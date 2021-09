Mamy dobre informacje dla fanów serialu Sex Education! Netflix ogłosił, że powstanie 4. sezon produkcji. Trzeci sezon osiągnął zamierzony sukces i zyskał pozytywne opinie fanów. A wam jak się podobał?

Netflix potwierdza kolejny sezon serialu Sex Education

Oficjalnie uczniowie powrócą do Moordale. Czwarty sezon serialu Sex Education został zapowiedziany na imprezie Netflix Tudum. Po premierze 3. sezonu serial otrzymał w większości pozytywne opinie. Najnowszy sezon okazał się hitem wśród fanów, a teraz dostaniemy kolejną odsłonę. Czwarty sezon prawdopodobnie będzie ściśle związany z końcem trzeciego. Kolejna odsłona może okazać się kluczowa.

Co kryje kolejny sezon produkcji?

Do końca nie wiadomo, czyje losy zobaczymy na ekranie nowego sezonu, ale na pewno będzie to bardzo pouczające doświadczenie. Z pewnością zobaczymy Asa Butterfielda z powrotem w roli Otisa, a wraz z nim Ncuti Gatwa, który ponownie wcieli się w Erica. Pewne niedokończone sprawy mają również Gillian Anderson, czyli mama Otisa, Emma Mackey jako Maeve i Connor Swindell jako Adam. Co z resztą uczniów Moordale Secondary? O tym przekonamy się za jakiś czas.

Oglądaliście 3. sezon? Jak wrażenia? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Netflix