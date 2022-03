Testujemy be quiet! Light Wings, czyli pierwsze podświetlane wentylatory w ofercie niemieckiej marki. Mamy otrzymać modele łączące dobre parametry i efektowny wygląd. Jak jest w praktyce?

Wentylatory be quiet! Light Wings to pierwsze podświetlane wentylatory niemieckiej marki. Nowe modele zainteresują osoby zwracające uwagę na wygląd komputera.

W ofercie producenta znajdziemy 120- i 140-milimetrowe modele w wersji o standardowej i zwiększonej prędkości obrotowej.

W naszym teście sprawdziliśmy 140-milimetrowe modele o zwiększonej prędkości obrotowej. Wyniki wydajności porównaliśmy do słabszych modeli Pure Wings 2.

ocena redakcji:









4,7/5

Firma be quiet! to jeden z głównych graczy na rynku chłodzeń dla komputerów – w jego ofercie można znaleźć coolery CPU, zestawy AiO i oczywiście wentylatory. Jeszcze do niedawna producent był kojarzony z eleganckimi, stonowanymi konstrukcjami, ale powoli zaczyna się to zmieniać i wprowadza on do oferty podświetlane sprzęty, łączące dobre osiągi i ciekawy wygląd.

Przykład? Jakiś czas temu mieliśmy okazję sprawdzić zestaw be quiet! Silent Loop 2, który przyozdobiono subtelnym, wielokolorowym podświetleniem LED. To jednak dopiero początek, bo niedawno w jego ofercie pojawiły się też podświetlane wentylatory - modele Light Wings. Postanowiliśmy sprawdzić, czy są tak dobre jak twierdzi producent.

Wentylatory be quiet! Light Wings

Seria Light Wings obejmuje modele o średnicy 120 mm i 140 mm w dwóch wersjach – o standardowej i zwiększonej prędkości obrotowej (high-speed). Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji technicznej.

Model Light Wings 120mm PWM

(BQ-LIW-12025-MR-PWM) Light Wings 120mm PWM

high-speed

(BQ-LIW-12025-HHR-PWM)

Light Wings 140mm PWM

(BQ LIW-14025-MR-PWM) Light Wings 140mm PWM

high-speed

(BQ LIW-14025-HHR-PWM) Wymiary 120 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm Łożysko Rifle Rifle Rifle Rifle Prędkość obrotowa 1700 RPM 2500 RPM 1500 RPM 2200 RPM Przepływ powietrza 41,51 CFM / 70,53 m³/h 52,3 CFM / 88,86 m³/h 56,0 CFM / 95,14 m³/h 71,7 CFM / 121,82 m³/h Ciśnienie statyczne 1,66 mm / H2O 2,6 mm / H2O 1,49 mm / H2O 2,3 mm / H2O Generowany hałas 20,6 dB 31 dB 23,3 dB 31 dB Dodatkowe Podświetlenie ARGB Podświetlenie ARGB Podświetlenie ARGB Podświetlenie ARGB Wtyczka 4-pin PWM + 3-pin 5V 4-pin PWM + 3-pin 5V 4-pin PWM + 3-pin 5V 4-pin PWM + 3-pin 5V Żywotność 60 000 h 60 000 h 60 000 h 60 000 h Cena 109 złotych 109 złotych 119 złotych 119 złotych

Trzeba jednak zaznaczyć, że wentylatory Light Wings nie należą do najtańszych konstrukcji - wersje 120-milimetrowe kosztują u nas około 109 złotych, a 140-milimetrowe około 119 złotych. Mówimy o jednych z najdroższych, podświetlanych modelach dostępnych na rynku.

W sprzedaży są dostępne też potrójne opakowania (Triple Pack), które wychodzą trochę taniej – modele 120-milimetrowe kosztują około 290 złotych, a 140-milimetrowe około 310 złotych. Dodatkowo w zestawie dodawany jest hub do synchronizacji podświetlenia. To dobra propozycja dla osób planujących dołożenie kilku wentylatorów na chłodzeniu i/lub w obudowie komputera.

Budowa wentylatora Light Wings 140mm PWM high-speed

Producent dostarczył nam zestaw Light Wings 140mm PWM high-speed Triple Pack (z trzema wentylatorami Light Wings 140mm PWM high-speed i hubem ARGB LED).

W zestawie znajdziemy trzy wentylatory, hub do podłączenia sześciu urządzeń z podświetleniem ARGB LED 3-pin 5V (zasilany wtyczką SATA), przewód ARGB LED, śrubki montażowe do wentylatorów i huba oraz podwójną taśmę klejącą.

Hub wielkością przypomina dysk SSD (jest trochę grubszy), więc można go przykręcić w zatoce na 2,5-calowy dysk twardy lub przykleić w dowolnym innym miejscu za pomocą podwójnej taśmy (szkoda, że nie zastosowano połączenia na magnes lub rzep, które dawałoby możliwość ewentualnej zmiany położenia).

Sam wentylator Light Wings wygląda naprawdę solidnie. Warto zwrócić uwagę na konstrukcję śmigiełek - producent zastosował wytrzymałe łożysko typu rifle, dziewięć specjalnie wyprofilowanych łopatek, pozwalających uzyskać zwiększone ciśnienie statyczne oraz plastikową ramkę z gumowymi podkładkami tłumiącymi drgania.



Wentylator Light Wings wykorzystuje standardową wtyczkę 4-pin PWM (zasilanie) i 3-pin 5V (podświetlenie)

Głównym atutem modeli Light Wings jest system adresowalnego podświetlenia LED. W ramce wentylatora umieszczono półprzezroczysty pierścień z 20 diodami ARGB LED, którymi można sterować za pomocą standardowej wtyczki 3-pin 5 V (z rozgałęziaczem, więc można tutaj szeregowo połączyć kilka modeli). Dodatkowe podświetlenie pozwoli upiększyć wnętrze komputera (szczególnie, że mamy do czynienia z adresowalnym podświetleniem, które daje lepsze możliwości personalizacji efektów).

Prędkość obrotową wentylatora można regulować sygnałem PWM – w przypadku wersji high-speed maksymalnie wynosi ona 2200 RPM. Śmigiełko oferuje przy tym przepływ powietrza na poziomie 71,7 CFM / 121,82 m³/h i ciśnienie statyczne 2,3 mm / H2O. Standardowa wersja obraca się z prędkością do 1700 RPM, oferując przy tym słabszą wydajność - odpowiednio 56,0 CFM / 95,14 m³/h i 1,49 mm / H2O.

Większa prędkość obrotowa przekłada się też na zwiększoną głośność, aczkolwiek i tak mamy liczyć na naprawdę wysoką kulturę pracy – generowany hałas ma nie przekraczać 31 dBA (dla standardowej wersji jest to zaledwie 23,3 dBA).

Test wentylatora be quiet! Light Wings 140mm PWM high-speed

Jak wypadają modele Light Wings 140mm PWM high-speed? Wentylatory przetestowaliśmy na chłodzeniu be quiet! Pure Loop 280 – ich osiągi porównaliśmy do standardowych modeli be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM. Testy przeprowadziliśmy na wydajnym procesorze AMD Ryzen 9 3900XT w dwóch trybach - przy standardowych ustawieniach i po mocnym podkręceniu procesora (4300 MHz z zasilaniem 1,3 V).



Wentylatory przetestowaliśmy na chłodzeniu be quiet! Pure Loop 280

Platforma testowa:

Za sterowanie prędkością obrotową wentylatorów odpowiadała płyta główna ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (stryb Standard), a do obciążenia procesora wykorzystaliśmy oprogramowanie Prime95 (tryb Small FFTs, który zapewnia bardzo mocne wygrzewanie CPU). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 24 stopni Celsjusza (podajemy przyrost temperatury), a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 50 cm (bez obudowy).

AMD Ryzen 9 3900XT: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

be quiet! Pure Loop 280 @ Light Wings

(2000 RPM - max. 43 dB) 46

13 be quiet! Pure Loop 280 @ Pure Wings 2

(1540 RPM - max. 45 dB) 48

13 obciążenie

spoczynek

Chłodzenie Pure Loop 280 z wentylatorami Light Wings 2 zaoferowało ciut lepszą wydajność przy mocnym obciążeniu procesora. Obydwa modele w spoczynku cechowały się praktycznie bezgłośną pracą, ale przy obciążeniu płyta wymuszała maksymalną prędkość obrotową, co skutkowało zwiększonym hałasem. Wentylatory Light Wings były tutaj wyraźnie cichsze (warto pamiętać, że mówimy o skali logarytmicznej, gdzie każde dodatkowe 3 dB oznacza 2-krotny wzrost odczuwalnej głośności).

AMD Ryzen 9 3900XT OC: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

be quiet! Pure Loop 280 @ Light Wings

(2000 RPM - max. 43 dB) 74

13 be quiet! Pure Loop 280 @ Pure Wings 2

(540 RPM - max. 45 dB) 72

13 obciążenie

spoczynek

Po podkręceniu procesor generował wyraźnie więcej ciepła, jednak wyniki pomiarów nas nie zaskoczyły - chłodzenie Pure Loop 280 z wentylatorami Light Wings ponownie okazało się ciut wydajniejsze, oferując przy tym wyraźnie wyższą kulturę pracy (pod obciążeniem obydwa modele zwiększały swoją prędkość obrotową do maksimum).



Oprócz lepszych osiągów, wentylatory Light Wings pozwalają upiększyć wnętrze komputera

Wentylatory z górnej półki. Też tej cenowej

Firma be quiet! przyzwyczaiła nas do porządnych sprzętów z segmentu premium. Podobnie jest w przypadku wentylatorów Light Wings – śmigiełka oferują naprawdę dobre parametry i bardzo fajnie wyglądają (można zatem powiedzieć, że wygląd rzeczywiście idzie tutaj w parze z wydajnością), ale trzeba za nie słono zapłacić, przez co raczej nie będą propozycją dla szerokiego grona odbiorców.

Producent zadbał o specjalnie zoptymalizowaną konstrukcję wentylatorów. Modele Light Wings korzystają z wytrzymałego łożyska rifle i odpowiednio wyprofilowanych łopatek, ale głównym atutem jest tutaj system adresowalnego podświetlenia LED. Dodatek zainteresuje tych klientów, którzy chcieliby upiększyć wnętrze komputera i nadać mu ciekawszej, nietuzinkowej stylistyki.

Rzecz jasna można liczyć też na bardzo dobre parametry. W naszym teście mieliśmy okazję sprawdzić 140-milimetrowe modele o zwiększonej prędkości obrotowej (Light Wings 140mm PWM high-speed) i należy tutaj pochwalić bardzo dobrą wydajność oraz dobrą kulturę pracy (i to mimo dosyć wysokich obrotów). To sprzęt z górnej półki.

Zainteresowani muszą jednak liczyć się z iście zaporową ceną. 120-milimetrowe wentylatory Light Wings kosztują około 109 złotych, a 140-milimetrowe około 119 złotych, czyli są jednymi z najdroższych modeli w swoich kategoriach. Trochę taniej wychodzi trójpak (dodatkowo dostajemy tutaj hub do synchronizacji podświetlenia), ale to i tak dosyć kosztowna propozycja, która przyciągnie raczej tylko najbardziej wymagających i majętnych klientów.

Opinia o be quiet! Light Wings 140mm PWM high-speed Plusy Efektowne podświetlenie ARGB LED,

Dobra wydajność,

Cicha praca,

Hub do synchronizacji podświetlenia ARGB LED. Minusy Bardzo wysoka cena.