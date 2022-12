Nowe zasilacze MSI MEG Ai1300P PCIE5, MPG A1000G i MPG A850G to propozycja dla wymagających klientów, którzy składają mocarny komputer i oczekują porządnego zasilacza. Zainteresowani muszą nastawić się też na wysoką cenę.

Dobry komputer do gier nie obejdzie się bez odpowiedniego zasilacza, a szczególnie jest to widoczne w przypadku konfiguracji z nowymi kartami graficznymi Nvidii i AMD. Firma MSI przygotowała trzy nowe zasilacze.

MSI MEG Ai1300P PCIE5 – mocarny zasilacz dla topowych komputerów

Model MSI MEG Ai1300P PCIE5 to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników. Jednostka oferuje obciążalność 1300 W, ale konstrukcja podobno poradzi sobie z dwukrotnie wyższą wartością całkowitego skoku mocy i trzykrotnym skokiem mocy dla karty graficznej. Do dyspozycji oddano w pełni modularne okablowanie (obejmujące m.in. nową wtyczkę PCIe 16-pin 12VHPWR do kart GeForce RTX 4090 i RTX 4080).

Producent chwali się jakością wykonania. Zasilacz bazuje na platformie w topologii półmostu z przetwornicą LLC i konwerterami DC-DC. W środku zastosowano wyłącznie japońskie kondensatory. Można liczyć nie tylko na wysoką sprawność energetyczną (80 PLUS Platinum), ale też stabilne napięcia wyjściowe. Przełącznik MultiI/Single Rail pozwala zaś przełączać się między jedną lub kilkoma liniami 12 V.

Dodatkowym atutem jest technologia MSI Gaming Intelligence (G.I.), które monitoruje poziom obciążenia i pomaga zoptymalizować ustawienia. Zastosowany wentylator MEG SILENT GALE P12 może działać w trybie pasywnym (gdy spadnie poniżej 55% lub temperatura poniżej 70 stopni, wentylator automatycznie zatrzyma się, aby zredukować hałas).

Zasilacz Model MSI MEG Ai1300P PCIE5 został wyceniony na 1759 złotych. Mówimy o drogim, porządnym sprzęcie, który sprawdzi się przez długie lata użytkowania komputera (szczególnie, że producent udziela na niego 10-letniej gwarancji).

Zasilacze MSI MPG A1000G i MPG A850GF dla wydajnych komputerów

W ofercie firmy MSI pojawiły się też dwa słabsze modele: MPG A1000G o mocy 1000 W i MPG A850GF o mocy 850 W (to mocniejsza wersja testowanego przez nas MSI MPG A750GF). Jednostki sprawdzą się w nowoczesnych, wydajnych komputerach z topowymi kartami graficznymi. Co ważne, zachowano kompaktowe rozmiary obudowy (odpowiednio 150 i 160 mm długości).

Zasilacze plasują się w nieco niższym segmencie, ale producent też zadbał o dobrą jakość wykonania (w środku znajdziemy m.in. dobre, japońskie kondensatory). Do dyspozycji oddano jedną mocną linię 12 V. Sprawność energetyczną potwierdzono certyfikatem 80 PLUS GOLD.

Modelu o mocy 1000 W przewidziano tryb 0% RPM, który pozwala na aktywowanie półpasywnego trybu pracy chłodzenia (do 40% obciążenia konstrukcji wentylator pozostaje wyłączony i nie generuje żadnego hałasu). W obydwóch przypadkach udostępniono długie, modularne okablowanie, które ułatwi podłączenie podzespołów komputera.

Zasilacze zaliczają się do górnej półki, ale są dostępne w przystępniejszych cenach – sugerowana cena MSI MPG A1000G to 1029 złotych, a MSI MPG A850GF to 799 złotych. Za wyborem sprzętu przemawia długa, 10-letnia gwarancja producenta.

Źródło: MSI