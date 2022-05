Macie w swoich kolekcjach Borderlands 3? Jeśli nie, to jest okazja nadrobić taki stan rzeczy i jednocześnie nie uszczuplić portfela o choćby złotówkę.

Borderlands 3 za darmo na Epic Games Store

Czwartek, a więc na Epic Games Store zaktualizowano ofertę promocyjną dotyczącą cyklicznie rozdawanych gier. Tym razem trzymano tytuł w tajemnicy jednocześnie sugerując, że jest na co czekać. I faktycznie, padło na nie byle co. Sklep rozdaje Borderlands 3, strzelankę przygotowaną przez studio Gearbox Software, która miała premierę w 2019 roku.

Wprawdzie mowa o przedstawicielu serii, która nie wymaga bliższego przedstawiania, ale gdyby ktoś jednak miał jakieś braki to wszystkich szczegółów dowiecie się z naszej recenzji Borderlands 3. Oferta obowiązuje przez tydzień, gra dostępna jest za darmo do 26 maja do godziny 17:00 naszego czasu.

Skarbiec Epic Games Store kryje kolejne hity

Możliwość zgarnięcia Borderlands 3 za darmo nie jest jedyną dobrą informacją dla łowców promocji. W sklepie właśnie wystartowała MEGA Sale, w ramach której można liczyć na kupny zapewniające zniżkę 25% (na zakupy pełnych wersji gier za co najmniej 59,99 złotych) oraz rabaty sięgające nawet 75% na wybrane pozycje z oferty sklepu. Czasu na zakupy w niższych cenach jest sporo, wyprzedaż potrwa aż do 16 czerwca.

Częścią całej akcji jest Skarbiec, w którym mają wylądować darmowe gry. Pierwsza z nich to właśnie Borderlands 3, ale łatwo wyliczyć, że pojawią się jeszcze trzy. Zarządzający Epic Games Store obiecują, że będą to „przebojowe, niezwykle popularne gry”.

Źródło: Epic Games Store