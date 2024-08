Macie kilka konsol do grania i zastanawiacie się, na której zagrać? Jeszcze większy dylemat może mieć Ibrahim Al-Nasser. Kolekcjoner z Arabii Saudyjskiej ustanowił nowy rekord świata w liczbie podłączonych konsol do gier do jednego telewizora.

Świat gamingu jest niezwykle pasjonujący, a fani konsol z pewnością mają swoje ulubione modele. Jedni wybierają PlayStation dla jego ekskluzywnych tytułów i funkcji, inni preferują Xboxa za bogatą historię gier i możliwość wykupienia abonamentu. Bez względu na preferencje, każdy gracz ma coś, co go przyciąga do konkretnej platformy. W naszym zestawieniu znajdziecie najlepsze konsole do grania.

Ibrahim Al-Nasser z Arabii Saudyjskiej jest jednak graczem i kolekcjonerem, który przekracza zwykłe zainteresowania. W swojej niesamowitej kolekcji posiada aż 444 konsole pochodzące z różnych zakątków świata. Także te mobilne. To unikalne zestawienie obejmuje zarówno klasyczne modele, jak i rzadkie egzemplarze, które trudno znaleźć gdziekolwiek indziej. Każda z tych konsol ma swoją własną historię, a razem tworzą imponujący obraz globalnego dziedzictwa gier wideo.

Kolekcja obejmuje niemal każdą większą konsolę, która przychodzi do głowy, oraz setki innych, mniej znanych systemów, o których prawdopodobnie większość z nas nigdy nie słyszała. Ulubionym egzemplarzem kolekcjonera jest Sega Genesis, początkowo wydana jako Mega Drive w Japonii w 1988 roku.

Rekord Guinnessa

Ibrahim Al-Nasser ustanowił nowy rekord Guinnessa w liczbie konsol podłączonych do jednego telewizora. Zadanie nie było proste. Pasjonat musiał użyć ponad 30 przełączników RCA i kilkunastu przełączników HDMI, które umożliwiają podłączenie konsol z różnych okresów, obejmujących ponad cztery dekady gamingu.

Zapanowanie nad taką kolekcją nie jest proste, dlatego Al-Nasser stworzył arkusz kalkulacyjny, który precyzyjnie wskazuje, które przełączniki należy aktywować, aby uzyskać dostęp do wybranej konsoli. Bez tego śledzenie, która konsola jest podłączona do danego przełącznika, byłoby niemal niemożliwe.

Ibrahim Al-Nasser nie tylko podłączył sprzęt, ale też odpowiednio zaplanował ułożenie przewodów. Kolekcjoner dysponuje więc bogatą i estetyczną kolekcją, która na pewno wpadnie w oko wszystkim fanom gamingu.