Myśleliście, że Intel zajmuje się tylko procesorami i kartami graficznymi? Nic bardziej mylnego! Producent zwęszył okazję do zarobku i pracuje nad specjalnym chipem do koparek kryptowalut.

Intel zainteresowany koparkami kryptowalut

Do tej pory Intel raczej nie był kojarzony z rynkiem kryptowalut. Nie oznacza to, że w ogóle nie był nim zainteresowany – pewne podejrzenia co do wejścia na rynek krypto pojawiły się pod koniec roku, gdy Raja Koduri (szef działu kart graficznych) odniósł się do tematu technologii blockchain i koparek krypotwalut w materiale poświęconym kartom graficznym Intel Arc.

Koduri zasugerował, że do obsługi blockchain da się opracować efektywniejsze rozwiązanie niż karty graficzne.

To nie jest kwestia GPU (przyp. red. - kart graficznych), więc nie próbuj tego mylić z GPU. GPU będą obsługiwać grafikę, gry i te wszystkie wspaniałe rzeczy. Niższy koszt, znacznie mniejsza moc, to problem, który można rozwiązać. I wiesz, pracujemy nad tym i w pewnym momencie, miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, podzielimy się ciekawym sprzętem.

Intel zapowiada układ do kopania Bitcoina

Teraz wiemy, że producent pracuje nad układem Bonanza Mine, czyli specjalnym układem do koparek kryptowalut. Co to takiego?



Zapowiedź prezentacji układu Intel Bonanza Mine na konferencji ISSCC

Z opisu producenta wiemy, że będzie to niskonapięciowy, energooszczędny, wyspecjalizowany układ scalony przeznaczony do kopania Bitcoinów. Więcej szczegółów o konstrukcji mamy poznać w lutym na konferencji ISSCC (International Solid-State Circuits Conference).

Możemy podejrzewać, że układ Bonanza Mine znajdzie zastosowanie w profesjonalnych koparkach kryptowalut (ASIC). Do tej pory rządziła tu firma Bitmain z koparkami Antminer, ale Intel najwidoczniej będzie chciał przejąć część rynku dla siebie (a warto dodać, że to bardzo przyszłościowy i dochodowy rynek).

Nie oznacza to jednak, że zwykłe karty graficzne nie będą mogły służyć do kopania. Wiemy, że konstrukcje Intel Arc nie będą w żaden sposób blokowane, więc, jeżeli zaoferują odpowiednie parametry, na pewno będą obiektem zainteresowania górników. Tyle tylko, że kopiących Ethereum.

Źródło: Tom’s Hardware