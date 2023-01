Jakie chłodzenie procesora? Wybór odpowiedniego modelu wcale nie jest takim prostym zadaniem, ale przygotowaliśmy ranking chłodzeń CPU - w naszym zestawieniu najlepsze modele z różnych segmentów cenowych.

Procesor to jeden z najważniejszych elementów w komputerze, więc warto zadbać o jego odpowiednie chłodzenie. Polecamy nasze zestawienie: chłodzenie procesora - ranking najlepszych modeli. Jeżeli jednak oczekujecie lepszych osiągów, a przy tym dysponujecie większym budżetem, warto już zastanowić się nad wyborem chłodzenia wodnego typu AiO.

Ranking chłodzenia CPU - co kupić?

Jaki kupić cooler CPU? Na co zwracać uwagę

Chłodzenie nierzadko ma wpływ na wydajność i stabilną pracę komputera, więc warto poświecić chwilę czasu na rozeznanie tematu i wybór odpowiedniej konstrukcji. I jasne, razem ze słabszymi i średniowydajnymi procesorami znajdziemy zwykły cooler (tzw. boxowy), lecz jest to zestaw, które spełnia minimalne wymagania CPU. Można przy nim pozostać. Jeśli jednak zależy nam na lepszym schłodzeniu procesora (np. planujecie podkręcanie) oraz cichej pracy, wtedy warto sięgnąć po lepsze rozwiązania. Dokupienie coolera okazuje się niezbędne w przypadku wydajniejszych jednostek (tutaj wyposażenie zwykle nie obejmuje chłodzenia).

Wieżowe coolery najczęściej wykorzystują duży radiator z jednym lub dwoma wentylatorami

Na co zwrócić uwagę wybierając chłodzenie procesora? Przede wszystkim na zgodność z podstawką procesora – takie informacje najczęściej są dostępne w specyfikacji coolera. Nowe modele pasują do większości współczesnych podstawek - chłodzenie procesora AMD w większości przypadków będzie pasować też do modeli Intel (i odwrotnie - chłodzenie procesora Intel będzie pasować do modeli AMD). Warto jednak zaznaczyć, że niektórzy producenci przy premierze nowego gniazda przygotowują też osobne zestawy montażowe dla wcześniejszych modeli coolerów (można je otrzymać za darmo lub dokupić za niewielką opłatą).

Ważny jest też rozmiar samego coolera. Większe, bardziej rozbudowane coolery na ogół oferują lepsze osiągi, ale mogą się nie zmieścić do mniejszych komputerów – należy tutaj zwrócić uwagę na rozmiar radiatora (wysokość), ale też kompatybilność z wysokimi modułami pamięci RAM czy pierwszym gniazdem PCI-Express x16. Niektórzy producenci na stronach produktowych informują o kompatybilności z konkretnymi modelami płyt głównych.



W zestawie z chłodzeniem znajdziemy wszystkie niezbędne elementy montażowe

Wieżowe coolery sprawdzą się w klasycznych obudowach typu tower, a w przypadku mniejszych zestawów może być konieczne wybranie niższej, horyzontalnej konstrukcji. Z kolei w najmniejszych komputerach (mini-PC) najczęściej sprawdzą miniaturowe, niskoprofilowe coolery (siłą rzeczy oferują one też najsłabsze osiągi).



Niektóre chłodzenia procesorów zostały przyozdobione podświetleniem RGB LED - taki dodatek pozwoli upiększyć wnętrze komputera

Jeżeli zwracacie uwagę na wygląd sprzętu, warto zastanowić się nad wyborem chłodzenia w specjalnej wersji kolorystycznej i/lub z podświetleniem LED – takie modele cieszą się coraz większą popularnością wśród producentów, więc nie ma problemu, by znaleźć też coś dla siebie. Zwykle jednak trzeba tutaj liczyć się z dopłatą "za wygląd".

Słowniczek pojęć Podstawka – złącze w które instalujemy procesor. Podstawka definiuje modele procesora, które możemy zastosować w danej płycie głównej. Niektóre z podstawek pozwalają na instalację kilku generacji procesorów, z kolei inne są szybko zmieniane na nowsze, podczas premiery nowych modeli CPU. Przykład: podstawka Intel LGA 1700 pozwala na instalację procesorów Core 12. i 13. generacji. Nie zainstalujemy w niej jednak starych modeli Core 10. i Core 11. generacji, które korzystały z podstawki LGA 1200.

– złącze w które instalujemy procesor. Podstawka definiuje modele procesora, które możemy zastosować w danej płycie głównej. Niektóre z podstawek pozwalają na instalację kilku generacji procesorów, z kolei inne są szybko zmieniane na nowsze, podczas premiery nowych modeli CPU. Przykład: podstawka Intel LGA 1700 pozwala na instalację procesorów Core 12. i 13. generacji. Nie zainstalujemy w niej jednak starych modeli Core 10. i Core 11. generacji, które korzystały z podstawki LGA 1200. Radiator – element lub zespół elementów odprowadzających ciepło z elementu, z którym się styka, do otoczenia (np. powietrza). Radiator jest specjalnie ukształtowaną bryłą z metalu (lub jego stopów) dobrze przewodzącego ciepło o rozwiniętej powierzchni od strony powietrza zazwyczaj w postaci żeber, prętów, by zwiększyć przekazywanie ciepła. Radiatory wykonuje się najczęściej z aluminium i miedzi. Aluminium często barwi się na czarno. Powszechnie stosowane są w elektronice, ze względu na dużą ilość ciepła wydzielaną z niewielkich elementów, co odpowiada dużej gęstości mocy.

– element lub zespół elementów odprowadzających ciepło z elementu, z którym się styka, do otoczenia (np. powietrza). Radiator jest specjalnie ukształtowaną bryłą z metalu (lub jego stopów) dobrze przewodzącego ciepło o rozwiniętej powierzchni od strony powietrza zazwyczaj w postaci żeber, prętów, by zwiększyć przekazywanie ciepła. Radiatory wykonuje się najczęściej z aluminium i miedzi. Aluminium często barwi się na czarno. Powszechnie stosowane są w elektronice, ze względu na dużą ilość ciepła wydzielaną z niewielkich elementów, co odpowiada dużej gęstości mocy. Pasta termoprzewodząca – plastyczna masa charakteryzująca się stosunkowo dużym przewodnictwem cieplnym. Jest powszechnie stosowana w komputerach w miejscach styku elementów silnie nagrzewających się z elementami odprowadzającymi ciepło. Cienka warstwa pasty nałożona na chłodzony układ (CPU, GPU, chipset, RAM) wypełnia mikronierówności powierzchni styku z radiatorem i poprawia chłodzenie układu. W większości coolerów znajdziemy tubkę pasty, która wystarczy na kilka aplikacji, ale w niektórych modelach jest ona preaplikowana od razu na stopę coolera.

– plastyczna masa charakteryzująca się stosunkowo dużym przewodnictwem cieplnym. Jest powszechnie stosowana w komputerach w miejscach styku elementów silnie nagrzewających się z elementami odprowadzającymi ciepło. Cienka warstwa pasty nałożona na chłodzony układ (CPU, GPU, chipset, RAM) wypełnia mikronierówności powierzchni styku z radiatorem i poprawia chłodzenie układu. W większości coolerów znajdziemy tubkę pasty, która wystarczy na kilka aplikacji, ale w niektórych modelach jest ona preaplikowana od razu na stopę coolera. Współczynnik TDP - w uproszczeniu, parametr określający wymagania dotyczące chłodzenia danego procesora. W przypadku coolerów producenci podają orientacyjną wartość TDP (emisji ciepła), z którą poradzi sobie dana konstrukcja. Nowoczesne procesory mogą pracować ze zwiększonym limitem mocy, który może znacząco przewyższać domyślną wartość TDP.

Savio Frost - tanie chłodzenie CPU Ocena benchmark.pl









4,5/5 Savio Frost to jedno z najtańszych chłodzeń godnych polecenia. Mówimy o propozycji z niższej półki, więc nie należy tutaj oczekiwać rewelacyjnej wydajności – konstrukcja sprawdzi się z układami AMD Ryzen 3 i Ryzen 5 lub Intel Core i3 i słabszymi modelami Core i5. O podkręcaniu można zapomnieć. Producent zastosował aluminiowy radiator z dwoma miedzianymi ciepłowodami, na którym zainstalowano 120-milimetrowy wentylator. Na pochwałę zasługuje też prosty system montażu. Nieco drożej można kupić model Savio Frost Black w efektowniejszej, czarnej kolorystyce. Najważniejsze cechy: Zastosowanie AM3+, AM2 , AM2, LGA 1156, LGA 1155, FM2, FM1, LGA 1150, LGA 1151, AM4, FM2, LGA 1200, AM3 , LGA 1700, AM5

Maksymalna prędkość obrotowa 1500 obr./min

Rodzaj radiatora aluminiowy

SilentiumPC Spartan 5 MAX - chłodzenie procesora do 100 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nieco drożej można znaleźć model SilentiumPC Spartan 5 MAX, czyli ulepszoną, wydajniejszą wersję chłodzenia SilentiumPC Spartan 5. Nie jest to demon wydajności, ale będzie dobry do niezbyt gorących procesorów – można o nim myśleć w przypadku modeli AMD Ryzen 5 czy Intel Core i3 i słabszych modeli Core i5 (mówimy o modelach o niższym współczynniku TDP). Konstrukcja wygląda bardzo podobnie do poprzednika. Producent zastosował wieżowy radiator, ale zapewnia on sprawniejsze odprowadzanie ciepła – tym razem zastosowano cztery rurki cieplne. Całość owiewa 120-milimetrowy wentylator Fluctus (bez możliwości wymiany). W sprzedaży dostępna jest też podświetlana wersja SilentiumPC Spartan 5 MAX ARGB. Najważniejsze cechy: Zastosowanie AM3+, AM2 , AM2, LGA 1156, LGA 1155, FM2, FM1, LGA 1150, LGA 1151, AM4, FM2, LGA 1200, AM3 , LGA 1700, AM5

Maksymalna prędkość obrotowa 1500 obr./min

Rodzaj łożyska Fluid Dynamic Bearings

Rodzaj radiatora aluminiowy

Endorfy Fera 5 - dobre i niedrogie chłodzenie procesora Ocena benchmark.pl









4,5/5 Endorfy Fera 5 to następca bardzo popularnego modelu SilentiumPC Fera 5. Konstrukcyjnie to prawie to samo. Producent zastosował wieżowy radiator z gęsto ułożonymi żeberkami, cztery miedziane ciepłowody oraz cichy wentylator Fluctus 120 PWM (jest też dostępna wersja Dual Fan z dwoma wentylatorami oraz ARGB z podświetlanym wentylatorem). Chłodzenie Fera 5 wyróżnia świetny stosunek wydajności do ceny, ale ciągle mówimy o propozycji ze średniej półki – taki cooler nada się do procesorów Ryzen 5 i Ryzen 7 lub Core i5 o niższym współczynniku TDP. Nadal mówimy o całkiem niedużej konstrukcji, która powinna się zmieścić do węższych obudów. Najważniejsze cechy: Zastosowanie AM3+, AM2 , AM2, LGA 775, LGA 1366, LGA 1156, LGA 1155, FM2, FM1, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066, FM2, LGA 1200, AM3 , LGA 1700, AM5

Maksymalna prędkość obrotowa 1800 obr./min

Rodzaj łożyska Fluid Dynamic Bearings

Rodzaj radiatora aluminiowy

be quiet! Shadow Rock LP - cooler CPU do małego komputera Ocena benchmark.pl









4,5/5 be quiet! Shadow Rock LP jest dostępny na rynku już od dłuższego czasu, ale to nadal świetna propozycja do mniejszych komputerów. Tym razem mamy do czynienia z niską konstrukcją. Producent zastosował horyzontalny radiator z czterema ciepłowodami, na którym zamontowano wentylator Pure Wings 2 120mm PWM. Nie bez znaczenia jest też świetna jakość wykonania. Shadow Rock LP nie należy do zbyt wydajnych konstrukcji, więc raczej nada się do chłodniejszych procesorów typu Ryzen 5 czy Core i3 lub Core i5. W tej cenie trudno znaleźć lepszą propozycję do komputerów HTPC lub małych zestawów PC. Najważniejsze cechy: Zastosowanie AM3+, AM2 , AM2, LGA 1366, LGA 1156, LGA 1155, FM2, FM1, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, AM4, FM2, LGA 1200, AM3 , LGA 1700, AM5

Maksymalna prędkość obrotowa 1500 obr./min

Rodzaj radiatora aluminiowo-miedziany

Maksymalny przepływ powietrza CFM 51.4

Maksymalny przepływ powietrza m3/h 87

Maksymalna głośność 25.5 dB Zobacz recenzję

Endorfy Fortis 5 - najlepsze chłodzenie do 200 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kolejna propozycja z nowej marki. W rzeczywistości Endorfy Fortis 5 to następca popularnego modelu SilentiumPC Fortis 5. Obydwa coolery bazuję praktycznie na tej samej konstrukcji. Producent zastosował spory, wieżowy radiator z sześcioma ciepłowodami, który owiewa wentylator Fluctus 140 mm. Konstrukcja zapewnia bardzo dobre osiągi, a do tego cechuje się świetną kulturą pracy. Polecamy do procesorów AMD Ryzen 7 i Intel Core i5. W przypadku chłodniejszych modeli można nawet pokusić się o lekkie podkręcenie zegarów. Standardowa wersja chłodzenia kosztuje około 200 złotych i trudno znaleźć lepszą propozycję w tych pieniądzach. Nieco drożej dostępna jest podświetlana wersja ARGB oraz ciut wydajniejszy model Dual Fan z dwoma wentylatorami. Najważniejsze cechy: Zastosowanie AM3+, AM2 , AM2, LGA 1366, LGA 1156, LGA 1155, FM2, FM1, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066, FM2, LGA 1200, AM3 , LGA 1700, AM5

Maksymalna prędkość obrotowa 1400 obr./min

Rodzaj łożyska Fluid Dynamic Bearings

Rodzaj radiatora aluminiowy

Arctic Freezer 34 eSports DUO - wydajne i efektowne chłodzenie CPU Ocena benchmark.pl









4,7/5 Arctic Freezer 34 eSports DUO to konstrukcja łącząca w sobie niezłą cenę, dobre możliwości odprowadzania ciepła i ciekawy wygląd (w sprzedaży występuje kilka wersji kolorystycznych). Ten następca modelu Freezer 33 zawiera w sobie kilka drobnych, ale istotnych usprawnień. Konstrukcja wykorzystuje dwa wentylatory 120 mm o prędkości obrotowej do 2100 RPM. Ze względu na swoje rozmiary nie koliduje z wysokimi pamięciami RAM. Warto też odnotować, że producent udziela na sprzęt aż 6-letniej gwarancji. Cooler poradzi sobie z procesorami o TDP aż do 210 W, więc nada się do procesorów pokroju AMD Ryzen 7 czy Intel Core i5. Klikając w nazwę obok możecie obejrzeć test chłodzenia CPU. Najważniejsze cechy: Zastosowanie AM3+, AM2 , AM2, LGA 1156, LGA 1155, FM2, FM1, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066, FM2, LGA 1200, AM3 , LGA 1700, AM5

Maksymalna prędkość obrotowa 2100 obr./min

Rodzaj łożyska Fluid Dynamic Bearings

Rodzaj radiatora aluminiowy

Maksymalny przepływ powietrza CFM b.d.

Maksymalna głośność 0,5 (sona) dB Zobacz recenzję

be quiet! Shadow Rock TF 2 - wydajne chłodzenie horyzontalne Ocena benchmark.pl









4,5/5 be quiet! Shadow Rock TF 2 to horyzontalne chłodzenie, które sprawdzi się w mniejszych komputerach, gdzie nie zmieszczą się zwykłe, wieżowe coolery. W odróżnieniu od modelu be quiet! Shadow Rock LP, mówimy o większej i wydajniejszej konstrukcji – można ją wykorzystać w konfiguracjach z mocniejszymi procesorami pokroju AMD Ryzen 7 i Intel Core i7. Na uwagę zasługuje wysoka jakość wykonania. Producent zastosował masywny radiator z pięcioma ciepłowodami oraz cichy wentylator o średnicy 135 mm. Co ważne, radiator zachowuje kompatybilność z wysokimi modułami pamięci RAM. Najważniejsze cechy: Zastosowanie AM3+, AM2 , AM2, LGA 1366, LGA 1156, LGA 1155, FM1, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066

Maksymalna prędkość obrotowa 1400 obr./min

Rodzaj łożyska Rifle Bearing

Rodzaj radiatora aluminiowy

Maksymalny przepływ powietrza CFM 67.8

Maksymalny przepływ powietrza m3/h 113.8

Maksymalna głośność 20.8 dB Zobacz recenzję

be quiet! Dark Rock 4 - ciche i wydajne chłodzenie procesora Ocena benchmark.pl









4,5/5 Trzecia propozycja marki be quiet! w naszym zestawieniu, tym razem dla wymagających użytkowników. Uwagę zwraca ciekawy wygląd i świetna jakość wykonania, a przy tym możemy liczyć na bardzo dobre osiągi – konstrukcja poradzi sobie z procesorami AMD Ryzen 7/Ryzen 9 i Intel Core i7. Dark Rock 4 wykorzystuje masywny radiator z sześcioma ciepłowodami, a całość owiewa cichy wentylator be quiet! Silent Wings 135 mm (w razie potrzeby można dołożyć drugie śmigiełko). Dark Rock 4 wyróżnia się świetną jakością wykonania i efektownym designem. Musimy się jednak liczyć już z dosyć wysoką ceną – za chłodzenie przyjdzie Wam zapłacić około 350 złotych. Najważniejsze cechy: Zastosowanie AM3+, AM2, LGA 1156, LGA 1155, FM2, FM1, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066

Maksymalna prędkość obrotowa 1400 obr./min

Rodzaj łożyska Fluid Dynamic Bearings

Rodzaj radiatora aluminiowy

Maksymalny przepływ powietrza CFM b.d.

Maksymalny przepływ powietrza m3/h b.d.

Maksymalna głośność 21.4 dB

be quiet! Dark Rock Pro 4 - wydajne chłodzenie procesora Ocena benchmark.pl









4,5/5 be quiet! Dark Rock Pro 4 to absolutnie jeden z najlepszych coolerów CPU, jakie można znaleźć na rynku. Chłodzenie jest ogromne! Producent zastosował dwa wieżowe radiatory ze specjalnie wyprofilowanymi żeberkami, siedem ciepłowodów oraz dwa ciche wentylatory Silent Wings PWM (między wieżami zamontowano model 135 mm, a z przodu 120 mm). Nie bez znaczenia jest też świetna jakość wykonania i piękny design. Po prostu sztos! Dark Rock Pro 4 to propozycja dla najbardziej wymagających - cooler poradzi sobie z topowymi procesorami AMD Ryzen i Intel Core i7. Warto jednak pamiętać, że sprzęt nie jest tani i jego cena dorównuje dobrej klasy chłodzeniom AiO. Najważniejsze cechy: Zastosowanie AM3+, LGA 1156, LGA 1155, FM2, FM1, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066

Maksymalna prędkość obrotowa 1200 / 1500 obr./min

Rodzaj łożyska Fluid Dynamic Bearings

Rodzaj radiatora aluminiowy

Maksymalny przepływ powietrza CFM b.d.

Maksymalny przepływ powietrza m3/h b.d.

Maksymalna głośność 24.3 dB

Noctua NH-D15 chromax.black - najlepsze chłodzenie procesora Ocena benchmark.pl









4,5/5 Prawdziwa legenda wśród coolerów CPU. Noctua NH-D15 chromax.black z całą pewnością można nazwać jednym z najlepszych, powietrznych chłodzeń dla procesorów. Konstrukcja wykorzystuje dwa wieżowe radiatory z sześcioma ciepłowodami, a całość owiewają dwa 140-milimetrowe wentylatory NF-A15. Wersja chromax.black została utrzymana w ciemnej kolorystyce, więc powinna przypaść do gustu entuzjastom (trochę taniej można kupić zwykłą wersję NH-D15). NH-D15 chromax.black poradzi sobie z procesorami topowymi procesorami AMD Ryzen i Intel Core i7. Cena może nie należy do najniższych, ale jeśli szukacie najwydajniejszego coolera, to z pewnością będziecie zadowoleni. Za wyborem sprzętu przemawia też długa 6-letnia gwarancja. Najważniejsze cechy: Zastosowanie AM3+, AM2 , AM2, LGA 1156, LGA 1155, FM2, FM1, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066, FM2, LGA 1200, AM3 , LGA 1700, AM5

Maksymalna prędkość obrotowa 1500 obr./min

Rodzaj łożyska SSO2

Rodzaj radiatora aluminiowy

Maksymalny przepływ powietrza m3/h 140.2

Maksymalna głośność 24,6 dB dB

Jakie chłodzenie CPU kupić?

Zakup coolera obecnie właściwie ma sens tylko w przypadku procesorów ze średniej półki, które nie są sprzedawane ze standardowym chłodzeniem. Wydajniejsze układy generują już tak dużo ciepła, że coraz częściej w grę wchodzi już tylko chłodzenie wodne (np. zestaw AiO).

Jeśli zatem szukacie chłodzenia do procesora ze średniej półki, świetną propozycją będzie Endorfy Fera 5. Cooler zapewnia bardzo dobre osiągi, cechuje się wysoką kulturą pracy, a do tego jest także dostępny w efektowniejszej (i droższej) wersji z podświetleniem RGB LED. W przypadku wydajniejszych układów można zastanowić się nad modelem Endorfy Fortis 5, który zapewnia lepsze osiągi, ale też trzeba do niego dopłacić kilkadziesiąt złotych.