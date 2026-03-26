Oto odpowiedź Samsunga na składanego iPhone’a. Wyciekły grafiki

Kolejna porcja przecieków wskazuje na to, że Samsung zamierza uzupełnić swoją ofertę o składanych smartfonów o model o nietypowych proporcjach. Ma on bezpośrednio konkurować z przygotowywanym przez Apple’a składanym iPhone’em.

Samsung ma już na swoim koncie 7 generacji smartfonów z linii Galaxy Z Fold. Ich wspólnym mianownikiem jest składany ekran, który po rozłożeniu ma proporcje zbliżone do kwadratu.

Liczne przecieki wskazują na to, że Apple - który dopiero zaczyna zabawę ze składanymi smartfonami - zamierza postawić na nieco inną bryłę z zewnętrznym ekranem o bardziej tabletowych proporcjach 4:3. Jako że Samsung jest głównym dostawcą ekranów do iPhone’ów, z pewnością jest z tymi planami zaznajomiony, dlatego nie dziwi, że firma pracuje nad alternatywą dla tego urządzenia.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide na grafikach

Wspomniany smartfon - z uwagi na swoje poszerzone proporcje - umownie nazywany jest przez media Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, choć można bezpiecznie założyć, że producent postawi ostatecznie na inną nazwę. Ta stoi jednak na razie pod znakiem zapytania.

Pod znakiem zapytania nie stoi natomiast wygląd, bo serwis Android Headlines opublikował wizualizacje bazujące na plikach CAD, zdradzających wymiary i kształt obudowy. Zgodnie z oczekiwaniami, smartfon ma być krótszy, ale za to szerszy niż Galaxy Z Fold 7.

Galaxy Z Fold 8 Wide Galaxy Z Fold 7 Ekran zewnętrzny 5,4 cala 6,5 cala Ekran wewnętrzny 7,6 cala 8 cali Wymiary po złożeniu 123,9 x 161,4 x 4,9 mm 158,4 x 72,8 x 8,9 mm Wymiary po rozłożeniu 123,9 x 82,2 x 9,8 mm 158,4 x 143,2 x 4,2

A tak Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide prezentuje się u boku Z Folda 7 z zachowaniem skali:

Galaxy Z Fold 8 Wide i Galaxy Z Fold 7

Można więc oczekiwać, że nadchodzący model sprawdzi się lepiej podczas oglądania filmów niż dotychczasowe Foldy.

Grafiki zdradzają przy okazji, że Samsung - podobnie jak Apple - zamierza zastosować raptem podwójny aparat, więc najpewniej zabraknie teleobiektywu.

Choć dla Samsunga i Apple’a bryły o takich proporcjach to nowość, nie będą to pierwsze tego typu urządzenia na rynku. Zbliżone gabaryty miały już OPPO Find N z 2021 roku czy pierwszy Google Pixel Fold z 2023. Ci producenci szybko wycofali się jednak z tego pomysłu.

Oczekuje się, że nowa seria składanych smartfonów Samsunga ujrzy światło dzienne w lipcu.