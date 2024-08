Black Myth: Wukong – przegląd recenzji. Solidna gra, ale

Ale problemy natury technicznej dają o sobie znać. Pierwsze recenzje Black Myth: Wukong sugerują, że mamy do czynienia z bardzo solidną grą, która potrzebuje jeszcze trochę serca i dopracowania.

To zdecydowanie jedna z najważniejszych gier 2024. Premiera Black Myth: Wukong zbliża się wielkimi krokami. Przypomnijmy, że dzieło autorstwa Game Science zadebiutuje oficjalnie 20 sierpnia 2024 r., trafiając na konsole PS5, XSX oraz PC.

Black Myth: Wukong – warto zagrać?

Pierwsze recenzje Black Myth: Wukong można podsumować następującymi słowami: “nie jest dobrze. Co prawda nie jest też źle. Można powiedzieć, że jest średnio".

Otóż mamy do czynienia z grą bardzo solidną, z rewelacyjnym systemem walki i filmową grafiką, lecz problemy natury technicznej dają niestety o sobie znać. W momencie pisania tych słów, w serwisie Metacritic widnieje ocena 82/100 dla wersji pecetowej Black Myth: Wukong. To niezły wynik, lecz martwi fakt, że aktualnie w serwisie brakuje recenzji wersji konsolowych.

Niemniej recenzje wersji PC rzucają dostatecznie dużo światła na Black Myth: Wukong. Na przykład redakcja GamingBolt przyznaje ocenę 10/10.

“Black Myth: Wukong oferuje zapierające dech w piersiach walki, znakomitą jakość produkcji i niezapomniane walki z bossami. Kilka dziwactw nie powstrzymuje go przed zostaniem jedną z najlepszych gier tego gatunku w ostatnich latach.” - GamingBolt.

Z kolei CGMagazine (ocena 9,5/10) mówi wprost, że jest to gra, która “mistrzowsko wykorzystuje cechy dobrego Soulslike'a, nie sprzedając przy tym własnej duszy, oferując najlepszą grę akcji tego roku”. Malditos Nerds również wystawia solidną ocenę (9/10), ale w recenzji skrytykowano nieco projekt poziomów.

Wccftech (8,5/10) podkreśla, że Black Myth: Wukong “mistrzowsko łączy elementy z kilku popularnych serii”, a występujące problemy techniczne nie powinny zniechęcić fanów gier action RPG.

W podobnym tonie – ale z nieco niższą oceną, bo 7,5/10 – wypowiada się But Why Tho? Black Myth: Wukong to epicka przygoda pełna filmowych wrażeń, chociaż pewną przeszkodą jest balans oraz wspomniane już problemy techniczne.

Windows Central wystawia ocenę 7/10. Z recenzji wynika, że jest to bardzo solidna gra action RPG, lecz nie jest wybitna w kwestii projektu poziomów, kuleje również, jeśli chodzi o różnorodność wrogów oraz występuje “kilka godnych uwag problemów z wydajnością”.

Screen Rant (ocena 6/10) chwali grę za dobrą oprawę graficzną, projekt walki, wymagających bossów i fabułę, lecz jest to gra, która nie zasługuje na wyższą ocenę. Dlaczego? Oto powód: problemy z wydajnością, brak różnorodności i miejscami wadliwy projekt poziomów.

Recenzji byłoby więcej, ale coś poszło nie tak. Na przykład redakcja Gry-online poinformowała, że "o tej porze powinna pojawić się nasza recenzja gry Black Myth: Wukong - niestety tak się nie stanie. W wersję recenzencką, którą otrzymaliśmy, zwyczajnie nie dało się grać. Póki co możemy jedynie zaoferować nasze pierwsze wrażenia."

Źródło: Metacritic, Gry-online