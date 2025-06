Sony Xperia 1 VII z polską ceną. Wartościowy prezent dla pierwszych klientów

Do Polski zmierza flagowa Xperia 1 VII, która w połowie maja zadebiutowała w Japonii. Sony ujawniło przy okazji ofertę przedsprzedażową.

Xperia 1 VII pojawiła się na stronie oficjalnego sklepu Sony. W chwili publikacji tego artykułu składanie zamówień nie jest możliwe, ale witryna zawiera komplet informacji na temat oferty.

Smartfon w konfiguracji 12/256 GB wyceniono na 6499 zł. Cena Xperii 1 VII nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem, bo z dokładnie takiego samego poziomu startowała poprzednia generacja.

Sony Xperia 1 VII - słuchawki w prezencie dla pierwszych klientów

W ramach przedsprzedaży producent dorzuca do telefonu słuchawki Sony WH-1000XM5 o wartości ok. 1250 zł. Te co prawda doczekały się niedawno następcy w postaci modelu WH-1000XM6, ale wariant z 2022 wciąż cieszy się uznaniem użytkowników.

A co nowego w samej Xperii 1 VII? Sony chwali się przede wszystkim znacznie większą matrycą aparatu ultraszerokokątnego, nowymi funkcjami wideo "Filmowanie z AI" i "Automatyczne kadrowanie" oraz zastosowaniem technologii audio z odtwarzaczy Walkman. Nie zabrakło też Snapdragona 8 Elite.