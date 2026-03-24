Intel Core Ultra 5 250K Plus nie jest nową konstrukcją, ale i tak ma stanowić mocną propozycję w segmencie tańszych procesorów. Sprawdziłem, czy rzeczywiście jest tak dobry, jak twierdzi producent.

Procesory Intel Core Ultra 200 podczas premiery spotkały się z mieszanym odbiorem wśród testerów – oferowały wysoką wydajność oraz wyraźnie lepszą efektywność energetyczną, ale jednocześnie rozczarowywały słabymi osiągami w grach. W odpowiedzi Intel przygotował odświeżone modele Core Ultra 200 z dopiskiem „Plus”.

Niedawno miałem okazję sprawdzić model Core Ultra 7 270K Plus, który zaskoczył bardzo dobrą opłacalnością. Tym razem przyszedł czas na słabszą wersję z tej serii – Core Ultra 5 250K Plus, który w polskich sklepach powinien kosztować nieco poniżej 1000 zł. Pytanie brzmi: czy to propozycja warta swojej ceny?

Intel daje więcej rdzeni i podnosi taktowania

Intel Core Ultra 5 250K Plus to procesor ze średniego segmentu, który ma zainteresować osoby składające dobry i niedrogi zestaw do grania i tworzenia treści. Teoretycznie ma on zastąpić model Core Ultra 5 245K, ale jego specyfikacja zbliża się do Core Ultra 7 265K.

250K Plus nadal bazuje na architekturze Arrow Lake, wykorzystującej hybrydową konstrukcję łączącą dwa typy rdzeni: wydajne P-Core (Lion Cove) oraz energooszczędne E-Core (Skymont). W nowym modelu producent zdecydował się jednak na zwiększenie liczby rdzeni – też otrzymujemy sześć rdzeni P-Core, ale liczba rdzeni E-Core wzrosła do ośmiu (czyli o cztery więcej względem modelu 245K). Dodatkowo powiększono pamięć podręczną L3 z 24 do 30 MB.

Zgodnie ze specyfikacją rdzenie P-Core mogą osiągać taktowanie do 5,3 GHz, natomiast E-Core do 4,6 GHz. W praktyce jednak ograniczeniem są limity mocy – przy obciążeniu wielowątkowym rdzenie P-Core utrzymują raczej okolice 5,0–5,1 GHz, podczas gdy E-Core pracują blisko deklarowanych 4,6 GHz.

Nowością jest również szybszy kontroler pamięci, który natywnie obsługuje moduły DDR5 o przepustowości 7200 MT/s (w trybie Gear 2, czyli asynchronicznym). Warto jednak zaznaczyć, że jest to wartość bazowa – platforma Core Ultra 200 (również w wersjach bez „Plus”) pozwala na ręczne podkręcanie i osiąganie wyższych taktowań. W trybie 200S Boost możliwe jest nawet podbicie prędkości do około 8000 MT/s.

Seria Core Ultra 200 Core Ultra 200 Plus Core Ultra 200 (Plus)

Tryb 200S Boost Taktowanie RAM 6400 MT/s 7200 MT/s do 8000 MT/s Die-to-Die (D2D) 2100 MHz 3000 MHz do 3200 MHz Fabric (SoC Tile / NGU) 2600 MHz 3000 MHz do 3200 MHz

Istotnej poprawie uległy także wewnętrzne magistrale komunikacyjne w procesorze. Chodzi przede wszystkim o magistralę Fabric (SoC Tile / NGU) i Die-to-Die (D2D), które odpowiadają za komunikację między poszczególnymi blokami układu. Szybsze magistrale przekładają się na niższe opóźnienia i sprawniejszą wymianę danych pomiędzy rdzeniami, pamięcią podręczną i pozostałymi elementami SoC – co w praktyce może poprawiać responsywność i wydajność w wybranych scenariuszach obciążenia. Warto przy tym dodać, że również te parametry można było dostrajać ręcznie lub aktywować tryb 200S Boost, więc to bardziej formalna zmiana.

Podobnie jak w standardowych modelach Core Ultra 200, procesor wyposażono w zintegrowany układ graficzny Intel Graphics z czterema blokami Xe. Jest to zatem grafika nadająca się raczej do bardzo podstawowych zastosowań – przeglądania Internetu, oglądania filmów i ewentualnie grania w bardzo stare gry.

Warto jednak wspomnieć, że w sprzedaży dostępny jest także model Intel Core Ultra 5 250KF Plus (z dopiskiem "F”), pozbawiony zintegrowanej grafiki. Procesor wymaga samodzielnej karty graficznej i może być dobrą opcją w zestawach do grania, gdzie i tak musimy dołożyć kartę GeForce, Radeon lub Arc.

Model Intel Core Ultra 7

245K Intel Core Ultra 7

250 Plus Intel Core Ultra 9

265K Generacja

Architektura

Litografia Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Podstawka LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 Rdzenie P + E 6 + 8 6 + 12 8 + 12 Taktowanie rdzeni P (Base/Boost) 4,2/5,2 GHz 4,2/5,3 GHz 3,9/5,5 GHz Taktowanie rdzeni E (Base/Boost) 3,6/4,6 GHz 3,5/4,6 GHz 3,3/4,6 GHz Pamięć L2 6x 3 MB

2x 4 MB 6x 3 MB

3x 4 MB 8x 3 MB

3x 4 MB Pamięć L3 24 MB 30 MB 30 MB Kontroler pamięci DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-7200

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) Zintegrowana grafika Intel Graphics

(4x Xe 300-1900 MHz) Intel Graphics

(4x Xe 300-1900 MHz) Intel Graphics

(4x Xe 300-1900 MHz) NPU 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) Linie PCI-Express 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 Dodawane chłodzenie - - - TDP (MTP) 125 W (159 W) 125 W (159 W) 125 W (250 W) Cena premierowa

Obecna cena w sklepach $309

900 zł $199

1000 zł $394

1300 zł

Mocną stroną modelu Intel Core Ultra 5 250K Plus ma być atrakcyjna cena. Procesor został wyceniony na 199 dolarów, co na naszym rynku powinno przełożyć się na ok. 1000 zł w momencie premiery (model 250KF Plus może kosztować około 949 zł). W tym segmencie cenowym będzie on konkurować m.in. z procesorami AMD Ryzen 5 7500X3D za ok. 900 zł oraz AMD Ryzen 7 7700X za ok. 1000 zł.

Kluczowym aspektem pozostaje jednak koszt całej platformy – w tym przypadku Intel wypada gorzej cenowo. Płyty główne z chipsetem Intel Z890 kosztują około 1000–1200 zł, choć nieco taniej można znaleźć modele z chipsetem Intel B860, gdzie sensowne konstrukcje zaczynają się od mniej więcej 800–1000 zł (nie pozwalają one jednak na podkręcanie procesora). Nadal oznacza to wydatek wyższy o około 100–200 zł względem zbliżonych płyt dla platformy AMD AM5. Dodatkowo, aby w pełni wykorzystać możliwości procesora, trzeba liczyć się z koniecznością zakupu droższej pamięci DDR5-7200.



Platforma LGA 1851 zapewnia obsługę nośników SSD NVMe w standardzie PCI-Express 5.0, jednak Intel nadal nie uporał się z problemami związanymi z ograniczoną wydajnością – tego typu dyski osiągają na platformie Intela gorsze wyniki niż na przykład na platformie AMD AM5.

Testowanie? To wcale nie jest takie oczywiste

Testy procesora przeprowadziłem na następującej platformie testowej:

Platforma testowa procesor: Intel Core Ultra 5 250K Plus (MTP 159 W)

chłodzenie procesora: be quiet! Dark Rock 5

płyta główna: ASUS TUF Gaming Z890-PLUS WIFI (BIOS 3002)

pamięć RAM: Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB DDR5-8000 CL40

karta graficzna: Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC

dysk SSD: Lexar NM790 2TB

zasilacz: be quiet! Dark Power 13 850W

Wyniki innych modeli AMD i Intel pochodzą z wcześniejszych testów. Platformy działały z systemem operacyjnym Windows 11 25H2, a do karty graficznej zainstalowałem sterowniki NVIDIA GeForce Game Ready Driver 565.90 WHQL. Płyta główna wykorzystywała technologię Resizable BAR. Nie włączałem funkcji Intel APO i IBOT.

Płyty główne Intel Z890 często oferują profile pozwalające zwiększyć limity mocy, co poprawia wydajność procesora. Chciałem jednak sprawdzić realne osiągi procesora, więc w moich testach pracował on z domyślnymi limitami (aktywowałem profil Intel Default Settings w BIOS-ie). Sprawdziłem wydajność zarówno z pamięciami DDR5 7200 MT/s (czyli natywną szybkością kontrolera pamięci modelu Plus), jak i 6400 MT/s (czyli natywną szybkością kontrolera pamięci dla zwykłych modeli), aby ocenić realny wzrost wydajności bez użycia szybszych (i droższych) modułów.

Intel Core Ultra 5 250K Plus – wydajność w programach

Intel Core Ultra 5 250K Plus to procesor, który ma spełnić oczekiwania osób zajmujących się okazjonalnym tworzeniem treści. Sprawdziłem więc, jak wypada w kilku typowych zastosowaniach potrafiących wykorzystać potencjał wielordzeniowych modeli.

Intel Core Ultra 5 250K Plus zbliża się osiągami do modelu Core Ultra 7 265K i wyraźnie deklasuje cenowych konkurentów z obozu AMD – w porównaniu do 7700X możemy liczyć na około 60% lepsze osiągi, natomiast zestawiając go z 7500X3D, okazuje się przeszło dwukrotnie wydajniejszy.

Intel Core Ultra 5 250K Plus – wydajność w grach

Intel Core Ultra 5 250K Plus to procesor, który ma zainteresować również graczy szukających dobrej jednostki do uruchamiania nowszych tytułów. Sprawdziłem zatem, jak wypada w kilku zróżnicowanych produkcjach. Testy przeprowadziłem w rozdzielczości 1080p z bardzo wydajną kartą graficzną GeForce RTX 4090 – w scenariuszu, który dobrze uwidacznia różnice między procesorami. Warto jednak zaznaczyć, że ze słabszymi kartami i/lub w wyższych rozdzielczościach różnice powinny być mniej odczuwalne.

Core Ultra 5 250K Plus notuje znaczną poprawę wydajności w grach względem zwykłych modeli Core Ultra 200, jednak jego osiągi nadal są dosyć nierówne. W Cyberpunk 2077 i Far Cry 6 jest to poziom standardowych Ryzenów 7000 i 9000, natomiast w Marvel’s Spider-Man Remastered, Counter-Strike 2 i The Riftbreaker potrafi już dogonić jednostki z serii Ryzen 7000X3D.

Zastosowanie szybszych pamięci pozwala uzyskać dodatkowy wzrost wydajności. Warto też wspomnieć, że kolejną poprawę osiągów można uzyskać po aktywacji funkcji Intel APO (Application Optimization) oraz IBOT (Intel Binary Optimization Tool) – taką poprawę odnotowałem m.in. w Marvel’s Spider-Man Remastered i Far Cry 6.

Pobór mocy procesora Intel Core Ultra 5 250K Plus

Procesor Intel Core Ultra 5 250K Plus ma współczynnik TDP wynoszący 125 W, jednak jego maksymalny limit mocy sięga 159 W. Sprawdziłem, jak przekłada się to na rzeczywisty pobór energii w kilku popularnych scenariuszach – podczas bezczynności, przy dużym obciążeniu procesora (Cinebench 2024) oraz w trakcie grania (Cyberpunk 2077). Dane na wykresach przedstawiają pobór mocy całego komputera.

Core Ultra 5 250K dzięki stosunkowo niskim limitom mocy cechuje się niewielkim zapotrzebowaniem na energię – tylko nieznacznie wyższym względem Core Ultra 5 245K, a przy tym wyraźnie niższym niż w przypadku modeli Core Ultra 7 czy Ultra 9. Warto jednak zwrócić uwagę na wyższe wskazania podczas grania, co najpewniej wynika z lepszego wykorzystania karty graficznej niż w przypadku standardowych modeli Core Ultra 200.

Przekłada się to również na bardzo dobrą efektywność energetyczną (pobór mocy względem oferowanej wydajności) – Core Ultra 200 to czołówka zestawienia, a Core Ultra 5 250K Plus plasuje się na drugim miejscu, tuż za Core Ultra 5 235. Konkurencyjne modele wypadają pod tym względem nieco gorzej.

Jakie chłodzenie do procesora Intel Core Ultra 5 250K Plus

W zestawie z procesorem nie otrzymujemy żadnego chłodzenia, więc trzeba je zakupić osobno. Jakie wybrać? Intel Core Ultra 5 250K Plus charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 125 W, jednak jego maksymalny limit mocy (MTP - Maximum Turbo Power) to już 159 W.

Sprawdziłem i przy domyślnych limitach mocy bez problemu poradzi sobie z nim średniej klasy cooler wieżowy. Przykładowo be quiet Dark Rock 5 utrzymywał temperatury w okolicach 80°C.

Do ilu można podkręcić procesor Intel Core Ultra 5 250K Plus?

Na koniec coś dla entuzjastów. Intel Core Ultra 5 250K Plus oferuje odblokowany mnożnik, co pozwala na jego podkręcanie. Warto jednak pamiętać, że wymaga to droższej płyty głównej z chipsetem Intel Z890.

Celem było sprawdzenie możliwości OC na niedrogim chłodzeniu powietrznym – i to się udało. Ostatecznie udało mi się podnieść taktowanie rdzeni P-Core z ok. 5,0 - 5,1 GHz do 5,5 GHz, rdzeni E-Core z 4,6 do 4,9 GHz oraz magistrali Uncore z 3,9 do 4,2 GHz. Temperatury wzrosły przy tym do około 90°C.

Przełożyło się to na wzrost wydajności wielowątkowej o ok. 5 proc. oraz jednowątkowej o ok. 3 proc. Nie są to więc szczególnie spektakularne rezultaty – zwłaszcza że okupione zostały wyraźnym wzrostem poboru mocy, który sięgnął około 280 W (czyli o mniej więcej 20 proc. więcej względem ustawień domyślnych).

Jeden z najlepszych procesorów do 1000 zł

Intel Core Ultra 5 250K Plus nie wprowadza rewolucji, ale znacząco poprawia się jego opłacalność. Czy to najlepszy procesor, jaki można kupić za ok. 1000 zł? To zależy od Waszych oczekiwań. Dla mnie to złoty środek, aczkolwiek w tym budżecie wybrałbym jeszcze inny model – Core Ultra 5 250KF Plus.

Core Ultra 5 250K Plus to średniak, który stanowi rozsądny kompromis dla nowoczesnych komputerów – zapewnia bardzo dobre osiągi w pracy twórczej, a przy tym nieźle wypada w grach. Do tego wyróżnia się dobrą efektywnością energetyczną i nie wymaga wydajnego systemu chłodzenia.

Nie sposób jednak nie wspomnieć o platformie Intel LGA 1851, która nie będzie dalej rozwijana, co może utrudnić późniejszą modernizację komputera o lepszy procesor (kolejne generacje będą wymagały także wymiany płyty głównej). Intel nie rozwiązał również problemów z wydajnością dysków SSD pod PCI-Express 5.0, więc trzeba liczyć się z ograniczeniami osiągów. Core Ultra 5 250K oferuje niewielki potencjał na podkręcanie, dlatego w jego przypadku spokojnie można postawić na płytę główną z chipsetem B860.

Czy kupiłbym Core Ultra 5 250K Plus? To bardzo dobry procesor, jednak skłaniałbym się raczej ku Core Ultra 5 250KF Plus, czyli nieco tańszej wersji pozbawionej zintegrowanej grafiki – podczas premiery taki procesor będzie można kupić za jakieś 950 zł.

Jeśli zależy Wam na czystej wydajności procesora i nie zależy wam na bardzo dobrej wydajności w grach, lepszym wyborem będzie Core Ultra 7 265KF, który od premiery zdążył już potanieć i można go kupić za niewiele więcej (ok. 1050 zł). Z kolei jeśli priorytetem są gry, warto rozważyć Ryzena 5 7500X3D lub promocje na Ryzena 7 7800X3D (najlepiej w wersji tray).

Warto kupić jeśli:

szukasz dobrego i niedrogiego procesora do grania i pracy twórczej

szukasz procesora, który nie pobiera dużo energii i nie wymaga bardzo wydajnego chłodzenia

zależy ci na procesorze z jednostką NPU

Nie warto kupować jeśli: