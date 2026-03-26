Bosch rozwija linię Expert: nowe elektronarzędzia i technika pomiarowa

Bosch rozszerzył linię Expert o nowe elektronarzędzia Bosch Professional oraz urządzenia z zakresu techniki pomiarowej. Linia Expert liczy dziś ponad 2200 produktów. Portfolio zostało wzbogacone o ponad 50 nowych urządzeń, które będą wprowadzane etapami do 2028 roku.

Materiał sponsorowany przez Bosch

Kluczowe informacje o technologii Expert

Polski rynek elektronarzędzi profesjonalnych oczekuje dziś rozwiązań, które łączą wysoką wydajność z kompatybilnością systemową oraz bezpieczeństwem pracy. Rozszerzenie linii Expert o elektronarzędzia i technikę pomiarową stanowi odpowiedź na te potrzeby oraz kolejny etap rozwoju tej klasy produktów w Polsce. Dzięki temu oferta obejmuje dziś pełen przekrój narzędzi i osprzętu, tworząc spójny ekosystem rozwiązań dla profesjonalistów” – zaznacza Krzysztof Kurek, dyrektor działu elektronarzędzi.

Najnowsze akumulatory i ładowarki Expert 18V wykorzystują technologię ogniw bez złączek (tabless), co przekłada się na znaczący wzrost chwilowej mocy w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami akumulatorowymi. Modele z tej serii osiągają maksymalną moc chwilową do 2400 W, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kompatybilności z systemem Professional 18V oraz platformą AMPShare[1].

Urządzenia z linii Expert wyróżniają się podniesionym poziomem ergonomii, bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, odpowiadając na wymagania profesjonalnych zastosowań w budownictwie, instalacjach oraz przemyśle.

Najnowsze narzędzia w ofercie Expert

Wśród modeli wprowadzanych w ramach rozszerzenia linii znajdują się m.in.:

Pierwszy na świecie bezgazowy akumulatorowy zszywacz budowlany EXPERT EXTH18V-50M, oferujący moc porównywalną z narzędziami pneumatycznymi, bez konieczności stosowania sprężarek, węży i nabojów gazowych.

Piła szablasta EXPERT EXSA18V-32, wyposażona w system KickBack Control, który natychmiast zatrzymuje narzędzie w przypadku zablokowania ostrza, ograniczając ryzyko urazów oraz uszkodzeń materiału.

Skaner ścian EXPERT D-tect 18V-200-17C, wykorzystujący radar Bosch w połączeniu z algorytmami sztucznej inteligencji, umożliwiający precyzyjne lokalizowanie obiektów w różnych typach materiałów i zwiększający bezpieczeństwo pracy.

Kontekst rynkowy – Polska

Polski rynek elektronarzędzi utrzymuje stabilną pozycję i perspektywy dalszego rozwoju, co potwierdzają analizy branżowe. Sektor wspierany jest przez inwestycje infrastrukturalne oraz modernizację budownictwa i przemysłu. Jednocześnie rośnie znaczenie narzędzi akumulatorowych oraz systemowych platform zasilania, odpowiadających na potrzeby mobilności i wysokiej wydajności pracy. W tym kontekście segment profesjonalnych elektronarzędzi pozostaje jednym z kluczowych obszarów wzrostu w Polsce[2].

Dostępność

Nowe produkty z linii Expert są dostępne w Polsce za pośrednictwem autoryzowanych partnerów sprzedaży Bosch oraz współpracujących sieci dystrybucyjnych. Kolejne elektronarzędzia będą sukcesywnie dołączać do oferty w nadchodzących miesiącach, zgodnie z planem rozwoju portfolio Bosch Expert.

[1] AMPShare to wielomarkowy system akumulatorowy 18 V dla profesjonalnych elektronarzędzi, oparty na technologii Bosch Professional.

Materiał sponsorowany przez Bosch

