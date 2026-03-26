Forza Horizon 6 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier wyścigowych ostatnich lat. Nowa odsłona serii zachwyci grafiką i rozmachem, ale granie na maksymalnych ustawieniach z ray tracingiem będzie wymagało potężnego komputera za ok. 10 tys. zł.

Kultowa seria gier wyścigowych powraca po długiej przerwie. Forza Horizon 6 zapowiada się jako największa i najbardziej ambitna część cyklu, która ma wynieść serię na zupełnie nowy poziom – zarówno pod względem skali świata, jak i technologii.

Tym razem gracze trafią do Japonii, która stanie się sercem festiwalu Horizon. Twórcy przygotowali największą mapę w historii serii, łączącą ogromne, tętniące życiem Tokio z malowniczymi górami, krętymi trasami i tradycyjnymi wioskami. Premiera gry została zaplanowana na 19 maja 2026 r. na Xbox Series X/S oraz PC, a w późniejszym czasie tytuł pojawi się także na PlayStation 5.

Silnik gry i rozwój wersji PC

Twórcy podkreślają, że Forza Horizon 6 jest kulminacją niemal dziesięciu lat rozwoju technologii. Silnik gry został znacząco ulepszony względem poprzedniej części, oferując wyższą szczegółowość świata, bardziej realistyczne oświetlenie oraz lepszą optymalizację pod nowoczesne podzespoły. Gra została zaprojektowana tak, aby skalować się w szerokim zakresie konfiguracji – od starszych komputerów po najnowsze maszyny wyposażone w topowe karty graficzne.

Ważnym elementem jest także pełna elastyczność ustawień. Wszystkie opcje graficzne można zmieniać w czasie rzeczywistym, bez konieczności restartu gry, a wiele z nich oferuje podgląd na żywo. Dodatkowo gra wyświetla zużycie pamięci RAM i VRAM, co pozwala lepiej dopasować ustawienia do posiadanego sprzętu.



Tak ma wyglądać Forza Horizon 6 na komputerze przy użyciu ustawień Extreme RT, z włączoną funkcją Ray-Tracing Reflections i Ray-Tracing Global Illumination

Jaki komputer do Forza Horizon 6?

Twórcy opublikowali wymagania sprzętowe, które pozwalają sprawdzić, jaki komputer będzie potrzebny do zagrania w Forza Horizon 6.

Minimalne wymagania (Full HD, niskie ustawienia):

Procesor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

Karta graficzna: GeForce GTX 1650 / Radeon RX 6500 XT / Intel Arc A380

RAM: 16 GB

Dysk: SSD

System: Windows 10/11 (22H2)

W praktyce oznacza to, że do minimalnych ustawień powinien wystarczyć kilkuletni komputer ze średniej półki. Trzeba jednak liczyć się z ograniczeniem ustawień graficznych, co może wpłynąć na wrażenia z gry.

Zalecane wymagania (1440p, wysokie ustawienia)

Procesor: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X

Karta graficzna: GeForce RTX 3060 Ti / Radeon RX 6700 XT / Intel Arc A580

RAM: 16 GB

Dysk: SSD

Cel: 1440p / 60+ FPS (High)

Do grania w rozdzielczości 1440p twórcy rekomendują nieco wydajniejszy zestaw. Nie jest to specjalnie wydajny sprzęt – sprawdzi się kilkuletni zestaw ze średniej półki.

Ustawienia ekstremalne (4K, bez RT)

Procesor: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X

Karta graficzna: GeForce RTX 4070 Ti / Radeon RX 7900 XT

Pamięć RAM: 24 GB

Dysk: NVMe SSD

Przy przejściu do rozdzielczości 4K wymagania rosną już bardzo wyraźnie. Obecnie taki zestaw kosztuje ok. 6 tys. zł, ale ma pozwalać cieszyć się rozgrywką w 4K.

Ray Tracing i realistyczna grafika

Największym skokiem technologicznym w Forza Horizon 6 jest rozbudowany system ray tracingu. Gra obsługuje odbicia śledzone promieniami, które widoczne są zarówno na karoseriach samochodów, jak i w całym otoczeniu. Dodatkowo zastosowano globalną iluminację w czasie rzeczywistym, która odpowiada za realistyczne rozchodzenie się światła i cieni w świecie gry.



Tak ma wyglądać Forza Horizon 6 na komputerze przy użyciu ustawień Extreme RT, z włączoną funkcją Ray-Tracing Reflections i Ray-Tracing Global Illumination

Dzięki temu oświetlenie staje się znacznie bardziej naturalne, a scena zyskuje głębię i wiarygodność. Efekty te są szczególnie widoczne podczas jazdy o różnych porach dnia oraz w zmiennych warunkach pogodowych. Jednocześnie są to jedne z najbardziej wymagających obliczeniowo technologii, dlatego do ich pełnego wykorzystania potrzebny jest bardzo wydajny sprzęt.

Ekstremalne ustawienia + Ray Tracing (Extreme RT)

Procesor: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X

Karta graficzna: GeForce RTX 5070 Ti / Radeon RX 9070 XT

RAM: 32 GB

Dysk: NVMe SSD

Uruchomienie gry w rozdzielczości 4K (ze skalowaniem obrazu) w trybie Extreme RT, czyli z pełnym ray tracingiem, wymaga bardzo wydajnej konfiguracji. W praktyce oznacza to wydatek rzędu około 10 tys. zł, ale dopiero taki sprzęt pozwala zobaczyć Forza Horizon 6 w pełnej okazałości.

Nowoczesne technologie skalowania obrazu

Forza Horizon 6 bardzo mocno wykorzystuje współczesne technologie poprawy wydajności. NVIDIA DLSS 4 wprowadza między innymi Multi Frame Generation dla najnowszych kart, co pozwala generować dodatkowe klatki obrazu i znacząco zwiększyć płynność. Starsze generacje kart mogą korzystać z DLSS Frame Generation oraz Super Resolution.

Alternatywą są rozwiązania AMD i Intela, czyli FSR 3 lub 4 oraz XeSS 2.1. Ich zadaniem jest inteligentne skalowanie obrazu z niższej rozdzielczości do wyższej przy zachowaniu wysokiej jakości. W praktyce oznacza to, że nawet przy bardzo wymagających ustawieniach, takich jak 4K i ray tracing, możliwe jest uzyskanie płynnej rozgrywki.

Gra została przygotowana z myślą o szerokiej gamie urządzeń. Oprócz klasycznych komputerów stacjonarnych i laptopów gamingowych, Forza Horizon 6 działa również na handheldach takich jak Steam Deck czy ROG Ally. Wsparcie obejmuje także ultrapanoramiczne monitory, kontrolery oraz kierownice kompatybilne z poprzednią częścią serii.