Fortnite przyciąga znane osobistości w ramach cyklicznych kolaboracji. Tym razem do akcji wkracza Billie Eilish. Oto co Epic Games przygotował dla milionów graczy.

Fortnite to nie tylko doskonałe miejsce do pokazywania nowych technologii. To również interaktywna przestrzeń, w której pojawiają się znane osobistości czy marki. Tym razem rozgrywkę urozmaici Billie Eilish. Na czym polega jej obecność w grze?

Potwierdzają się niedawne plotki - Billie Eilish staje się ikoną 3. sezonu festiwalu Fortnite, który potrwa do 13 czerwca 2024 r. Daniem głównym jest karnet festiwalowy oraz wynikające z niego zadania festiwalowe wraz z nagrodami.

Na odblokowanie czekają elementy kosmetyczne, wirtualne instrumenty muzyczne, emotki - wszystko to rzecz jasna inspirowane Billie Eilish i jej stylem.

Metallica w Fortnite? Czemu nie

Co ciekawe, wspomniane wcześniej plotki dotyczą nie tylko Billie Eilish. Użytkownik X o pseudonimie HYPEX ujawnił, że w Fortnite pojawi się między innymi reprezentant tak zwanej wielkiej czwórki thrash metalu - legendarny zespół Metallica.

Snoop Dogg, który w przeszłości pojawił się w serii Call of Duty, również figuruje na nieoficjalnej liście. Wobec tego warto zapytać: kogo chcielibyście zobaczyć w Fortnite?

