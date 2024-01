Wśród najlepszych gier w 2024 r. każdy powinien znaleźć coś siebie. W nowych produkcjach będziemy przebierać bez ograniczeń. Trzeba przyznać, że po znakomitym 2023 r. poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko

Szykujcie się na długą listę nowych gier 2024

Kończymy rok 2023 w świecie gier, więc pora przestawić się na gry 2024. Miniony rok był niezwykle udany, bowiem otrzymaliśmy takie produkcje jak Baldur’s Gate 3, które zdeklasowało konkurencję, magiczne Hogwarts Legacy, stale rozwijane Diablo 4, Alan Wake 2 czy udanego Marvel's Spider-Man 2. To oczywiście tylko skromny wierzchołek tej gigantycznej góry lodowej.

Rok 2023 w branży gier był niezwykle intensywny. Jednym słowem: działo się. Na przykład oficjalnie ogłoszono, że E3 kończy swój żywot. Gigant z Redmond ogłosił zakończenie procesu przejęcia Activision Blizzard, no i wreszcie - dowiedzieliśmy się, kiedy GTA 6 trafi wstępnie na rynek, a źródłem tej informacji jest oficjalny zwiastun GTA 6.

Co wobec tego przyniesie rok 2024? Cóż, premiery gier na styczeń 2024 napawają optymizmem, ale atrakcji będzie znacznie, znacznie więcej. Chyba prawdziwą tradycją jest to, że nowy rok przejmuje schedę po starym, a to za sprawą kilku tytułów, które możemy zaliczyć do grona spóźnialskich.

Niemniej nasze redakcyjne zestawienie gier 2024 pozwoli Wam zorientować się, co poszczególni twórcy przygotowali dla fanów wirtualnej rozrywki. Nie przedłużając więc, zapraszamy do lektury – znajdziecie tutaj produkcje, na które czekamy z ogromną niecierpliwością.

Najbardziej oczekiwane gry 2024 okiem naszej redakcji

Prince of Persia: The Lost Crown – nostalgia wylewa się z ekranu

Producent: Ubisoft Montpellier

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/Switch/PC

Premiera: 18 stycznia 2024

Gracze zahartowani w wirtualnej rozrywce doskonale kojarzą tę niemalże legendarną markę. Prince of Persia powraca jako platformówka 2.5D skrojona pod współczesne standardy. Interesująca oprawa graficzna, wybitnie zręcznościowy charakter rozgrywki oraz możliwość manipulowania czasem – czy trzeba dodawać coś więcej? Zapewne przydałby się zwiastun, a oto i on.

The Last of Us: Part II Remastered – jak to? Znowu?

Producent: Naughty Dog

Platformy: PS5

Premiera: 19 stycznia 2024

The Last of Us Multiplayer został oficjalnie anulowany, ale za to otrzymamy The Last of Us: Part II Remastered. Wieść o tym zaskoczyła wielu graczy, bo przecież The Last of Us Part 2 nie zdążyło się nawet zestarzeć. Niemniej odświeżona wersja ma wycisnąć ostatnie soki z konsol PS5, a na dodatek otrzymamy tryb “lost levels”, w którym poznamy lokacje wycięte z pierwowzoru. To nie lada gratka dla fanów tej serii, a tych przecież nie brakuje.

Tekken 8 – król bijatyk może być tylko jeden

Producent: Bandai Namco Studios

Platformy: PC/PS5/XSX

Premiera: 26 stycznia 2024

Zwycięskiego składu się nie zmienia. Z takiego założenia wychodzi Bandai Namco, które nadal kultywuje najznakomitsze tradycje wirtualnego mordobicia. Tekken 8 to zdecydowanie jedna z mocniejszych premier na początku 2024 r. Niemniej twórcy idą z duchem czasu, co objawia się jeszcze lepszą oprawą wizualną. Przyznajcie się, kto z Was nie miał okazji gościć na imprezie, gdzie jednym z punktów programu była kanapowa rywalizacja w Tekken? Nikt się nie zgłasza? To było do przewidzenia. Aha, i sprawdźcie, jaki PC do Tekken 8 będzie najlepszy.

Suicide Squad: Kill the Justice League – uniwersum DC Comics wiecznie żywe

Producent: Rocksteady Studios

Platformy: PC/PS5/XSX

Premiera: 2 lutego 2024

"Uciekinier” z 2023 r., czyli Suicide Squad: Kill the Justice League we własnej osobie, osadzone w uniwersum DC Comics. Gra jest wybitnie skrojona pod kooperację, gdzie grupa śmiałków przemierzać będzie otwarty świat Metropolis, przy okazji pozbywając się kolejnych przeciwników. Twórcy przygotowali kilka niespodzianek, bo kto by się spodziewał, że w Suicide Squad: Kill the Justice League pojawi się ta postać. Bardzo miła niespodzianka, przyznajcie.

Helldivers 2 – soczyste strzelanie do kosmicznych robali

Producent: Arrowhead Game Studios

Platformy:PC/PS5

Premiera: 8 lutego 2024

Od premiery “jedynki” minęło już kilka lat. Chwila… przecież Helldivers ujrzało światło dzienne w 2015 r. Niespełna dekadę później otrzymamy kontynuację, która uderza w bliźniacze tony. Helldivers 2 kładzie więc olbrzymi nacisk na kooperację i angażującą, dynamiczną walkę. Całość utrzymana w duchu sci-fi. Istotną zmianą jest porzucenie perspektywy FPP na rzecz TPP. Ciekawi nas, w jakiej formie są deweloperzy. Raczej w niezłej, bo zapis rozgrywki wygląda imponująco.

Banishers: Ghost of New Eden – zadziwiające RPG o duchach

Producent: Don’t Nod

Platformy: PC/PS5/XSX

Premiera: 13 lutego 2024

Za sterami Banishers: Ghost of New Eden mamy doświadczonych deweloperów, co napawa optymizmem. Twórcy takich gier jak Life is Strange czy Vampyr już wkrótce zaprezentują światu nowy projekt, który pozwoli graczom wcielić się w łowcę duchów. Protagonistę czeka trudna podróż po świecie zamieszkałym przez duszę zmarłych, a sytuacji nie poprawia utrata miłości jego życia. Spodziewajmy się wymagającej walki, podejmowania decyzji wpływających na fabułę oraz eksploracji dzikich terenów Ameryki Północnej – tak pięknych, jak i zwodniczych.

Skull and Bones – gra-widmo jednak istnieje

Producent: Ubisoft

Platformy: PC/PS5/XSX

Premiera: 16 lutego 2024

Skull and Bones zasługuje na szczególną uwagę, gdyż mowa o grze, która powstawała w olbrzymich bólach. Przypomnijmy, że o Skull and Bones po raz pierwszy usłyszeliśmy w 2017 r. i przez następne lata twórcy nie mogli skrystalizować ostatecznej formy. Wszystko wskazuje na to, że to koniec problemów, a przygoda z akcją osadzoną w złotej erze piractwa jest na wyciągnięcie ręki. Ciekawi nas, co z tego deweloperskiego chaosu wyniknie.

The Thaumaturge – każdy ma swoje demony

Producent: Fool’s Theory

Platformy: PC

Premiera: 20 lutego 2024 (w poźniejszym terminie konsole)

The Thaumaturge to jedna z tych gier, które napędzane są silnikiem Unreal Engine 5. To również jedna z tych gier, która potrzebowała więcej czasu, stąd decyzja o opóźnieniu premiery. Oto mroczne RPG z niejednoznacznymi wyborami moralnymi, turowym systemem walki i akcją osadzoną w Warszawie roku 1905. Produkcja skupia się na temacie “wewnętrznych demonów” i najmroczniejszych sekretach ludzi. Taka rekomendacja w zupełności wystarczy tym graczom, którzy poszukują klimatycznej produkcji.

Sons Of The Forest – pełna wersja oficjalnie

Producent: Endnight Games

Platformy: PC

Premiera 22 lutego 2024

Gra może wyjść z wczesnego dostępu, ale czy wczesny dostęp zdoła wyjść z gry? A skoro mnie wzięło na dziwaczne przemyślenia, to warto zadać sobie kolejne fundamentalne pytanie: skoro jesteśmy tym, co jemy, to czy tylko kanibale są ludźmi? Sons Of The Forest to nieustanna potyczka właśnie z kanibalami oraz demonami, gdzie nasze umiejętności survivalowe są poddane ostatecznej próbie. Gra potrafi wciągnąć, o czym przekonała się nasza redakcja spędzając wiele godzin w trybie wieloosobowym. Zadziwiające jest to, jak Sons Of The Forest ewoluowało od momentu wejścia do wczesnego dostępu.

Pacific Drive – “There's something inside you. It's hard to explain”

Producent: Ironwood Studios

Platformy:PC/PS5

Premiera: 22 lutego 2024

Czy mieliście kiedyś tak, że odpalacie nocą auto i jedziecie przed siebie bez celu? Tak po prostu, natchnieni utworem “Nightcall” (Kavinsky) wsiadacie za kierownicę. Tylko wy, pełen bak i puste drogi. Niewytłumaczalne i piękne uczucie, a piękno, jak dobrze wiemy, bywa zwodnicze, o czym przypomina gra Pacific Drive. Mamy do czynienia z grą survivalową, gdzie rdzeniem rozgrywki jest przemierzanie mrocznych terenów zachodnich Stanów Zjednoczonych naszym zdezelowanym autem. To nie będzie wycieczka usłana różami: na naszej drodze staną… zresztą, sami zobaczcie! Czekamy na Pacific Drive, bo podoba nam się niekonwencjonalny pomysł na rozgrywkę oraz mroczny klimat.

Nightingale – steampunk i Maria Skłodowska-Curie

Producent: Inflexion Games

Platformy: PC

Premiera: 22 lutego 2024 (wczesny dostęp)

Survival w otwartym świecie, stawiający na starcia w formule PvE. Dodajmy do tego interesującą, baśniowo-wiktoriańską kreację świata oraz fakt, że są tu polskie akcenty. Wśród wielu postaci historycznych, napotkamy takżę Marię-Skłodowską Curie. To może być ciekawe spojrzenie na dość popularny gatunek gier.

Final Fantasy VII Rebirth – czyli remake tworzony "na raty"

Producent:Square Enix

Platformy: PS5

Premiera: 29 lutego 2024

Square Enix postanowiło podzielić remake kultowego Final Fantasy VII na trzy oddzielne części. W 2020 r. zadebiutował Final Fantasy VII Remake: Intergrade, pierwotnie na PS4, by w 2021 r. trafić na PS5 i PC. Teraz otrzymamy drugą odsłonę, czyli Final Fantasy VII Rebirth. Co tu dużo mówić: mamy do czynienia z nową wersją legendarnej gry jRPG. Pozycja obowiązkowa dla fanów gatunku.

Life by You – pogromca serii The Sims?

Producent: Paradox Tectonic

Platformy: PC

Premiera: 5 marca 2024 (wczesny dostęp)

Life by You to nadchodzący symulator życia autorstwa debiutującego studia Paradox Tectonic. Nie sposób pominąć tej gry, bo wszystko wskazuje na to, że Life by You chce rzucić wyzwanie serii The Sims. Kto zwycięży w tej konfrontacji? Czas pokaże, a tymczasem łapcie gameplay!

The Outlast Trials – to ewidentnie nie jest gra dla dzieci

Producent: Red Barrels

Platformy: PC/PS4/PS5/XONE/XSX

Premiera: 5 marca 2024

Jeśli chodzi o horrory, to nie sposób pominąć znanej i cenionej serii Outlast, a tak się składa, że w marcu 2024 The Outlast Trials wyjdzie z wczesnego dostępu i trafi przy tym na konsole. Niezwykle brutalna gra, więc trzeba liczyć się z tym, że nasza tolerancja na pewne “widoczki” będzie wystawiona na próbę. The Outlast Trials oferuje rozgrywkę w trybie dla pojedynczego gracza, jak i kooperację do trzech graczy.

Homeworld 3 – rewolucji raczej nie będzie i bardzo dobrze!

Producent: Blackbird Interactive

Platformy: PC

Premiera: 8 marca 2024

Homeworld 3 to uczta (jeśli nie danie główne!) dla fanów RTS w klimacie sci-fi. Pełnoprawna i długo oczekiwana kontynuacja wreszcie zmierza na rynek, ale tym razem odpowiada za nią inny deweloper. Przypomnijmy, że poprzednie części są autorstwa Relic Entertainment. Cieszy fakt, że “trójka” nie odchodzi od motywów znanych z klasycznych odsłon Homeworld, a i wymagania sprzętowe Homeworld 3 nie są wygórowane. Będzie grane - jak stąd do Jowisza!

Outcast 2: A New Beginning – ponad 20 lat później

Producent: Appeal Studios

Platformy: PC/PS5/XSX

Premiera: 15 marca 2024

Kojarzycie Outcast? Starszym graczom ta nazwa coś z pewnością mówi. Chodzi o przygodową grę wydaną w 1999 r., która przez wielu uznawana jest za jedną z lepszych produkcji w swoim gatunku. Po ponad dwudziestu latach otrzymamy kontynuację w postaci Outcast 2: A New Beginning. Przywita nas otwarty świat planety Adelpha, którą zwiedzaliśmy w pierwowzorze. Ponownie wcielimy się w Cuttera Slade’a i ponownie uzbrojeni po same zęby staniemy do walki przeciwko potężnym robotom. Bardzo nas ciekawi, czy deweloperzy z Appeal Studios odnajdą się w branży gier 20 lat później.

Alone in the Dark – a tu jeszcze lepiej, bo 30 lat później

Producent: Pieces Interactive

Platformy: PC/XSX/PS5

Premiera: 20 marca 2024

Zaraz, zaraz! Przecież o Alone in the Dark usłyszeliśmy po raz pierwszy w 1992 r. Nieco zapomniany survival horror powraca jako reboot. To właśnie jeden ze wspomnianych na początku tekstu “spóźnialskich”. Premiera była wielokrotnie przekładana, lecz wszystko wskazuje na to, że debiut odbędzie się 20 marca 2024. Cenimy sobie klasyczne gry grozy, w których atmosferę można kroić nożem, więc wybór Alone in the Dark jest oczywisty.

Rise of the Ronin – perła w koronie Sony

Producent: Team Ninja

Platformy: PS5

Premiera: 22 marca 2024

Znak czasów. Coraz więcej gier omija wysłużoną generację konsol PS4 i Rise of the Ronin jest tego przykładem. Ta ekskluzywna gra Sony to w praktyce RPG akcji z fabułą osadzoną w XIX-wiecznej Japonii. Za sterami produkcji twórcy serii NiOh, którzy niejednokrotnie pokazali, że potrafią stanąć na wysokości zadania. Z ogromną przyjemnością to zweryfikujemy. Zwłaszcza, że czuć tutaj akcenty znane z Ghost of Tsushima, co ogromnie cieszy.

Dragon’s Dogma 2 – uczta dla fanów fantasy

Producent: Capcom

Platformy: PC/PS5/XSX

Premiera: 22 marca 2024

Zdecydowanie jedna z najmocniejszych produkcji w tym zestawieniu. Długo oczekiwana kontynuacja zadebiutuje w marcu 2024, oferując graczom otwarty świat, solidną dawkę fantasy, wypełniając przy tym wszelkie prawidła podyktowane przez gatunek RPG akcji. Nie zabraknie spektakularnych walk z bossami. Nie pamiętam już, ile godzin spędziłem z pierwszą odsłoną… albo po prostu nie chcę tego pamiętać, bo tych godzin było o wiele za wiele. Niczego nie żałuję!

Manor Lords – PC Game Pass zyska znakomitą grę

Producent: Slavic Magic

Platformy: PC

Premiera: 26 kwietnia 2024

Polski deweloper Slavic Magic (jednoosobowe studio!) finalizuje Manor Lords, czyli city builder/RTS z akcją osadzoną w średniowieczu. Kto by pomyślał, że ten projekt zostanie dostrzeżony przez Microsoft, który zadeklarował, że w dniu premiery tytuł trafi do usługi PC Game Pass. Manor Lords to nie tylko malownicze krajobrazy i wznoszenie budowli, ale i spektakularne bitwy w czasie rzeczywistym. Jesteśmy pod wrażeniem skali tego przedsięwzięcia i z niecierpliwością czekamy na premierę.

Destiny 2: The Final Shape – olbrzymie wyzwanie dla Bungie

Producent: Bungie

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Premiera: 4 czerwca 2024

W czerwcu poznamy “ostateczny kształt” Destiny 2. The Final Shape to nadchodzące DLC, które zwieńczy całą historię, a to z kolei sprawia, że poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko. Czy Bungie zdoła zamknąć opowieść w sposób na tyle sensowny i atrakcyjny, że gracze sięgną po kolejne produkcje dewelopera? Z chęcią zweryfikujemy jakość Destiny 2: The Final Shape.

Black Myth: WuKong – Dark Souls spotyka God of War

Producent: Game Science

Platformy: PC/PS5/XSX

Premiera: 20 sierpnia 2024

Ależ to wygląda! Black Myth: WuKong pojawiło się tak nagle i z miejsca skradło serca graczy. Chińskie studio Game Science rzuca wyzwanie branży. Mamy tu spektakularną oprawę graficzną napędzaną silnikiem Unreal Engine 5. Mamy tutaj monumentalne istotny przywodzące na myśl God of War, tylko że Black Myth: WuKong opiera się na chińskiej mitologii. Wreszcie - deweloperzy nie traktują walki po macoszemu i wyraźnie czuć wpływ gatunku soulslike. Na takie gry właśnie czekamy!

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – brakuje skali, by opisać potęgę tych bitew

Producent: Saber Interactive

Platformy: PC/PS5/XSX

Premiera: 9 września 2024

O ile za pierwszą odsłonę odpowiadało studio Relic Entertainment, tak za sterami kontynuacji mamy ekipę Saber Interactive. Jednak w obu przypadkach mamy do czynienia z trzecioosobową grą akcji. I to jakiej akcji! Warhammer 40,000: Space Marine 2 przybliża nam swoją twarz na kilku materiałach z rozgrywką, które można oglądać praktycznie bez końca. Tutaj adrenalina i epickość wylewają się z każdego piksela. Zresztą, zobaczcie sami!

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – gra powstająca w cieniu wojny

Producent: GSC Game World

Platformy: XSX/PC

Premiera: 1 kwartał 2024

W pierwszych miesiącach 2024 r. zadebiutuje S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Aktualnie nie znamy oficjalnej daty premiery, ale wiemy jedynie, że ukraińskie studio GSC Game World celuje w pierwszy kwartał. Seria STALKER klimatem stoi; konwencja gier postapokaliptycznych z fikcyjną akcją osadzoną w Strefie Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej doczekała się niezliczonych “wyznawców” na całym świecie. My również do nich należymy. Ciekawi nas również to, w jaki sposób twórcy chcą pogodzić wsparcie dla modów z silnikiem Unreal Engine 5.

Indika – wspólne dzieło Polaków i Rosjan

Producent: Odd Meter

Platformy: PC/PS5/XSX

Premiera: 1 kwartał 2024

Indika to dzieło rosyjskiego dewelopera Odd Meter, zaś kwestie wydawnicze spoczywają na polskim 11 bit studios. Rosjanie z Odd Meter potępiają wojnę i postanowili opuścić kraj. Co więcej, część wpływów ze sprzedaży Indika zostanie przekazana dzieciom poszkodowanym w wojnie w Ukrainie. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to mamy do czynienia z przygodową grą o silnych fundamentach narracyjnych i licznych zagadkach środowiskowych. Natura gry przesiąknięta jest motywem grzechu, smutku i dylematów moralnych. To bardziej interaktywny film, który “porusza kwestie niemal w ogóle w grach nieobecne”.

Hades 2 – kontynuacja jednej z najlepszych gier ostatnich lat

Producent: Supergiant Games

Platformy: PC

Premiera: drugi kwartał 2024

Poprzeczka zawieszona jest wysoko. Bardzo wysoko. Hades 1 to prawdziwy fenomen i nie skłamiemy, jeśli powiemy, że jest to jedna z najlepszych gier ostatnich lat. Człowieka przechodzą ciarki, gdy patrzy na bilans ocen na platformie Steam: od 17 września 2020 grę oceniono ponad 222 tys. razy, z czego 98 proc. to recenzje pozytywne. Kontynuacja ma zachować wypracowane elementy, spodziewajmy się więc “rogalika” ze swoją charakterystyczną oprawą graficzną. Graliśmy w pierwszą odsłonę - zagramy i w drugą. Bez wymówek.

Flintlock: The Siege of Dawn – magia, broń palna i bezkompromisowa walka

Producent: A44 Games

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Premiera: 3 kwartał 2024

Ekipa odpowiedzialna za grę Ashen pracuje w pocie czoła nad finalizacją RPG akcji w otwartym świecie, czyli Flintlock: The Siege of Dawn. Aktualnie nie znamy konkretnej daty premiery; twórcy celują w trzeci kwartał 2024. Czy warto czekać? Ashen można zaliczyć do produkcji udanych, a materiały z nowego projektu sugerują, że deweloperzy chcą zrobić coś jeszcze lepszego. Spójrzcie tylko, jak wygląda walka w Flintlock: The Siege of Dawn. Na uwagę zasługuje szeroki wachlarz dostępnych metod utylizacji napotkanych szkarad. To serio może się podobać!

Silent Hill 2 Remake – krakowscy mistrzowie horroru w akcji

Producent: Bloober Team

Platformy: PC/PS5 ?

Premiera: 1 kwartał 2024 ?

Ileż to było plotek, ileż to było pytań bez odpowiedzi i domysłów. Wszystkie tropy prowadziły do polskiego Bloober Team, aż pewnego oficjalnie potwierdzono, że za Silent Hill 2 Remake stoi krakowska ekipa. Twórcy takich hitów jak The Medium czy Layers of Fear pokażą światu swoje umiejętności w budowaniu klimatu i napięcia przy użyciu silnika Unreal Engine 5. Kiedy to nastąpi? Cóż, w tym miejscu znowu musimy posiłkować się plotkami. Podobno Silent Hill 2 Remake ma trafić na rynek w pierwszym kwartale 2024. Nie jest to informacja o charakterze oficjalnym.

Space for Sale – sprzedaż kosmicznych nieruchomości to poważny biznes

Producent: Mirage Game Studios

Platformy: PC

Premiera: 2024

Nie znamy konkretnej daty premiery Space for Sale, ale warto dać szansę tej grze i sprawdzić, co ma do zaoferowania. Mamy tu ciekawy symulator z wyraźnie zaznaczonymi elementami gry strategicznej. W toku rozgrywki pozyskujemy, rozwijamy i ostatecznie sprzedajemy nieruchomości na odległej planecie zdatnej do życia. Space for Sale prezentuje się nad wyraz przyjemnie, lekko i relaksująco, a przecież o to chodzi w graniu, czyż nie? Dodajmy, że Space for Sale umożliwi rozgrywkę w trybie solo, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by połączyć siły z drugim graczem.

Tiny Glade – ekstremalnie odprężająca produkcja

Producent: Pounce Light

Platformy: PC

Premiera: 2024

A skoro już o relaksujących grach mowa, to nie można pominąć Tiny Glade. Tu nie ma żadnej walki, tu nie ma eksploracji, nie ma mrocznego klimatu, nie ma zarządzania zasobami. Jest za to nieskrępowany relaks i sielankowy klimat. Tiny Glade to wybitnie rekreacyjna gra, która polega na swobodnym budowaniu w asyście uroczej oprawy audiowizualnej. To wygląda jak lek na zszargane nerwy!

Die by the Blade – tu załatwisz przeciwnika “na strzała”

Producent: Triple Hill Interactive

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Premiera: 2024

Bijatyk nigdy za wiele, zwłaszcza takich, które czerpią garściami z takich tytułów jak Bushido Blade czy Way of the Samurai. Oto nadchodzi Die by the Blade i zamierza dać graczom niezły wycisk. Cechą tej gry jest fakt, że nie uświadczymy tutaj paska zdrowia; swoich rywali wyłączamy z walki poprzez atak w punkt witalny, podobnie jak we wspomnianym Bushido Blade. To z kolei powoduje, że musimy zachować ponadprzeciętną czujność, bo każdy cios może być tym ostatnim.

Hollow Knight: Silksong – dobre i złe wieści

Producent: Team Cherry

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC/Switch

Premiera: 2024 ?

Fakt, że Hollow Knight: Silksong powstaje, to dobra wiadomość. Czekamy już ponad pięć lat na sequel. Ekipa Team Cherry nie jest jeszcze gotowa i premiera gry została przełożona z pierwszej połowy 2023 r. na… no właśnie, na kiedy? Przedstawiciele studia poinformowali, że więcej szczegółów otrzymamy bliżej premiery. Niepokojące jest to, że nie padła deklaracja, iż debiut nastąpi w 2024 r. Niby 12 miesięcy to szmat czasu, ale formalnie nie znamy nawet przybliżonej daty premiery. A szkoda, bo mówimy o znakomitej platformówce w stylu metroidvanii.

Stellar Blade – trochę Bayonetta, trochę God of War, trochę NieR: Automata

Producent: Shift Up

Platformy: PS5/PC

Premiera: 2024

Niegdyś Project EVE, teraz Stellar Blade. Dzieło południowokoreańskiego dewelopera Shift Up to propozycja z gatunku RPG akcji, gdzie spotykają się różne nurty. Mamy tu ciekawie wykreowany, postapokaliptyczny świat przyprawiony sci-fi. W tym niebezpiecznym środowisku egzystuje ambitna wojowniczka, na barkach której spoczywa obowiązek ratowania Ziemi. Jak tego dokona? Cóż, walczyć to ona potrafi, co zdradzają dostępne materiały.

The Wolf Among Us 2 – bo dobra fabuła to podstawa

Producent: Telltale Games

Platformy: PC/PS4/PS5/XONE/XSX

Premiera: 2024

Przesiadka na silnik Unreal Engine 5 to nie jest taka prosta sprawa. Owszem, lista gier napędzanych tym silnikiem wydłuża się każdego miesiąca, ale dość często deweloperzy chcą “wyrwać” trochę dodatkowego czasu, co jest podyktowane właśnie zmianą silnika. I tak jest się dzieje w przypadku The Wolf Among Us 2. Zniecierpliwienie graczy, również nasze, sięga zenitu, bowiem pierwszy sezon The Wolf Among Us ujrzał światło dzienne w 2013 r. Po drugie, mamy do czynienia z niezwykle klimatyczną grą detektywistyczną, która na każdym kroku broni się swoją fabułą.

Ark 2 – monumentalny świat prehistorycznych bestii

Producent: Studio Wildcard

Platformy: PC/XSX

Premiera: 2024

Programiści ze studia Wildcard potrzebują więcej czasu, by oswoić się z silnikiem Unreal Engine 5. Stąd też decyzja o opóźnieniu Ark 2, które ma ujrzeć światło dzienne pod koniec 2024 r. Na usta aż cisną się słowa “ile można grać w Ark 1?”. Cóż, w szpony tego rozbudowanego sandboxa można wpaść na kilkaset godzin. Czy tak będzie w przypadku Ark 2? Uwzględniając deklarację twórców, czyli konsekwentne wsparcie gry do 2029 r., jesteśmy skłonni dać kredyt zaufania i ponownie wejść do świata prehistorycznych bestii.

Replaced – w tym świecie rządzi korupcja i chciwość

Producent: Sad Cat Studios

Platformy: PC/XONE/XSX

Premiera: 2024

Retrofuturystyczna platformówka 2.5D, dzięki której zapoznamy się z alternatywną wizją Ameryki lat 80. XX wieku po katastrofie nuklearnej. Idealna propozycja dla entuzjastów gatunku cyberpunk. W Replaced gramy jako R.E.A.C.H. - jest to sztuczna inteligencja uwięziona wbrew swojej woli w ludzkim ciele. Ciekawy pomysł, prawda? Dodajmy do tego ponury klimat i mamy przepis na interesujące dzieło.

Senua's Saga: Hellblade 2 – murowany hit 2024

Producent: Ninja Theory

Platformy: PC/XSX

Premiera: 2024

Jeśli szukacie powodu, dla którego warto kupić konsolę Xbox Series X|S, to z odpowiedzią przychodzi Senua's Saga: Hellblade 2, czyli kontynuacja hitu z 2017 r. - Hellblade: Senua’s Sacrifice. W tej serii mitologia nordycka wylewa się z ekranu, a przetrwanie w surowych warunkach nie będzie proste. Senua - protagonistka serii - ponownie rzuci wyzwanie siłom ciemności i własnym demonom. Zapowiada się, że druga odsłona nie będzie rewolucją, tylko ewolucją wypracowanych założyć. Oficjalny zwiastun napawa niepohamowanym optymizmem również naszą redakcję.

Little Nightmares 3 – strach ma wielkie i słodkie oczka

Producent: Supermassive Games

Platformy: PC/PS4/PS5/XONE/XSX/Switch

Premiera: 2024

Z jednej strony piękna i urzekająca seria, a z drugiej strony bardzo niepokojąca. Wizytówką gier cyklu Little Nightmares jest nieco bajkowa szata graficzna, ale to tylko pozory, bo w tle czai się czyste szaleństwo i nieskrępowane niczym zło. Little Nightmares 3 zrobi to, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni: deweloperzy dostarczą nam miks horroru i platformówki. Po raz pierwszy w serii pojawi się możliwość pokonania lęków razem ze znajomymi w trybie kooperacji online. Brak “kanapowego” co-opa, bo to psułoby immersję - tłumaczy Coralie Feniello.

Star Wars Outlaws – prawdziwy skarb w rękach Ubisoftu

Producent: Ubisoft Massive

Platformy: PC/PS5/XSX

Premiera: 2024

Okazuje się, że w rękach giganta branży znajduje się kolosalna produkcja na licencji Gwiezdnych Wojen i co jak co, ale Ubisoft “potrafi” w otwarte światy, więc takie połączenie niezmiernie cieszy. Optymizmem napawa kreacja świata wykonana w duchu ogromnego szacunku wobec materiału źródłowego, interesująco zapowiadający się model walki, rewelacyjne animacje oraz poczucie nieskrępowanej wolności. Dla nas Star Wars Outlaws to jedna z najważniejszych gier roku 2024.

Lost Records: Bloom and Rage – czyli jak trzymać język za zębami

Producent: Don’t Nod

Platformy: PC/PS5/XSX

Premiera: 2024

Wśród najlepszych gier 2024 znajdziemy dwie produkcje autorstwa Don’t Nod: Banishers: Ghost of New Eden oraz rzeczone Lost Records: Bloom and Rage o wybitnie narracyjnym charakterze. Jest rok 1995. Grupa przyjaciółek odkrywa pewną tajemnicę, która będzie powodem ich rozłąki i milczenia przez 27 lat. Jednak los ponownie je złączy i teraz muszą zmierzyć się ze skrzętnie ukrywaną tajemnicą. Sama zapowiedź gry rozbudza wyobraźnię, a gdy dołączymy do tego intrygujący trailer, to robi się arcyciekawie.

Frostpunk 2 – ogniem i śniegiem

Producent: 11 bit studios

Platformy: PC

Premiera: 2024

Tu również brakuje konkretnej daty premiery. Wiemy jedynie, że Frostpunk 2 zadebiutuje w 2024 r. Sam Frostpunk to marka sama w sobie. Nasza redakcja umieściła dzieło 11 bit studios w zestawieniu najlepszych polskich gier. To, że czekamy na kontynuację historii z 2018 r. to oczywista sprawa. Pozycja obowiązkowa dla miłośników strategii i city builderów, dla których szaleńcza walka o przetrwanie w surowym środowisku działa jak motor napędowy.

Gray Zone Warfare – szykuj się, Escape from Tarkov, bo konkurencja nie śpi

Producent: Madfinger Games

Platformy: PC

Premiera: 2024

Co powiecie na taktyczną grę FPS uderzającą w nuty znane z gatunku extraction-shooter? I do tego napędzaną silnikiem Unreal Engine 5? Z odpowiedzią przychodzi Gray Zone Warfare autorstwa Madfinger Games, czyli studia, w szeregach którego znajdziemy doświadczonych pracowników. Projekt zapowiada się nadzwyczaj ambitnie: otwarty świat, znakomita oprawa graficzna i celujące w maksymalny realizm mechaniki oraz animacje.

Empire of the Ants – mrówki, wszędzie mrówki!

Producent: Tower Five

Platformy: PC/PS5

Premiera: 2024

Tego jeszcze nie było! To znaczy było, ale nie w takiej skali i nie w takim wykonaniu. Empire of the Ants to w praktyce gamingowa adaptacja “Imperium mrówek” autorstwa Bernarda Werbera. Owszem, gra o takim tytule już istnieje i ujrzała światło dzienne w 2000 r., ale teraz (czyli w 2024 r.) dostaniemy dzieło znacznie bardziej zaawansowane technicznie, wliczając w to fotorealistyczną grafikę.

Chrono Odyssey – next-genowe MMORPG

Producent: Npixel

Platformy: PC/PS5/XSX

Premiera: 2024

Lepiej usiądźcie wygodnie, bo oficjalny zwiastun Chrono Odyssey potrafi sponiewierać. Jeśli mielibyśmy wskazać grę, która w pełni zasługuje na miano next-genowego MMORPG, to Chrono Odyssey jest piekielnie mocnym kandydatem, gdzie otwarty świat wypełniony jest magią i wszelkiej maści potworami. Dodajmy do tego ciekawą mechanikę polegającą na "manipulowaniu" czasem.

Gothic 1 Remake – Gothic to nie gra, Gothic to styl życia

Producent: Alkimia Interactive

Platformy: PS/PS5/XSX

Premiera: 2024 ?

Dobrze by było, gdyby uwspółcześniona wersja Gothic 1 trafiła na rynek w 2024 r. Dla wielu graczy Gothic 1 to najlepsza gra ich dzieciństwa, a powrót do tego świata w bardziej widowiskowym stylu byłby spełnieniem ich marzeń. Moich równiez. Niestety, w przypadku nowej wersji gry wciąż brakuje najważniejszej informacji, czyli daty premiery. Przypuszcza się, że tytuł ujrzy światło dzienne w bliżej nieokreślonym terminie w 2024 r. Oby, oby!

Jest tego trochę, prawda? Dajcie znać w komentarzach, na jakie produkcje najbardziej czekacie. A może Waszym zdaniem pominęliśmy jakiś tytuł w powyższym zestawieniu?