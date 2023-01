Telewizory Micro LED nie będą już tak olbrzymie i może będą też przystępniejsze cenowo. Samsung ma poważne plany, które zrealizuje jeszcze przed końcem tego roku.

Samsung wprowadza mniejsze telewizory Micro LED: już od 50 cali

Wyświetlacze Micro LED mają potencjał, by w którymś momencie zdetronizować OLED-y. Dwa główne problemy, przez które nadal do tego nie doszło, to wyłącznie olbrzymie przekątne (powyżej 100 cali) i jeszcze wyższe ceny (na poziomie kilkuset tysięcy złotych). Wygląda jednak na to, że Samsung może na ten rok szykować niemałą rewolucję.

Podczas targów CES 2023 południowokoreański producent zapowiedział, że w jego tegorocznej ofercie znajdą się telewizory Micro LED nie tylko w bardzo dużych rozmiarach (101, 114 i 140 cali), ale też o znacznie przystępniejszych przekątnych: 50, 63, 76 i 89 cali! Dzięki temu mają zyskać szerszą popularność. Wiele będzie tu jednak oczywiście zależeć od cen, a tych jak na razie nie poznaliśmy.

„Linia MICRO LED 2023 wprowadza nowe przekątne ekranu, […] aby zapewnić widzom możliwość skorzystania z tej technologii w nowych scenariuszach i różnych wnętrzach. Dzięki swojej modułowej konstrukcji [taki] telewizor nie jest ograniczony kształtem, proporcjami i wielkością ekranu, co pozwala skonfigurować go zgodnie z oczekiwaniami widzów, [a] dzięki bezramkowej konstrukcji granica między ekranem i rzeczywistością jest jeszcze bardziej płynna” – zachwala producent.

Odświeżanie 240 Hz i czas reakcji 2 ns – taki jest telewizor Micro LED

Jeśli chodzi o komunikację medialną, to wygląda na to, że Samsung zamierza najmocniej promować model o przekątnej 76 cali. Podczas targów CES 2023 to właśnie na nim koncentruje się najbardziej. Zachwala jego 99,9-procentowy stosunek ekranu do obudowy na froncie, 20-bitowe przetwarzanie, (dynamicznie regulowaną) częstotliwość odświeżania aż do 240 Hz oraz zaledwie 2-nanosekundowy czas reakcji.

„Micro LED zwiastuje jaśniejszą, bardziej luksusową przyszłość telewizorów konsumenckich. […] Jest złotym standardem jakości, bez względu na to, co oglądasz, ani w co grasz” – dodaje producent.

Źródło: Samsung, FlatpanelsHD