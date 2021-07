Premiera 3. sezonu popularnego serialu Sex Education zbliża się wielkimi krokami, stąd też Netflix pomału rozpoczyna kampanię marketingową. Platforma streamingowa właśnie udostępniła nowy zwiastun, na którym możemy zobaczyć Moordale.

Trzeci sezon serialu zapowiada zmiany dla uczniów Moordale

Netflix opublikował właśnie filmik promocyjny kultowego liceum Moordale. Nie jest to typowy zwiastun serialu, ale daje nam już pierwszy pogląd na 3. sezon produkcji. Pojawia się w nim Jemima Kirke w nowej roli dyrektorki szkoły. Z nowym mundurkiem i nowym nastawieniem – nadszedł czas na zmiany w Moordale. Wszystko wskazuje na to, że Pan Groff nadal czai się gdzieś w szkole, Adam wrócił do szkoły na pełen etat, a Maeve nie straciła swojego cynizmu. Wspomniany zwiastun możecie obejrzeć poniżej:

Kiedy premiera 3. sezonu Sex Education?

Jak potoczą się miłosne losy Otisa i Maeve? Czy Jackson może podkochiwać się w nowej dyrektorce? W jednym z wywiadów Butterfield wyznał, że w Otisie zaszły pewne zmiany. Bohater odkrył w sobie nową charyzmę i zdecydowanie wydoroślał. Eric i Adam oficjalnie staną się partnerami, a mama Otisa – Jean spodziewa się dziecka. Nie zabraknie również Madam Groff. Najważniejszym założeniem serialu jest akceptacja, którą na pewno będziemy często oglądać w nadchodzącym sezonie. Przypomnijmy, że trzeci sezon jednego z najlepszych seriali na Netflixie pojawi się na platformie już 17 września 2021 roku.

Oglądaliście już Sex Education? Czekacie na premierę 3. sezonu serialu? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: GamesRadar+