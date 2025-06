Dexter powraca. Zwiastun nowego serialu zdradza zarys fabuły

"Dexter: Resurrection" to najnowszy, czwarty już, serial opowiadający o losach tytułowego seryjnego mordercy. Twórcy opublikowali wreszcie pełny zwiastun.

Dexter Morgan przeżył wydarzenia "Nowej krwi", a po wybudzeniu ze śpiączki spotka Angela Batistę, co już samo w sobie jest odpowiedzią na krytykę serialu z 2021 roku. Wielu fanów było rozczarowanych, że dawnym przyjaciołom nie dano wcześniej szansy na wyczekiwaną konfrontację.

Po spotkaniu Dexter ucieknie do Nowego Jorku w poszukiwaniu syna. Na jego drodze stanie grany przez Petera Dinklage’a miliarder Leon Prater, który okazuje się… koneserem seryjnych morderców.

"Dexter: Resurrection" - zwiastun i data premiery

Globalną premierę nowego "Dextera" zaplanowano na 11 lipca, kiedy to platforma Paramount+ with Showtime ma opublikować dwa pierwsze odcinki. W Polsce prawa do dystrybucji seriali z tej serii należą do serwisu SkyShowTime, który nie zdradził jeszcze daty debiutu "Resurrection" w naszym kraju. Ubiegłoroczny prequel "Dexter: Grzech pierworodny" wystartował w Polsce sześć tygodni po premierze w USA.

Już teraz wiadomo, że fani nie muszą się jeszcze szykować na pożegnanie z uniwersum. Z deklaracji obsady wynika, że "Dexter: Resurrection" to potencjalnie historia na kilka sezonów, a jednocześnie twórcy pracują nad drugim sezonem "Grzechu pierworodnego" oraz spin-offem opowiadającym o młodości "Trójkowego zabójcy".