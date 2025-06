STALKER 2 dostał narzędzie do modowania. Szykuj 700 GB na dysku

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, studio GSC Game World udostępnia narzędzie do modowania gry STALKER 2. Dla wielu graczy główną przeszkodą może być fakt, że modkit wymaga kilkaset GB miejsca na dysku.

Wielu graczy odpuściło sobie przygodę z grą STALKER 2 w okolicach premiery. Głównym powodem była chęć zagrania w tytuł bardziej dopracowany od strony technicznej. Deweloperzy z ukraińskiego GSC Game World mają tego świadomość i wypuszczają kolejne aktualizacje – patch 1.5 jest już dostępny i wprowadza szereg ulepszeń. Przy okazji udostępniono ZoneKit, czyli darmowe narzędzie do modowania.

ZoneKit potrzebuje ok. 700 GB miejsca

Narzędzie umożliwia nieskrępowaną modyfikację istniejącej już zawartości oraz tworzenie zupełnie nowych jej elementów – od animacji, przez bronie i mechaniki, czy inne “cuda Zony” – informują twórcy. Taka zabawa ma swoją cenę, ponieważ należy wyegzekwować ok. 700 GB miejsca na dysku. Oto oficjalne wymagania z platformy Epic Games Store:

Czy to jakiś błąd? Jedno zero za dużo? Przecież narzędzia do modowania innych gier są wyraźnie mniejsze. Na przykład RedKit do Wiedźmina 3 potrzebuje 50 GB, zaś FrostKit do Frostpunk 2 potrzebuje 100 GB. A jednak ZoneKit naprawdę potrzebuje 700 GB. Wynika to z faktu, że twórcy chcą dać graczom nieskrępowany dostęp do assetów – pliki audio, tekstury, wideo, animacje – co rzecz jasna przekłada się na lepsze możliwości modyfikacji rozgrywki.

Seria STALKER modyfikacjami stoi

Należy zaznaczyć, że ZoneKit w aktualnej postaci to dopiero pierwsza faza – twórcy najpewniej zoptymalizują narzędzie w kolejnych wersjach. Co więcej, powstałe do tej pory modyfikacje mogą być niekompatybilne z patchem 1.5.

Mimo kolosalnych rozmiarów ZoneKit, pierwsze modyfikacje już powstają o czym świadczy zakładka gry w serwisie mod.io. STALKERA 2 czeka najpewniej długie gamingowe życie. Poprzednie odsłony serii czerpały garściami z modyfikacji, niejednokrotnie stając się bardziej kompletnymi tytułami.

Źródło: PC Gamer, Epic Games Store