Czy Jacek Rozenek powróci jako Geralt w "Wiedźminie 4"? Aktor zabrał głos

"Bywam częstym gościem w CD Projekt. Ale pomidor"- odparł Jacek Rozenek zapytany o swój powrót do roli Geralta w nadchodzącym "Wiedźminie 4". Ta i kilka innych kwestii zostały poruszone podczas imprezy Nerd Fest zorganizowanej przez Książnicę Podlaską.

Prowadzący spotkanie najwidoczniej uznał tę odpowiedź za potwierdzającą, bo dopytał, czy w takim razie gracze mogą liczyć na pojawienie się Geralta na więcej niż 5 minut. "Mój głos już wrócił do stanu, w którym mogę grać. No ale pomidor" - odparł Rozenek, odnosząc się do udaru mózgu, który przeszedł w 2019 roku.

Na Nerd Feście poruszony został także temat powstającego remake’u pierwszej części "Wiedźmina" i czy Jacek Rozenek dogra z tej okazji nową ścieżkę z nowymi kwestiami dialogowymi. "Muszę mówić pomidor, bo to jest świetna praca [...] No ale można się domyślać… Pomidor, pomidory i pomidory" - odpowiedział aktor.

Jacek Rozenek o "Wiedźminie 3" i nadchodzącym dodatku

"Pomidor" to również odpowiedź aktora na pytanie o plotki na temat trzeciego dodatku do "Wiedźmina 3", który jest podobno przygotowywany przez zewnętrzne studio na zlecenie CD Projekt RED.

Na Nerd Feście Rozenek rzucił także kilkoma ciekawostkami z pracy nad "trójką". Aktor zdradził, że:

na potrzeby "Wiedźmina 3" nagrał 15 tys. kwestii dialogowych;

większość tekstu była przez niego przerabiana przed mikrofonem, żeby gracze "mieli z tego frajdę i przyjemność";

kolejne ścieżki nagrywał w sposób "poszarpany" i niechronologiczny, dlatego był na bieżąco instruowany przez reżysera i dialogistę, aby mógł oddać swoim głosem kontekst danej sceny.

Jacek Rozenek powiązany jest z rolą Geralta od 2007 roku. Jak dotąd udzielił mu swojego głosu w trzech częściach gry "Wiedźmin", karciankach "Wojna krwi: Wiedźmińskie opowieści" i "Gwint: Wiedźmińska gra karciana" oraz tegorocznym filmie animowanym "Wiedźmin: Syreny z głębin". CD Projekt RED potwierdził już, że w nadchodzącym "Wiedźminie 4" główną bohaterką będzie Ciri.