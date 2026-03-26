Mecz Polska-Albania. Gdzie oglądać na żywo?

Polska – Albania w barażach MŚ 2026. Gdzie oglądać i o której?

Polska – Albania: transmisja TV i online

Biało-Czerwoni grają o finał baraży do mistrzostw świata 2026. Mecz Polska – Albania zaplanowano na czwartek 26 marca o godz. 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Transmisję telewizyjną pokażą TVP 1 i TVP Sport, a stream online będzie dostępny w serwisie i aplikacji TVP Sport.

O której początek i gdzie oglądać mecz Polska-Albania?

Co czeka zwycięzcę barażu?

Wygrany pojedynku na PGE Narodowym zagra w finale ścieżki barażowej ze Szwecją lub Ukrainą. Dopiero triumf w tym kolejnym meczu da przepustkę na mistrzostwa świata 2026.