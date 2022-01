Rynek sprzętu komputerowego ciągle ewoluuje, a producenci przygotowują coraz wydajniejsze i efektywniejsze konstrukcje. Dotyczy to także koparek kryptowalut.

Firma Bitmain zaprezentowała (choć bardziej trafnym określeniem byłoby zapowiedziała) nową koparkę kryptowalut skierowaną do profesjonalnych górników – model Antminer S19 Pro+ Hyd ma być najwydajniejszą tego typu konstrukcją na rynku. Producent chwali się, że przy okazji jest to koparka, która przeniesie górników do ery chłodzenia cieczą.

Najwydajniejsza koparka kryptowalut

Antminer S19 Pro+ Hyd to właściwie ulepszona wersja zwykłego modelu Antminer S19 Pro. Producent zwiększył osiągi sprzętu ze 110 TH/s do 198 TH/s (czyli aż o 80%!) - obecnie mówimy o najwydajniejszej koparce kryptowalut Bitcoin (SHA-256).

W środku znalazły się wyspecjalizowane układy scalone (ASIC), a do chłodzenia komponentów wykorzystano chłodzenie cieczą. Pobór mocy oszacowano na 5445 W, co przekłada się na efektywność na poziomie 27,5 J/TH (zwykły model S19 Pro wypada tutaj trochę gorzej, bo oferuje 29,5 J/TH).

Antminer S19 Pro+ Hyd ma wymiary 410 x 196 x 209 mm i waży 17,5 kg. Producent zaleca montaż sprzętu w kontenerach Antspace HK3, które pomieszczą 210 takich koparek (cały system ma pobierać wtedy mniej niż 1 MW energii elektrycznej - dla zwykłego Kowalskiego to kosmiczny pobór mocy, ale przy budowie kopalni kryptowalut takie wartości nie robią specjalnego wrażenia).

Antminer S19 Pro+ Hyd – górnicy jeszcze muszą poczekać

Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd to sprzęt, który powinien przyciągnąć profesjonalnych górników prowadzących kopalnie kryptowalut. Zainteresowani zakupem będą musieli jeszcze sporo poczekać, bo wysyłki sprzętu mają być realizowane między majem a wrześniem 2022 roku. Producent nie podaje ceny koparki, ale najpewniej będzie to co najmniej kilkanaście tysięcy euro (za sztukę!).

Warto dodać, że w listopadzie ubiegłego roku producent zapowiedział model Antminer S19 XP, który osiąga 140 TH/s (przy efektywności na poziomie 21,5 J/TH, co ma być też zasługą wykorzystania nowych układów ASIC produkowanych w 5 nm). Co prawda zamówienia na koparki mają być realizowane od lipca, jednak największe farmy złożyły zamówienia na sprzęt w przedsprzedaży.

Źródło: Bitmain, Bitcoin, CNBC (foto)