testujemy najnowszy zasilacz z oferty firmy be quiet! - model Dark Power 12 750W to konstrukcja z górnej półki, która powinna zainteresować najbardziej wymagających klientów. Tanio nie jest, ale to nie będą stracone pieniądze.

Plusy - świetna jakość wykonania,; - bardzo wysoka sprawność energetyczna,; - stabilne napięcia wyjściowe,; - długie i modularne okablowanie,; - dużo wtyczek zasilających,; - 10 lat gwarancji. Minusy - wysoka cena na tle modeli o niższej sprawności.

Zasilacz to jeden z najważniejszych elementów w komputerze, więc nie warto na nim oszczędzać. Mało tego! Czasami nawet lepiej dopłacić do lepszego modelu. Z podobnego założenia wyszła firma be quiet!, która ostatnio wprowadziła do oferty high-endowe modele Dark Power 12, następców udanej serii Dark Power Pro 11.

Warto jednak uściślić, że w tym przypadku linia Dark Power została podzielona na dwie serie – w ubiegłym roku zadebiutowały topowe modele Dark Power Pro 12, a niedawno producent zaprezentował nieco skromniejsze jednostki Dark Power 12 (bez dopisku Pro).

Seria be quiet! Dark Power Pro 11 be quiet! Dark Power 12 be quiet! Dark Power Pro 12 Moc 550 W, 650 W, 750 W, 850 W, 1000 W, 1200 W 750 W, 850 W, 1000 W 1200 W, 1500 W Sprawność energetyczna 80 PLUS Platinum 80 PLUS Titanium 80 PLUS Titanium Topologia Analogowa

Cały most LLC + SR + DC/DC Analogowa

Aktywny prostownik + cały most LLC + SR + DC/DC Cyfrowa (PFC, LLC + SR)

Cały most LLC + SR + DC/DC Linie 12 V 4 / 1 (Overclocking Key) 4 / 1 (Overclocking Key) 6 / 1 (Overclocking Key) Chłodzenie Silent Wings 3 Silent Wings (bezramkowy) Silent Wings (bezramkowy) Okablowanie Częściowo modularne Całkowicie modularne Całkowicie modularne

(indywidualnie oplecione wiązki z grzebieniami) Obudowa (długość) Stalowa (200 mm) Stalowa (175 mm) Szczotkowane aluminium (200 mm) Gwarancja 5 lat 10 lat 10 lat

Różnice? Modele Dark Power 12 oferują mniejszą moc i bazują na nieco skromniejszej konstrukcji. Zrezygnowano też z „bajerów” - producent zastosował modularne okablowanie i zwykłą, stalową obudowę. W porównaniu do „jedenastek” i tak możemy mówić o sporych usprawnieniach.

Specyfikacja zasilaczy be quiet! Dark Power 12

Producent przygotował trzy zasilacze Dark Power 12 - 750 W, 850 W i 1000 W. Poniżej znajdziecie porównanie ich specyfikacji.

Model be quiet! Dark Power 12 750 W be quiet! Dark Power 12 850 W be quiet! Dark Power 12 1000 W Moc 750 W (850 W szczytowo) 850 W (950 W szczytowo) 1000 W (1100 W szczytowo) Sprawność (certyfikat 80 PLUS) do 95,6% (80 PLUS Titanium) do 95,6% (80 PLUS Titanium) do 95,8% (80 PLUS Titanium) PFC aktywna aktywna aktywna Standard: ATX 2.52 / EPS 2.92 ATX 2.52 / EPS 2.92 ATX 2.52 / EPS 2.92 Okablowanie całkowicie modularne całkowicie modularne całkowicie modularne Dostępne wtyczki » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 6x PCIe 6+2 pin

» 12x SATA

» 5x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 6x PCIe 6+2 pin

» 12x SATA

» 5x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» EPS12V 8 pin

» EPS12V 4+4 pin

» 8x PCIe 6+2 pin

» 13x SATA

» 5x MOLEX

» FDD Wentylator Silent Wings Silent Wings Silent Wings Współczynnik MTBF 200 000 godzin 200 000 godzin 200 000 godzin Zabezpieczenia » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP » OVP

» OPP

» OCP

» SCP

» OTP

» UVP Wymiary: 175 x 150 x 86 mm 175 x 150 x 86 mm 175 x 150 x 86 mm Gwarancja 10 lat 10 lat 10 lat Cena 969 zł 1129 zł 1269 zł

Ceny zasilaczy be quiet! Dark Power 12

Zasilacze be quiet! Dark Power 12 to topowe konstrukcje producenta - to właściwie jedne z droższych modeli w danym segmencie:

be quiet! Dark Power 12 750W – 969 złotych

be quiet! Dark Power 12 850W – 1129 złotych

be quiet! Dark Power 12 1000W – 1269 złotych

Czy rzeczywiście są warte swojej ceny? Sprawdziliśmy to na przykładzie modelu 750 W.

be quiet! Dark Power 12 750 W - budowa zasilacza

Sprzęt dotarł do nas w sporym opakowaniu – oprócz zasilacza Dark Power 12, producent dodał też sporo akcesoriów:

modularne wiązki zasilające,

główny przewód zasilający,

zworka do aktywowania trybu overclocking,

śledź z przełącznikiem trybu overclocking,

opaski na rzep,

opaski zaciskowe,

śrubki montażowe (zwykłe i tzw. szybkośrubki),

instrukcja obsługi.

Dark Power 12 pod względem wyglądu trochę różni się od większości modeli. Obudowa została wykonana ze stalowej blachy polakierowanej na czarny, matowy kolor (ciekawie wyróżnia się tutaj błyszczące logo producenta i nazwa serii), a na górnej ściance znalazła się meshowa osłona wentylatora. Od razu widać, że mamy do czynienia ze sprzętem z górnej półki (chociaż nie jest to poziom flagowych Dark Power Pro 12 z obudową ze szczotkowanego aluminium).

Warto zaznaczyć, że zasilacz ma wymiary 86 x 175 x 150 mm, więc jest trochę dłuższy od standardowych modeli. Jednostka może się nie zmieścić w mniejszych obudowach (szczególnie, że trzeba do tego jeszcze doliczyć trochę miejsca do wpięcia modularnych wiązek).

Konstrukcja wyróżnia się w pełni modularnym okablowaniem. Oznacza to, że do zasilacza można podłączyć tylko te wiązki, które są niezbędne do działania danej konfiguracji (pozostałe nie będą niepotrzebnie zajmować miejsca). Do dyspozycji oddano następujące kabelki:

ATX12V 20+4 pin – długość: 60 cm

EPS12V 8 pin – długość: 70 cm

EPS12V 4+4 pin – długość: 70 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 60/60 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 60/60 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 60/60 cm

2x SATA / 2x MOLEX / FDD – długość: 59/74/89/104/119 cm

3x SATA – długość: 60/75/90 cm

3x SATA – długość: 60/75/90 cm

4x SATA – długość: 60/75/90/105 cm

3x MOLEX – długość: 60/75/90 cm

Jest naprawdę dobrze. Jak na tę moc, zasilacz oferuje bogaty zestaw wtyczek zasilających – nie będzie problemu żeby podłączyć tutaj nawet zestaw z topowym procesorem i dwoma kartami graficznymi z górnej półki.

Wiązki są długie i estetyczne (PCIe i EPS zostały wykonane z grubszych przewodów 16AWG, a w pozostałych są to standardowe kabelki o przekroju 18AWG). Jedyne do czego możemy się przyczepić to zastosowanie nylonowego oplotu - lepiej sprawdziłyby się tutaj wiązki taśmowe z płasko ułożonymi przewodami.

Moc, sprawność, zabezpieczenia

Model Dark Power 12 750W oczywiście oferuje moc znamionową 750 W, ale moc szczytowa to aż 850 W - nie powinno więc być problemów ze skokami poboru mocy.

Co ważne, prawie cała moc jest dostępna dla linii 12 V. W standardowej konfiguracji zastosowano cztery linie 12 V – ich podział wygląda następująco:

12V1 (25 A) – 24-pin, SATA, MOLEX, FDD

12V2 (25 A) – 2x EPS

12V3 (30 A) – 2x PCIe

12V4 (30 A) – 2x PCIe

W razie potrzeby można jednak połączyć je w jedną mocną szynę (tzw. Overclocking Key) – takie rozwiązanie sprawdzi się np. podczas podłączenia mocniejszych, podkręconych procesorów i kart graficznych. Do łączenia linii można wykorzystać zworkę lub przełącznik na dodatkowym śledziu, w zależności co będzie bardziej praktyczne.

Modele Dark Power 12 wyróżniają się również bardzo wysoką sprawnością energetyczną – potwierdzono ją oficjalnym certyfikatem 80 PLUS Titanium (dla napięcia wejściowego 115 V).

Certyfikat 80 PLUS Titanium (115 V) be quiet! Dark Power 12 750 W Sprawność - 10% obciążenia 90% 91,28% Sprawność - 20% obciążenia 92% PFC ≥ 0.95 94,18% Sprawność - 50% obciążenia 94% 94,52% Sprawność - 100% obciążenia 90% 91,02%

Według pomiarów firmy ECOVA, model o mocy 750 W bez problemu spełnia wymagania normy. Teoretycznie powinno się to przełożyć na niższy pobór energii elektrycznej. Sprawdzimy to podczas testów.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o bezpieczeństwie jednostki – konstrukcja została wyposażona we wszystkie niezbędne zabezpieczenia: OCP (nadprądowe), OVP (przepięciowe), UVP (podnapięciowe), SCP (zwarciowe), OTP (temperaturowe) i OPP (przeciążeniowe). Na sprzęt przysługuje 10-letnia gwarancja producenta.

Budowa zasilacza - strona pierwotna i wtórna

UWAGA! Obudowa zasilacza została zabezpieczona plombą, więc jej otworzenie jest równoznaczne z utratą gwarancji. Osoby mniej doświadczone w temacie elektroniki mogą ominąć rozdział i od razu przejść do testów.

be quiet! Dark Power 12 bazuje na nowej konstrukcji (ta sama platforma jest stosowana w modelach 750 W, 850 W i 1000 W). Jakość wykonania stoi na bardzo dobrym poziomie, ale w tym segmencie nie powinno nas to dziwić.

Do chłodzenia jednostki wykorzystano wentylator z serii Silent Wings (BQ SIW3-13525-HF). Teoretycznie jest to konstrukcja zbliżona do modeli Silent Wings 3, lecz została ona przystosowana do użytku w zasilaczach – też mamy do czynienia z 6-polowym silnikiem i dynamicznym łożyskiem olejowym (FDB), ale zrezygnowano z tradycyjnych ramek (zamiast nich zastosowano plastikowy, dwuczęściowy „lejek”). Producent twierdzi, że zmiany mają przełożyć się na lepszą wydajność i zmniejszyć poziom generowanego hałasu.

Jednostka nie oferuje pasywnego trybu pracy. Prędkość obrotowa wentylatora jest regulowana w zależności od obciążenia zasilacza - do około 60% pracuje on z obniżonymi obrotami (poniżej 400 RPM) i jest praktycznie niesłyszalny. Później wchodzi na wyższe obroty, ale i tak nie można mu zarzucić głośnej pracy (nawet przy maksymalnym obciążeniu prędkość nie przekracza 1000 RPM). W naszym egzemplarzu wentylator po włączaniu komputera chwilowo przechodził na wyższe obroty.

Po stronie pierwotnej znajdziemy filtry chroniące przed zakłóceniami elektromagnetycznym (EMI). Nie mogło też zabraknąć bezpiecznika (zabezpieczenie przed zwarciem), warystora (zabezpieczenie przed przepięciami) oraz termistora NTC i przekaźnika (zabezpieczenie dużymi prądami rozruchowymi).

Nowością w serii Dark Power 12 jest moduł aktywnego prostowania – tradycyjne mostki zastąpiono czterema tranzystorami (umieszczono je na pionowej płytce drukowanej z dwoma srebrnymi radiatorami). Takie rozwiązanie ma przełożyć się na wyższą sprawność energetyczną.

Sekcja aktywnej korekcji mocy (PFC) obejmuje diodę Schottky’ego - Cree C3D06060 oraz dwa tranzystory Infineon IPP60R180P7 (elementy przymocowano do czarnego radiatora). Obok znalazła się jeszcze pionowa płytka drukowana z kontrolerami. Główne kondensatory to wysokiej klasy modele Nippon Chemi-Con (seria KMR) o łącznej pojemności 660 µF na 420 V.

Konstrukcja bazuje na topologii pełnego mostu z układem rezonansowym LLC – obok głównych kondensatorów zlokalizowano tranzystory Alpha&Omega AOTF190A60C (chłodzone niewielkim radiatorem), a obok umieszczono dodatkową płytkę drukowaną z elementami PWM.

Po stronie wtórnej znajdziemy przetwornicę DC-DC. Na pionowej płytce drukowanej znalazły się tranzystory odpowiedzialne za linie 3,3 i 5 V (po trzy sztuki Infineon Technologies BSC0901NS) oraz kontroler Anpec APW7159C.

Sekcję odpowiedzialną za linie 12 V przeniesiono na rewers głównego laminatu (odprowadzanie ciepła z tranzystorów wspomaga termopad i dwa małe radiatory).

Na pionowym laminacie znajdziemy również układy odpowiedzialne za kontrolę zabezpieczeń i sterowanie prędkością obrotową wentylatora.

Filtrowaniem napięć zajmują się kondensatory Nippon Chemi-Con (elektrolityczne i polimerowe). Kolejne kondensatory filtrujące umieszczono bezpośrednio na płytce do wpięcia modularnego okablowania (ta została przylutowana bezpośrednio go głównego laminatu).

Test zasilacza be quiet! Dark Power 12 750W

Testy zasilacza przeprowadziliśmy na platformie z mocno podkręconym procesorem AMD Ryzen 7 1700 (3,9 GHz @ 1,4 V), płytą główną Gigabyte Aorus GA-X370-Gaming 5 i kartą graficzną Radeon RX Vega 64 - to konfiguracja, która symuluje bardzo wydajny komputer do grania. Dodatkowo wykorzystaliśmy następującą aparaturę pomiarową:

Multimetr: Kewtech KT115 (dokładność ±0,6%+4c)

Watomierz: Voltcraft Energy Logger 4000F (dokładność ±1%+1c)

Pobór mocy

Pobór energii elektrycznej sprawdziliśmy dla trzech scenariuszy: spoczynku, obciążenia karty graficznej oraz mocnego obciążenia procesora i karty graficznej. Podczas testów nie wyłączaliśmy mechanizmów oszczędzania energii, a zanotowane wartości są maksymalnymi zmierzonymi przez watomierz (pomijając ich chwilowe skoki). Im niższe wartości tym wyższa efektywność energetyczna zasilacza.

Pobór mocy: Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Chieftronic PowerPlay Gold 750 W

(80 PLUS Gold) 45 be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 45 be quiet! Straight Power Platinum 650 W

(80 PLUS Platinum) 46 FSP Hydro GE 650W

(80 PLUS Gold) 47 MSI MPG A750GF 750 W

(80 PLUS Gold) 47 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 47 Chieftec Core BBS-700S 700 W

(80 PLUS Gold) 48 Chieftec Photon Gold GDP-650C-RGB 650 W

(~80 PLUS Gold) 50 Chieftec Polaris PPS-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 51

Pobór mocy: GPU

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 336 MSI MPG A750GF 750 W

(80 PLUS Gold) 342 Chieftec Polaris PPS-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 347 be quiet! Straight Power Platinum 650 W

(80 PLUS Platinum) 347 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 348 Chieftec Photon Gold GDP-650C-RGB 650 W

(~80 PLUS Gold) 357 Chieftronic PowerPlay Gold 750 W

(80 PLUS Gold) 370 Chieftec Core BBS-700S 700 W

(80 PLUS Gold) 371 FSP Hydro GE 650W

(80 PLUS Gold) 373

Pobór mocy: CPU + GPU

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 12 750 W

(80 PLUS Titanium) 491 MSI MPG A750GF 750 W

(80 PLUS Gold) 502 be quiet! Straight Power Platinum 650 W

(80 PLUS Platinum) 516 Chieftronic PowerUP GPX-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 521 Chieftec Polaris PPS-750FC 750 W

(80 PLUS Gold) 523 Chieftronic PowerPlay Gold 750 W

(80 PLUS Gold) 530 Chieftec Core BBS-700S 700 W

(80 PLUS Gold) 531 FSP Hydro GE 650W

(80 PLUS Gold) 539 Chieftec Photon Gold GDP-650C-RGB 650 W

(~80 PLUS Gold) 542

Zgodnie z przewidywaniami, model Dark Power 12 750 W oferuje bardzo wysoką sprawność energetyczną, co ma przełożenie na niższy pobór energii elektrycznej (możemy liczyć na kilka lub nawet kilkadziesiąt W niższe wskazania względem modeli z certyfikatem 80 PLUS Gold lub Platinum).

Testy napięć

Pomiary napięć wyjściowych przeprowadziliśmy we wszystkich trzech trybach obciążenia (spoczynku, obciążenia karty graficznej oraz mocnego obciążenia procesora i karty graficznej). Odnotowane wartości pozwoliły nam skontrolować zgodność wartości z normą ATX oraz przyjrzeć się regulacji napięć.

Napięcie Tolerancja Wartość minimalna Wartość maksymalna 3,3 V ±5% (±0,165 V) 3,135 V 3,465 V 5V ±5% (±0,25 V) 4,75 V 5,25 V -5 V ±10% (±0,5 V) -5,5 V -4,5 V 5 Vsb ±10% (±0,5 V) 4,5 V 5,5 V 12 V ±5% (±0,6 V) 11,4 V 12,6 V -12 V ±10% (±1,2 V) -13,2 V -10,8 V

Norma ATX zakłada 5% tolerancję najważniejszych napięć zasilających, natomiast w przypadku mniej ważnych jest to już 10%. Każdy zasilacz mieszczący się w wyznaczonych granicach bez problemu może pracować w komputerze, niemniej jednak parametry bliższe ideałowi dobrze świadczą o danej jednostce i jakości zastosowanych w niej komponentów.

Wszystkie napięcia bez problemu mieszczą się w normie, aczkolwiek wartości dla szyn 3,3 i 5 V są dosyć wysokie (co pewnie wynika ze scenariusza zakładającego małe obciążenie). Musimy również pochwalić dobrą regulację napięć - w zakresie do 491 W nie przekraczało ono 1% na wszystkich liniach.

be quiet! Dark Power 12 - klasa sama w sobie

be quiet! Dark Power 12 750W to zasilacz, który ma zainteresować klientów nieuznających kompromisów. Czy zainteresuje? Naszym zdaniem tak. Chociaż pewnie dwa razy zastanowią się zanim go kupią.

Zasilacz już na pierwszy rzut oka wygląda wyjątkowo. Uwagę zwraca ciekawa obudowa z siatką mesh (jednostka jest nieco dłuższa względem standardowych modeli, więc może się nie zmieścić do mniejszych obudów). Dodatkowo przewidziano długie i estetyczne okablowanie – wtyczek jest odpowiednio dużo, by podpiąć tutaj zestawy z mocnym procesorem i dwiema kartami graficznymi.

Dark Power 12 750W bazuje na całkowicie nowej konstrukcji, która zapewnia bardzo wysoką sprawność energetyczną i stabilne napięcia wyjściowe. Za jakością sprzętu przemawia też długa gwarancja producenta – to po raz pierwszy, gdy be quiet! daje na model z tego segmentu aż 10 lat.

Model o mocy 750 W został wyceniony na 969 złotych. Dużo? I tak i nie. Cena nie należy do najniższych (szczególnie jeżeli spojrzymy na modele o niższej sprawności 80 PLUS Platinum lub Gold), ale w tym segmencie to raczej norma - w podobnych (lub nawet wyższych) pieniądzach dostaniemy konstrukcje SeaSonic czy SuperFlower.

be quiet! Dark Power 12 750 W - ocena końcowa:

świetna jakość wykonania

bardzo wysoka sprawność energetyczna

stabilne napięcia wyjściowe

długie i modularne okablowanie

dużo wtyczek zasilających

10 lat gwarancji



wysoka cena na tle modeli o niższej sprawności

96% 4,8/5

