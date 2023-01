Podczas targów CES 2023 firma Samsung zaprezentowała swoje najlepsze telewizory, będące perełkami tegorocznej oferty. Oto Samsung S95C.

Samsung S95C: topowy telewizor OLED na rok 2023

Samsung S95C to naturalny następca ubiegłorocznego modelu Samsung S95B, czyli pierwszego od lat telewizora OLED w ofercie tego producenta. Uściślając: jest to telewizor QD-OLED, oparty na nieco innej technologii niż ta, którą znamy z urządzeń firmy LG i innych marek korzystających z jej paneli (WRGB). Zastosowanie niebieskich diod i technologii kropek kwantowych przekłada się na żywsze kolory i wyższą jasność, stąd też nie baliśmy się stwierdzenia, że był to prawdopodobnie najlepszy telewizor OLED w 2022 roku.

Co więc zrobił Samsung, by w tym roku prześcignąć samego siebie? Ano wpadł na kilka pomysłów. Przede wszystkim mamy tu jeszcze jaśniejszy panel, oferujący jasność szczytową powyżej 2000 nitów, co wydają się wręcz astronomiczną wartością jak na telewizor OLED. Możemy też liczyć na 0,1-milisekundowy czas reakcji i odświeżanie 144 Hz – po raz pierwszy – w połączeniu z technologią AMD FreeSync Premium Pro.

Co jeszcze oferuje najlepszy telewizor Samsung w 2023 roku?

Najnowsza generacja kwantowego procesora ze sztuczną inteligencją oferuje ponadto zaawansowaną funkcję konwersji obrazu SDR do HDR (nazywa się to Automatycznym Remasteringiem HDR). Do tego dochodzi nowy Tizen 7.0 z platformą Gaming Hub dającą dostęp do gier 4K w chmurze. Przysłowiową wisienką na torcie jest z kolei jeszcze potężniejszy system audio: zamiast 60-watowego układu 2.2.2, mamy tu głośniki 4.2.2 o łącznej mocy 70 W.

Pozostałe elementy specyfikacji są podobne. Niektóre z kluczowych jej punktów to: łączność WI-Fi 6E i Bluetooth 5.2, 3 porty USB i 4 gniazda HDMI 2.1, obsługa VRR i ALLM, kompatybilność z HDR10+ Adaptive i Dolby Atmos, a także rozwiązanie zapewniające ultraszerokie kąty widzenia (to coś, co także daje Samsungowi przewagę nad OLED-ową konkurencją).

Nie bez znaczenia jest też informacja, że w tym roku flagowy telewizor OLED firmy Samsung będzie dostępny nie w dwóch, lecz w trzech rozmiarach. Do przekątnych 55 i 65 cali dołączy większy, 77-calowy model.

Jeszcze jeden OLED i mnóstwo QLED-ów Samsunga na rok 2023

W tym roku firma Samsung wprowadzi także drugą serię OLED-ów: nieco tańszą, ale też nieco mniej zaawansowaną. Nie znamy jeszcze zbyt wielu szczegółów na temat modelu S90C, ale z pierwszych informacji wynika, że będzie to minimalnie podrasowany S95B.

Rdzeniem oferty Samsunga w 2023 roku niezmiennie pozostanie jednak rodzina QLED (i jej bardziej wypasiona odmiana: Neo QLED z podświetleniem Mini LED). Na szczegóły musimy jeszcze poczekać, ale wśród potwierdzonych informacji odnajdujemy zapowiedź zaawansowanego skalowania obrazu przy użyciu sztucznej inteligencji, technologii Wzmocnienia Głębi Obrazu Pro, lepszej kontroli nad podświetleniem kształtów (nadającej efektu trójwymiarowości), wspomnianego tu już Automatycznego Remasteringu HDR i nowych funkcji w smart home.

Dopełnieniem tegorocznego katalogu będą natomiast telewizory Micro LED, które nareszcie dostępne będą w rozmiarach mniejszych niż 100 cali.

