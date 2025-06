Czegoś takiego jeszcze nie było. Nothing Phone (3) na zdjęciach

Po dwuletniej przerwie Nothing powraca z nowym flagowcem. Projektanci ewidentnie się w tym czasie nie obijali, bo Phone (3) zapowiada się na jeden z najoryginalniejszych smartfonów na rynku.

Od premiery Nothing Phone’a (2) mijają właśnie dwa lata, a w tym czasie brytyjski producent skupił się na telefonach ze średniej i niższej półki cenowej. Nie jest jednak tajemnicą, że firma szykuje się do premiery nowej generacji, która ma wnieść duże zmiany we wzornictwie.

Choć premierę Nothing Phone’a (3) zaplanowano na 1 lipca, to już kilka dni wcześniej serwis Android Headlines dotarł do kompletu zdjęć prasowych.

Nothing Phone (3) na zdjęciach prasowych

Fotki potwierdzają, że Nothing zrezygnował ze swoich ikonicznych pasków LED na rzecz monochromatycznego ekranu umieszczonego w rogu obudowy, który nazywany jest przez producenta Glyph Matrix. W tej generacji projektanci najwidoczniej postawili na artystyczny nieład; obudowa wciąż jest przezroczysta, ale niecodzienne rozmieszczenie aparatów przełamuje symetrię.

Nothing Phone (3) (fot. Android Headlines)

Z zapowiedzi producenta wynika, że kółko widoczne w prawej części plecków to tak naprawdę przycisk, ale jak dotąd nie ujawniono jego przeznaczenia.

Nothing Phone (3) został także uwieczniony u boku nadchodzących słuchawek Headphone (1).

Nothing Phone (3) i Headphone (1) (fot. Android Headlines)

Z potwierdzonych informacji wynika Nothing Phone (3) zostanie uzbrojony w Snapdragona 8s Gen 4 oraz aparat 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem. Nieoficjalnie mówi się także o ekranie 6,7 cala z odświeżaniem 120 Hz i baterii 5150 mAh z ładowaniem 100 W. Więcej szczegółów poznamy 1 lipca.