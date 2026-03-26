Dwa sposoby na drogie smartfony. Takie układy szykuje Qualcomm

Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Qualcomm wejdzie w erę mobilnych układów 2nm zna dwa sposoby. Snapdragon 8 Elite Gen 6 i Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, choć otrzymają podobny rdzeń, będą różniły się kilkoma znaczącymi elementami.

Według przecieków, do których dotarł użytkownik Weibo Digital Chat Station, wejście w erę 2nm dla Qualcomma ma zaowocować nie jednym, a dwoma układami z oznaczeniem Elite w nowej architekturze. Dotychczas producent stawiał na jeden układ Elite, a słabsze rozwiązanie traciło w swojej nazwie ten człon. Ostatnio jednak producent częściej lubi się z tym elitarnym oznaczeniem i używa go chociażby w układach Qualcomm dla smartzegarków.

Z informacji, które przytacza Digital Chat Station, wynika, że oba SoC mają korzystać z konfiguracji CPU "2 + 3 + 3". To zmiana względem wcześniejszego podejścia Qualcomma, który przez kilka generacji trzymał się w części procesorowej układu "2 + 6". W tym momencie kończą się jednak podobieństwa, a zaczynają kluczowe różnice. 

Czy Snapdragon Elite Gen 6 Pro naprawdę będzie Pro? Nowe generacje pamięci

Nowe układy Qualcomma mają być gotwe na nową generację pamięci. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ma obsługiwać LPDDR6 i UFS 5.0, ale producenci będą mogli zejść do LPDDR5X i UFS 4.1, by obniżyć koszty komponentów. Standardowy Snapdragon 8 Elite Gen 6 ma wspierać wyłącznie LPDDR5X. 

Nowszy standard pamięci operacyjnej może zauważalnie przyspieszyć codzienną pracę. Przeciek mówi też o różnicach w magistrali pamięci przy LPDDR6: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ma oferować czterokanałową 24-bitową, a standard - czterokanałową 16-bitową. Taka zmiana może przełożyć się na wyższe transfery pamięci szczególnie w zastosowaniach wrażliwych na przepustowość. 

Największe różnice mają dotyczyć grafiki. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ma dostać Adreno 850, a Snapdragon 8 Elite Gen 6 - Adreno 845. Przeciek nie podaje szczegółów specyfikacji GPU, ale wskazuje, że jedną z różnic mogą być częstotliwości. 

Wersja Pro ma też otrzymać o 50 proc. więcej pamięci dla GPU: 18MB wobec 12MB w standardowym modelu. Do tego dochodzi pamięć Last-Level Cache: 8MB w Pro i 6MB w Snapdragon 8 Elite Gen 6, co ma poprawiać pracę w wymagających zadaniach. 

Według tych doniesień Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ma być jednym z najmocniejszych i jednocześnie najdroższych układów, które trafią do masowej produkcji w procesie 2 nm TSMC. Qualcomm ma w ten sposób dać producentom smartfonów wybór między topową a bardziej oszczędną konfiguracją. Biorąc pod uwagę rosnące koszty podzespołów nie zdziwiłby wysyp smartfonów z najnowszym i najmocniejszym układem, ale starszym standardem pamięci. 

Przeczytaj także:

