Niecierpliwie oczekiwano na decyzję firmy w tej sprawie. Tym bardziej, że na konferencji miały pojawić się informacje na temat Androida 11. Jednak w piątek na Twitterze poinformowano, że wydarzenie zostaje całkowicie odwołane i w ogóle nie będzie miało miejsca w tym roku.

Taką decyzję podjęto oczywiście w trosce o zdrowie publiczne w związku z epidemią. I chociaż wydarzenie w wersji online wydawało się dobrym rozwiązaniem to ostatecznie wiele osób i tak musiałoby się spotkać, aby można było całość transmitować na żywo. Odwołanie konferencji jest rozsądnym posunięciem, zwłaszcza kiedy to rządy wielu krajów i organizacje wciąż apelują o pozostawanie w domach – z różnym skutkiem.

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with “shelter in place” requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3)