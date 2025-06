Stellar Blade na PC coraz bliżej. Wersja demo już dostępna

Stellar Blade już wkrótce straci swój ekskluzywny status i zadebiutuje na PC. Twórcy udostępnili demo, a tysiące graczy zachwala dzieło autorstwa Shift Up.

Deweloperzy z Shift Up udostępniają demo gry Stellar Blade na PC, które już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem. Karty wersji demonstracyjnej mówi wszystko – “bardzo pozytywne” oceny na platformie Valve to świadectwo dużego zainteresowania (aktualnie ponad 2600 recenzji, z czego 91 proc. to te pozytywne).

Nowe funkcje i ulepszenia

Stellar Blade trafi na PC z licznymi ulepszeniami. Gra zaoferuje odblokowaną liczbę klatek na sekundę, zoptymalizowaną grafikę, wsparcie dla ultrapanoramicznych ekranów oraz pakiet tekstur 4K. Słowem: gra będzie wyglądać i działać lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Stellar Blade na PC zadebiutuje już 11 czerwca. Warto przygotować się i sprawdzić, jaki PC będzie najlepszy.

Minimalne wymagania sprzętowe Stellar Blade

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i5-7600k / AMD Ryzen 5 1600X

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 75 GB dostępnej przestrzeni

Dodatkowe uwagi: 1080p. Ustawienie jakości grafiki: “Niskie”. Cel: 60 kl./s. Obsługiwany dysk HDD, zalecany SSD

Zalecana konfiguracja

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600X

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 75 GB dostępnej przestrzeni

Dodatkowe uwagi: 1440p. Ustawienie jakości grafiki: "Średnie”. Cel: 60 kl./s. Wymagany dysk SSD

Shift Up ujawniło w swoim raporcie finansowym, że planowana jest kontynuacja Stellar Blade, która może pojawić się już w 2026 roku.