Bezprzewodowy telewizor LG SIGNATURE OLED M to propozycja dla tych, których plątanina kabli za TV doprowadza do szału. To też jedno z najciekawszych urządzeń zaprezentowanych podczas targów CES 2023.

Bezprzewodowy telewizor LG SIGNATURE OLED M (M3)

LG SIGNATURE OLED M (model M3) to może i niepozorna nazwa. Kryje się za nią jednak prawdziwie rewolucyjne urządzenie. Firma LG zaprezentowała podczas targów CES 2023 pierwszy na świecie telewizor bezprzewodowy. Sprzęt, jakiego jeszcze nie było.

Najnowszy telewizor LG ma imponujący, 97-calowy wyświetlacz OLED o odświeżaniu 120 Hz, nieskończonym kontraście i wiernej reprodukcji kolorów. To jednak nie on jest tym, co w modelu M3 przyciąga uwagę najmocniej. Tym czymś jest technologia Zero Connect, dzięki której całe wideo i audio dostarczane jest do telewizora… bezprzewodowo.

Zero Connect, czyli koniec z plątaniną kabli

Skrzyneczka Zero Connect (z rozmaitymi portami, tunerami i modułami łączności bezprzewodowej) może być umieszczona nawet 10 metrów od samego telewizora. Dzięki specjalnie opracowanemu algorytmowi, moduł zawsze obiera optymalną ścieżkę transmisji, dzięki czemu możliwe jest przesyłanie obrazu w jakości 4K/120Hz i dobrze brzmiącego dźwięku.

„Zadaniem [modułu Zero Connect] jest bezprzewodowe przesyłanie sygnałów wideo i audio na 97-calowy, kinowy ekran LG. Moduł można umieścić z dala od telewizora, co pozwala stworzyć wolną od zakłóceń przestrzeń do oglądania oraz daje dużą swobodę w aranżacji wnętrza” – zachwala producent. – „Telewizor LG SIGNATURE OLED M3 i technologia Zero Connect umożliwiają łatwą instalację bez widocznych kabli. Dzięki temu elegancki minimalizm konstrukcji One Wall Design 97-calowego telewizora robi imponujące wrażenie”.

(Prawie) bezprzewodowy telewizor

Taką skrzyneczkę można umieścić przy fotelu – dla wygodnego podłączania dodatkowych urządzeń. Można też ją ukryć, aby nie zakłócała aranżacji wnętrza. Sam telewizor również można postawić właściwie w dowolnym miejscu – byle tylko dało się podłączyć go do źródła zasilania (służy do tego jeden, bardzo cienki przewód). No tak, to taki maleńki minus – byłoby przecież zbyt pięknie.

Chociaż z drugiej strony na targach CES 2023 pojawi się także prawdziwie bezprzewodowy telewizor, zasilany akumulatorowo. O Displace TV pisaliśmy już wcześniej, ale takie rozwiązanie także nie jest przecież pozbawione wad.

Źródło: LG, The Verge