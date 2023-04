Wentylatory be quiet! Light Wings to świetny pomysł na poprawę chłodzenia komputera, a przy tym także zbudowanie wyjątkowej i efektownej konfiguracji. Sprzęt powinien zainteresować entuzjastów i modderów, bo od niedawna na rynku dostępne są też białe modele - Light Wings White.

Płatna współpraca z marką be quiet!

Marka be quiet! głównie kojarzona jest z chłodzeniami komputerów o eleganckim, stonowanym wzornictwie. Producent jednak coraz częściej eksperymentuje też z podświetlanym sprzętem, który ma wyróżniać się efektownym, nietuzunkowym wzornictwem. Przykład? Wentylatory be quiet! Light Wings White, czyli specjalne, białe wersje wysoko ocenianych modeli be quiet! Light Wings.

Białe wentylatory be quiet! Light Wings

Wentylatory be quiet! Light Wings White, podobnie jak standardowe, czarne modele, występują w rozmiarze 120 mm i 140 mm, więc użytkownicy mogą wybrać najbardziej odpowiadającą wersję.

Projektanci zadbali o dopracowanie budowy wentylatorów, dzięki czemu oferują one wysoki przepływ powietrza, a przy tym cechują się niższymi turbulencjami i cichszą pracą. Konstrukcja wykorzystuje wytrzymałe łożysko typu rifle, specjalnie wyprofilowane łopatki, a do tego wyróżnia się mniejszym prześwitem pomiędzy ramką wentylatora a łopatkami.

Głównym atutem modeli Light Wings jest efektowne podświetlenie, które widać z przodu i z tyłu ramki. W ramce wentylatora znalazł się pierścień z 18 (120 mm) lub 20(140 mm) diodami ARGB LED, dzięki którym można samodzielnie dostosować wygląd i styl efektów świetlnych. Szczególnie ciekawie wypadają wersje Light Wings White, gdzie wszystkie elementy mają biały kolor – ramka wentylatora, śmigiełka, a nawet przewód i wtyczka. Całość współgra z czarno-szarym logo producenta.

Standardowe modele Light Wings White zachowują kompromis między dobrą wydajnością a wysoką kulturą pracy – to dobra opcja do polepszenia wentylacji w obudowie. Producent przygotował też wydajniejsze modele high-speed o zwiększonym ciśnieniu statycznym, które sprawdzą się na radiatorach i chłodnicach z chłodzenia cieczą. W obydwóch przypadkach zastosowano 4-pinową wtyczkę, co oznacza możliwość sterowania prędkością oborotą z poziomu płyty głównej (za pomocą sygnału PWM).

Model be quiet! Light Wings White

120mm PWM be quiet! Light Wings White

120mm PWM high-speed be quiet! Light Wings White

140mm PWM be quiet! Light Wings White

140mm PWM high-speed Wymiary 120 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm Łożysko Rifle Rifle Rifle Rifle Prędkość obrotowa 1700 RPM 2500 RPM 1500 RPM 2200 RPM Przepływ powietrza 41,51 CFM / 70,53 m³/h 52,3 CFM / 88,86 m³/h 56,0 CFM / 95,14 m³/h 71,7 CFM / 121,82 m³/h Ciśnienie statyczne 1,66 mm / H2O 2,6 mm / H2O 1,49 mm / H2O 2,3 mm / H2O Generowany hałas 20,6 dB 31 dB 23,3 dB 31 dB Dodatkowe Podświetlenie ARGB Podświetlenie ARGB Podświetlenie ARGB Podświetlenie ARGB Wtyczka 4-pin PWM + 3-pin 5V 4-pin PWM + 3-pin 5V 4-pin PWM + 3-pin 5V 4-pin PWM + 3-pin 5V Żywotność 60 000 h 60 000 h 60 000 h 60 000 h Cena 299 złotych (3 szt. + hub) 299 złotych (3 szt. + hub) 319 złotych (3 szt. + hub) 319 złotych (3 szt. + hub)

be quiet! Light Wings White to dobra opcja dla wymagających klientów

Modele be quiet! Light Wings powinny zainteresować entuzjastów, którzy szukają cichych i wydajnych wentylatorów. Nowe, białe wersje (be quiet! Light Wings White) to świetna opcja dla modderów, składających białe komputery - takie konfiguracje cieszą się coraz większym zainteresowaniem, więc sprzęt na pewno znajdzie swoich zwolenników.

Wentylatory be quiet! Light Wings White są dostępne w opakowaniach po trzy sztuki (Triple Pack), w zestawie z dodatkowym kontrolerem do podłączenia sześciu urządzeń z podświetleniem ARGB LED (można go zamontować w miejscu na 2,5-calowy dysk SSD). Ceny? Modele w rozmiarze 120 mm kosztują 299 złotych, a wersje 140 mm zostały wycenione na 319 złotych.

