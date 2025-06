Polskie studio People Can Fly poinformowało, że kasuje dwa projekty: Gemini oraz Bifrost. Co jest powodem tej decyzji? Wygląda na to, że zawiodła komunikacja na linii deweloper-wydawca.

People Can Fly kasuje dwa projekty i jak to często w branży bywa, decyzja ta wiąże się z koniecznością redukcji etatów. Informacje te przekazał CEO studia, Sebastian Wojciechowski, który podkreślił, że brak porozumienia z wydawcą Square Enix był kluczowym czynnikiem.

Projekt Gemini ląduje w koszu

Projekt Gemini, który miał być rozwijany dla Square Enix, już wcześniej napotykał trudności. Dość wspomnieć o redukcji etatów w People Can Fly na początku 2024 r., kiedy to łącznie 50 osób odpowiedzialnych za rozwój Gemini zostało zwolnionych i przeniesionych do realizacji innych projektów.

“Zawieszenie projektu Gemini jest konsekwencją nieprzedstawienia nam przez Wydawcę projektu kolejnego content ridera do Umowy Wydawniczej obejmującego warunki realizacji kolejnych kamieni milowych w projekcie Gemini oraz braku komunikacji ze strony Wydawcy co do chęci kontynuowania lub zakończenia projektu Gemini.” – czytamy w komunikacie opublikowanym w serwisie X.

Bifrost VR nie zostanie ukończony

Z kolei projekt Bifrost, planowany jako ostatnia gra VR studia, został zawieszony z powodu braku wystarczających zasobów finansowych i organizacyjnych.

“Projekt Bifrost został zawieszony z uwagi na powyższe oraz analizę przepływów pieniężnych Grupy, która wykazała brak perspektyw na zabezpieczenie zasobów organizacyjnych i środków finansowych niezbędnych do kontynuacji produkcji i wydania tego projektu.” – informuje CEO People Can Fly.

Mimo tych niepowodzeń, People Can Fly kontynuuje prace nad innymi projektami, w tym Gears of War: E-Day dla Microsoftu oraz nieujawnioną grą opartą na IP Sony.

Źródło: Wccftech, X