Wielu entuzjastów czekało na ten moment – AMD szykuje topowy procesor, który może wyznaczyć nowe standardy wydajności. AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition zapowiada się na prawdziwego potwora nie tylko dla graczy, ale też twórców treści.

Procesory z dopiskiem X3D od AMD od kilku lat budzą ogromne zainteresowanie wśród graczy i entuzjastów sprzętu komputerowego. Technologia 3D V-Cache, polegająca na zastosowaniu dodatkowej warstwy pamięci podręcznej, okazała się przełomem – szczególnie w grach, gdzie szybki dostęp do dużej ilości danych ma kluczowe znaczenie. Dzięki temu jednostki z tej serii często oferują zauważalnie wyższą wydajność niż ich standardowe odpowiedniki, nawet przy podobnych parametrach bazowych.

Premiera AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

Na fali tego sukcesu producent zapowiedział nowy, jeszcze bardziej zaawansowany model – AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Jednostka ta ma stanowić rozwinięcie koncepcji znanej z wcześniejszych układów X3D, wprowadzając istotne zmiany w architekturze pamięci podręcznej.



W AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition obydwa jądra CCD wyposażono w pamięć 3D V-Cache

Procesor zostanie wyposażony w 16 rdzeni i 32 wątki, bazujące na najnowszej architekturze Zen 5. Największą nowością jest jednak zastosowanie pamięci 3D V-Cache drugiej generacji na obu chipletach (CCD). Oznacza to, że każdy blok 8 rdzeni dysponuje własną rozszerzoną pamięcią cache.

Model AMD Ryzen 9 9950X AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Ryzen 9 9950X3D2

Dual Edition Generacja Zen 5 Zen 5 Zen 5 Rdzenie/wątki 16/32 16/32 16/32 Taktowanie/Boost 4,3/5,7 GHz 4,3/5,7 GHz 4,3/5,6 GHz Pamięć L2 16x 1 MB 16x 1 MB 16x 1 MB Pamięć L3 32 + 32 MB 32 + 96 MB 96 + 96 MB Współczynnik TDP 170 W 170 W 200 W Obecna cena 2200 zł 2900 zł ?

W praktyce przekłada się to na aż 196 MB pamięci podręcznej L3 – po 96 MB na każdy zestaw 8 rdzeni. To ogromna wartość, która może znacząco wpłynąć na wydajność w grach oraz zadaniach wymagających intensywnego dostępu do danych.

Takie rozwiązanie odróżnia nowy model od wcześniejszego AMD Ryzen 9 9950X3D, w którym tylko jeden chiplet był wyposażony w dodatkową pamięć 3D V-Cache. Wersja „Dual Edition” eliminuje tę asymetrię, co potencjalnie może przełożyć się na wyższą wydajność w zastosowaniach wymagających większej przepustowości pamięci.

Zastosowanie rozszerzonej pamięci cache na obu blokach rdzeni wymusiło jednak zwiększenie zapotrzebowania na energię. Współczynnik TDP nowego modelu wzrósł do 200 W, co oznacza, że użytkownicy będą musieli zadbać o odpowiednie chłodzenie, aby w pełni wykorzystać możliwości procesora.

Nie tylko z myślą o graczach

Producent określa AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition jako najwydajniejszy procesor oparty na architekturze Zen 5, jednak na ten moment nie ujawniono jeszcze oficjalnych wyników testów wydajności w grach. Mimo to można się spodziewać, że układ będzie celował w absolutny top segmentu.

Szacuje się, że w zastosowaniach kreatywnych nowy układ może zaoferować wzrost wydajności rzędu 7–13% względem AMD Ryzen 9 9950X3D. Dotyczy to m.in. pracy w DaVinci Resolve i Blender, a także złożonych procesów kompilacji kodu – np. w Unreal Engine czy Chromium.

Zgodnie z zapowiedziami, procesor ma zadebiutować 22 kwietnia 2026 r. Jeśli oczekiwania się potwierdzą, może to być kolejny krok milowy w rozwoju jednostek dla graczy, ale też twórców treści – i jednocześnie kolejny dowód na to, jak duże znaczenie ma pamięć podręczna w nowoczesnych procesorach.